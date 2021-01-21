 В Кремле приветствуют готовность США продлить СНВ-3 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Кремле приветствуют готовность США продлить СНВ-3

Предложение Вашингтона по продлению ДСНВ вызвало одобрение Москвы. Однако "все зависит от деталей", которые пока неизвестны, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Старт ракеты Искандер

Руководство РФ приветствует намерение нового президента США Джо Байдена продлить на 5 лет действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) с Россией. Об этом в пятницу, 22 января, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, особо отметив, в то же время, что очень многое в этом вопросе зависит от деталей предложения Вашингтона.

По словам Пескова, ему неизвестно, получила ли РФ через своего посла в Вашингтоне официальное предложение о продлении договора, поэтому пока непонятно "о чем конкретно готова говорить американская сторона". "Сам по себе факт наличия политической воли к продлению документа - мы это можем приветствовать, - цитирует Пескова "Интерфакс". - Но у нас есть хорошо известная, последовательная позиция, за которую, конечно, мы не можем выйти".

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация будет добиваться продления СНВ-3 на пять лет, поскольку это "в интересах национальной безопасности США".

Площадкой для переговоров по СНВ-3 между Россией и США готова стать Вена. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. "В случае если такие переговоры состоятся, то мы находимся в распоряжении" - заявил он на пресс-конференции, посвященной вступлению в силу международного договора о запрещении ядерного оружия.

Что закреплено в Договоре СНВ-3

Договор СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами, подписанный в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года и истекает в феврале 2021-го. Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок - до 800 единиц. Соглашение обязывает стороны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 04:26

О чем предстоит договариваться Путину и Байдену (07.12.2020)

Контекст

Комментарий: Путин поможет Трампу ракетами

Взаимные уступки Москвы и Вашингтона по договору СНВ-3 дают Трампу шанс на дипломатический успех перед выборами и спасают Россию от гонки вооружений, которую она проиграла бы, считает Константин Эггерт.  

Россия и США на пороге новой ядерной гонки? Главное из доклада SIPRI

Россия и США модернизируют свои арсеналы, и ядерное оружие вновь оказывается в центре стратегий безопасности, предупреждают аналитики SIPRI. Повлияет ли на ситуацию пандемия коронавируса?  

Аудио- и видеофайлы по теме

От Джо Байдена ждут новых санкций в отношении России (09.11.2020)  

Новая идея Трампа: президент США хочет больше ядерных боеголовок (24.02.2017)  

Также по теме

Russland Moskau | US Vizepräsident Joe Biden und Wladimir Putin

Байден намерен продлить на 5 лет действие Договора СНВ-3 с Россией 21.01.2021

Несмотря на намерение продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях, новый президент США исключает возможность "перезагрузки" отношений с Москвой, пишет The Washington Post.

Реклама

Самые читаемые

"Потом зашел на аквадискотеку": активист о том, как попал во "дворец для Путина"  

Комментарий: Навальный против Путина - финальная битва началась?  

Первые указы Байдена. Как американцы реагируют на защиту климата  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно