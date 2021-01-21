В Кремле приветствуют готовность США продлить СНВ-3

Руководство РФ приветствует намерение нового президента США Джо Байдена продлить на 5 лет действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) с Россией. Об этом в пятницу, 22 января, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, особо отметив, в то же время, что очень многое в этом вопросе зависит от деталей предложения Вашингтона.

По словам Пескова, ему неизвестно, получила ли РФ через своего посла в Вашингтоне официальное предложение о продлении договора, поэтому пока непонятно "о чем конкретно готова говорить американская сторона". "Сам по себе факт наличия политической воли к продлению документа - мы это можем приветствовать, - цитирует Пескова "Интерфакс". - Но у нас есть хорошо известная, последовательная позиция, за которую, конечно, мы не можем выйти".

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация будет добиваться продления СНВ-3 на пять лет, поскольку это "в интересах национальной безопасности США".

Площадкой для переговоров по СНВ-3 между Россией и США готова стать Вена. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. "В случае если такие переговоры состоятся, то мы находимся в распоряжении" - заявил он на пресс-конференции, посвященной вступлению в силу международного договора о запрещении ядерного оружия.

Что закреплено в Договоре СНВ-3

Договор СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами, подписанный в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года и истекает в феврале 2021-го. Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок - до 800 единиц. Соглашение обязывает стороны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей.

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