 Новая стратегия НАТО в Афганистане: риск или шанс для Центральной Азии? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 09.02.2021

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Мир

Новая стратегия НАТО в Афганистане: риск или шанс для Центральной Азии?

После прихода к власти в США администрации Джо Байдена НАТО меняет свою стратегию в Афганистане. Как эта перемена отразится на проекте ТАПИ, республиках Центральной Азии, и при чем здесь Пакистан?

Джо Байден и министр обороны США Ллойд Остин

Джо Байден и министр обороны США Ллойд Остин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 февраля потребовал от талибов порвать с "Аль-Каидой" и прекратить насилие. В тот же день "Группа по изучению Афганистана", созданная по инициативе конгресса США, предложила новой американской администрации срочно возобновить переговоры с "Талибаном" по отсрочке вывода войск США из Афганистана.

За день до этого, 3 февраля, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) озвучил позицию Германии: вывод войск НАТО из Афганистана зависит от прогресса на межафганских переговорах, а не привязан к определенной дате. А пресс-служба НАТО уточнила, что до начала мая сокращения воинского контингента в Афганистане - а это около 10 тысяч человек - не будет.

Афганская стратегия Джо Байдена и формула Хайко Маса

Все это свидетельствует о том, что США и НАТО намерены отказаться от плана Дональда Трампа вывести американских военных из Афганистана до начала мая 2021 года. Согласно соглашению, достигнутому ранее его спецпредставителем по Афганистану Залмаем Халилзадом с представителями "Талибана" в Дохе, после этого должны были начаться переговоры о мире с официальным правительством в Кабуле. Талибы расценили февральские новости как отказ Запада от соглашения с ними и заявили, что будут продолжать вооруженную борьбу против иностранной оккупации.

Андрей Серенко

Андрей Серенко

Сотрудник Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко поясняет, что формула, озвученная Хайко Маасом, скорее всего, и будет сутью стратегии США при Джо Байдене. "Если раньше сначала предполагался вывод войск, а затем талибы вступали в переговоры с официальным Кабулом, то теперь сначала талибам предлагается договориться о мире с правительством, а уже потом начнется вывод войск НАТО", - говорит он. По мнению эксперта, это изменение стратегии решающим образом влияет на подход стран Центральной Азии к урегулированию в соседнем государстве.

Центральная Азия после смены переговорной парадигмы с талибами

В последние году все республики региона с той или иной степенью интенсивности выстраивали свои отношения с талибами . "Ашхабад предлагал свою переговорную площадку, но под эгидой ООН. Ташкент вел свои переговоры с талибами и пытался помочь договориться Кабулу и талибам", - напоминает бывший директор специальной политической миссии ООН в Афганистане Таалатбек Масадыков.

Афганский плакат с надписью ТАПИ

ТАПИ - знаковый проект не только для Афганистана

Страны Центральной Азии - исходя из интересов собственной безопасности - хотят стабилизации в Афганистане: там находятся лагеря подготовки и командиры нескольких международных радикальных группировок, мечтающих о свержении светских правительств во всех этих странах. Кроме того, талибы препятствуют реализации крупных экономических проектов, будь то газопровод ТАПИ или железная дорога из Узбекистана через Афганистан в Пакистан к Индийскому океану.

ТАПИ без "Талибана"

"Вряд ли эти проекты будут осуществимы до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт в Афганистане", - констатирует Масадыков. Однако, по его оценке, само по себе решение НАТО не спешить с уходом из Афганистана этому урегулированию не способствует.

Патруль бундесвера в Афганистане

Патруль бундесвера в Афганистане

"Большие государства слишком часто действуют в Афганистане в зависимости от собственного политического календаря, а не во имя решения его внутренних проблем. Для стран региона важно, чтобы Афганистан не бурлил, чтобы там не было террористических групп. Но само присутствие НАТО уже давно является триггером неспокойствия: какие-то группы получают от иностранцев оружие, какие-то - деньги, ведутся игры разведок, прокси-войны между группировками, лояльными тем или иным внешним участникам, и так далее", - поясняет собеседник DW.

Иначе оценивает ситуацию Андрей Серенко. Переговорный процесс с талибами - это иллюзия, они ни с кем не собираются делить власть в Афганистане и намерены взять ее силой, чтобы построить государство по модели исламского эмирата.

"Вряд ли страны региона были бы в восторге от этого проекта. Теперь им надо снова в большей мере ориентироваться на НАТО, роль которого усилится, как и роль США", - рассуждает эксперт ЦИСА. Что касается транспортных проектов с участием Афганистана, то их невозможно решить без талибов, соглашается он. "Но и при действии соглашения Трампа с талибами я лучших перспектив для этих проектов не видел, поскольку гражданская война в Афганистане этим соглашением не аннулировалась", - подчеркивает Андрей Серенко.

Центральная Азия в поисках стабильности и роль Пакистана

"И в Душанбе, и в Нур-Султане, и в Ташкенте, и Ашхабаде, и в Бишкеке вздохнут с облегчением узнав, что США не станут скоропостижно уходить из Афганистана. Контакты в этих столицах с "Талибаном" сохранятся - на всякий случай. Но там понимают, что если действительно о чем-то с талибами нужно договариваться, то для этого надо ехать в Исламабад, к командованию армии и разведки, которые являются сегодня операторами талибов", - поясняет эксперт ЦИСА.

Индийские солдаты на границе с Пакистаном

Индийские солдаты на границе с Пакистаном

У спецслужб Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении есть стабильные контакты с коллегами в Пакистане. "Исламабаду важна активность в Центральной Азии, в том числе для противодействия индийским проектам и попыткам индийских спецслужб выстроить свои коммуникации в регионе. Но никакого движения дальше этих контактов я пока не вижу", - рассказывает собеседник DW. По его словам, это связано с тем, что Пакистану сейчас грозит экономический коллапс.

В течении последних месяцев в регионе были закрыты офисы "Банка Пакистана", в том числе крупнейшее представительство в Ашхабаде, через которое шло финансирование проекта ТАПИ. "В этом контексте пересмотр стратегии США - это для Исламабада плохой знак. Речь идет о возможном введении экономических санкций со стороны США, чтобы Пакистан более интенсивно содействовал "принуждению талибов" к миру", - рассуждает Серенко. С одной стороны, санкции могут побудить талибов к большей сговорчивости, но, с другой, - снизить возможности Исламабада по участию в крупных проектах, связанных с Центральной Азией.

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