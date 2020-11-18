 Германия отзывает солдат из афганской провинции Кундуз | Новости из Германии о Германии | DW | 24.11.2020

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Германия

Германия отзывает солдат из афганской провинции Кундуз

Сообщается, что этот шаг не связан с заявлением президента США Дональда Трампа о сокращении американского контингента в Афганистане.

Военные бундесвера в Афганистане

Военные бундесвера в Кундузе

Служащие бундесвера в течение следующих недель покинут провинцию Кундуз на севере Афганистана. Около ста дислоцированных там немецких солдат отправятся в северный штаб учебной миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute support) в Мазари-Шарифе. Об этом вечером вторника, 24 ноября, сообщил представитель оперативного командования, отвечая на запрос таблоида Bild.

Однако, подчеркнул он, вывод военных не означает, что полевой лагерь в Кундузе прекратит действовать. При необходимости немецких военных будут перебрасывать туда для обучения военнослужащих вооруженных сил Афганистана. Ранее немецкие солдаты также консультировали афганских военных относительно борьбы с повстанцами в провинции, которая традиционно была оплотом радикального исламистского движения "Талибан".

По информации dpa, решение об отзыве военного контингента из Кундуза было принято еще летом военным руководством миссии НАТО в Кабуле. Таким образом, этот шаг не связан с заявлением президента США Дональда Трампа о сокращении американского контингента с 4500 до 2500 военных.

Ранее в Германии отмечали, что сокращение американского присутствия в регионе поставит под угрозу миссию бундесвера. Так, в министерстве обороны ФРГ предупредили, что если США действительно оставят в Афганистане лишь 2500 военных санитаров, то бундесвер будет не в состоянии выполнять свою миссию в этой стране. Всего в Афганистане сейчас дислоцированы 1200 немецких военнослужащих.

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