Новая администрация США пересмотрит соглашение с талибами

Администрация нового президента США Джо Байдена намерена пересмотреть соглашение с талибами, заключенное при бывшем президенте Дональде Трампе. Вашингтон желает удостовериться в том, что исламское радикальное движение "Талибан" действительно выполняет взятые на себя обязательства, заявил в субботу, 23 января, представитель Совета по национальной безопасности США, добавив, что новый советник президента по нацбезопасности Джейк Саливан уже сообщил об этом афганскому коллеге Хамдулле Мохибу.
Белый дом желает выяснить, действительно ли талибы прекратили контакты с террористическими группировками, сократили масштабы насилия и всерьез начали мирные переговоры с правительством Афганистана, отметил американский чиновник. Представитель "Талибана" в интервью агентству AFP заявил, что талибы выполняют свои обещания и ожидают того же от другой стороны.
В феврале 2020 года США подписали соглашение с "Талибаном", обещав в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов полностью вывести свои войска из Афганистана к середине 2021 года. По сообщению Белого дома, Джейк Салин в беседе с Мохибом заявил, что Вашингтон поддерживает мирный процесс в Афганистане. Вашингтон желает "помочь обеим сторонам достичь прочного и справедливого политического соглашения и стабильного прекращения огня", сказал Салливан.
Правительство в Кабуле довольно решением США
Правительство в Кабуле с облегчением отреагировало на планы США пересмотреть соглашение с талибами. Советник президента Афганистана по национальной безопасности Мохиб написал в своем микроблоге в Twitter, что США и Афганистан "договорились стремиться к постоянному прекращению огня и справедливому, прочному миру".
Замглавы МВД Афганистана Седик Седикки, со своей стороны, отметил, что соглашение с талибами "пока не позволило достичь цели - прекратить насилие со стороны "Талибана". Ответственность за это он возложил на талибов, которые, по его словам, не выполняют взятых на себя обязательств.
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Лидер по производству опиума
Более 90 процентов опиума, поступающего на мировой рынок, производится сегодня в Афганистане. В 2013 году опийным маком, из которого делают как опиум, так и героин, в стране было засеяно 209 тысяч гектаров.
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Новые посевы, бóльшие объемы
В ноябре 2013 года Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC) обнародовало годовой отчет, в котором пришло к неутешительным выводам. Согласно отчету, объем произведенного в Афганистане опиума по сравнению с 2012 годом вырос почти на 50 процентов, достигнув 5,5 тыс тонн.
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Есть ли связь с выводом войск НАТО?
В ООН предполагают, что существует связь между приведенными в докладе цифрами и запланированным на 2014 год выводом войск международной коалиции из Афганистана. Эксперты не исключают, что крестьяне расширяют посевы мака, чтобы подготовиться к временам политической и экономической нестабильности.
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Почти миллиард долларов
По оценкам Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, стоимость произведенного в 2013 году в Афганистане опиума составляет 950 млн долларов. Это соответствует 4 процентам ВВП страны.
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Соблазн велик
Несмотря на то, что посев опийного мака в Афганистане запрещен законом, искушение для местных крестьян велико: за килограмм этой сельхозкультуры дают до 150 долларов США. Попытки зарубежных экспертов-аграриев убедить крестьян перейти к возделыванию хлопка до сих пор не принесли результата. Причина - невысокая прибыль плюс проблемы со сбытом.
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Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Проблемная провинция Гильменд
Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.
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Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Безнадежное дело?
Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.
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Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Бизнес для "Талибана"
Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.
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Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Наркозависимые дети
Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей.
Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов