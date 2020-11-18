 США выводят войска из Афганистана.Что это значит для бундесвера? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 20.11.2020

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Мир

США выводят войска из Афганистана.Что это значит для бундесвера?

США выводят большую часть своих войск из Афганистана, не согласовав этот шаг с партнерами по НАТО. В ФРГ ожидают, что планы Трампа создадут серьезные проблемы для бундесвера на Гиндукуше.

Солдаты бундесвера в Афганистане

Солдаты бундесвера в Афганистане

Если США действительно выведут к 15 января 2021 года большую часть своих войск из Афганистана, то и для бундесвера это будет означать скорое окончание миссии в этой стране. В настоящее время 1250 немецких военных дислоцированы в Мазари-Шарифе, Кабуле и Кундузе, где они обучают солдат афганской армии и готовят специалистов афганских сил безопасности.

После того, как в октябре президент США Дональд Трамп объявил, что намерен "до Рождества" вывести американские войска из Афганистана, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул: "Мы будем совместно принимать решения, координировать наши усилия по принципу "вместе входим, вместе наводим порядок, и когда пришло время и созданы условия, вместе уходим, но не ранее".

Планы Трампа 17 ноября конкретизировал новый  глава Пентагона Кристофер Миллер, сообщив, что к 15 января США сократят численность своего контингента в Афганистане с 4500 до 2500 военнослужащих. Теперь в заявлениях Столтенберга звучит "мы должны" вместо "мы будем".

"Ни один из союзников по НАТО не хочет оставаться (в Афганистане. - Ред.) дольше, чем необходимо, но в то же время цена за поспешный или некоординированный уход может оказаться слишком высокой", - заявил Столтенберг еще перед выступлением Миллера. Он предупредил, что это может привести к повторению ситуации, в которой Афганистан "снова станет базой для международных террористов, планирующих атаки на наши страны".

Время для вывода войск из Афганистана еще не пришло

США нарушили действующий в НАТО консенсус по Афганистану и это вызвало раздражение и в Германии. В Берлине тоже считают, что время для вывода войск из Афганистана еще не пришло. Наоборот - нынешние переговоры в Дохе между США и исламским радикальным движением "Талибан" правительство ФРГ считает особенно хрупкой фазой процесса урегулирования ситуации в Афганистане: переговоры застопорились, в Афганистане происходит эскалация насилия. "Тот факт, что после десятилетий конфликта обе стороны сели за стол переговоров и начали конструктивные дискуссии, не является чем-то само собой разумеющимся", - подчеркивает министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Haiko Maas). На этом пути имеется достаточно препятствий, поэтому "не следует создавать новые, к которым точно приведет поспешный вывод войск из Афганистана", считает Мас.

"Талибан" не выполнил условия

Подписание соглашения между США и Талибаном в Дохе 29 февраля 2019 года

Подписание соглашения между США и "Талибаном" в Дохе

Мирные переговоры по Афганистану и возможный вывод войск связаны между собой, об этом в очередной раз напомнила 17 ноября министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). Все страны НАТО, включая США, договорились, что условия вывода войск из Афганистана должны быть определены на переговорах, и эта "договоренность составляет основу для наших действий", сказала Крамп-Карренбауэр. До сих пор переговоры не привели к желаемым результатам.

В соглашении, достигнутом 29 февраля 2020 года между США и  "Талибаном", говорится о двух условиях, которые должны быть выполнены до вывода войск: "Талибан" должен публично порвать с террористической сетью "Аль-Каида" и гарантировать, что из Афганистана больше не исходит террористической угрозы для других стран. В этом случае США обещали вывод всех международных сил из Афганистана к концу апреля 2021 года. До сих пор оба условия не выполнены, утверждают в ООН.

Трамп хочет выполнить обещания 

Президент США Дональд Трамп на базе США в Баграме, ноябрь 2019 года

Президент США Дональд Трамп в ноябре 2019 года посетил американских солдат в Афганистане

Уходящий президент США хочет в последнюю минуту выполнить свое обещание - закончить "бесконечную войну" в Афганистане. Стремлению Трампа выполнить это обещание любой ценой не стоит удивляться, заявил DW Стефано Стефанини, в прошлом посол Италии в НАТО. По мнению эксперта, Трамп, с одной стороны, делает это, поскольку не желает признать свое поражение Байдену на выборах президента, а с другой, чтобы создать основу для возможного участия в следующих президентских выборах 2024 года. По словам Стефанини, Трамп вернет достаточное число американских военных домой, чтобы объявить свое обещание выполненным, независимо от того, к каким последствиям это приведет.

В последние месяцы президентства вокруг Трампа не осталось ограничителей, считает Стефанини. "В первые три года правления Трампа мы полагались на то, что "взрослые" вокруг него повлияют на его решения. Однако теперь "взрослых" в комнате почти не осталось", - говорит он.

Кто обеспечит безопасность в Афганистане

В Берлине опасаются, что ускоренный вывод солдат США приведет к укреплению экстремистских сил в Афганистане. В отличие от бундесвера, американцы не только занимаются обучением афганских сил безопасности, но и активно борются с талибами и другими боевиками. Имея самый крупный и лучше других вооруженный контингент, американцы обеспечивают безопасность солдат других стран в Афганистане, и в случае нападения могут прикрыть их с воздуха и помочь в эвакуации раненых. В миссии НАТО Resolute Support ("Решительная поддержка") в Афганистане сейчас участвуют 12 тысяч солдат из 38 стран.

Солдаты бундесвера в Афганистане

Солдаты бундесвера в Афганистане

Для правительства Германии "высшим приоритетом по-прежнему является безопасность солдат на местах", заявила глава Минобороны Крамп-Карренбауэр. Из этого следует, что ухудшение ситуации в этой сфере ускорит вывод немецкого контингента из Афганистана.

Нынешний мандат бундесвера в этой стране истекает 31 марта 2021 года. Вопрос о возможном продлении миссии Resolute Support министры обороны стран НАТО будут обсуждать в декабре. Как сообщили DW в Объединенном командовании ОВС НАТО, ожидается, что в декабре "НАТО примет решение об адаптации (миссии. - Ред.) к новым условиям". Не ожидая этого, бундесвер готовится возможному к выводу немецких солдат из Афганистана. В ноябре в Мазари-Шариф прибыли 100 специалистов в области логистики, которые начали приготовления к переброске в Германию военной техники и оборудования.

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