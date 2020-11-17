 Комментарий: Вывод войск из Афганистана и Ирака - безответственное решение Трампа | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 18.11.2020

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Мнения

Комментарий: Вывод войск из Афганистана и Ирака - безответственное решение Трампа

План Трампа оставить в Афганистане и Ираке к середине января только по 2500 американских военных - плевок в лицо союзникам по НАТО и решение, окрыляющее экстремистов, считает Инес Поль.

Американские военные в Афганистане

Американские военные в Афганистане

Надежды на то, что непредсказуемое и эгоистичное правление Дональда Трампа подошло к концу после однозначной победы Джо Байдена на выборах президента США, в очередной раз были развеяны. Еще 9 недель действующий президент США Трамп будет оставаться у рычагов власти. И он полон решимости использовать свою власть до последней минуты.

Это доказывает его заявление о предстоящем сокращении американского военного контингента в Афганистане с примерно 4500 человек до 2500, а в Ираке - с 3000 до 2500. И произойти это должно до 15 января. То есть, за пять дней до того, как Трамп должен будет передать управление страной Байдену. Это безответственное, поспешное решение о выводе войск имеет далекоидущие последствия. Ведь речь должна идти, прежде всего, о людях в обеих странах.  

Американские войска создавали ощущение стабильности 

Войны развязывались в Ираке и Афганистане без продуманной стратегии. В Ираке поводом послужило ложное утверждение о наличии в стране оружия массового поражения. В Афганистан американские военнослужащие совместно с силами НАТО и другими союзниками вошли после терактов 11 сентября 2001 года. При этом войска коалиции стали одной из сторон активного конфликта, не имея четкой стратегии.

Инес Поль

Инес Поль

Войны, которые длились десятилетия, оставили в обеих странах глубокие раны. Стабильного государства, которое может защитить своих граждан от насилия, нет ни в Ираке, ни в Афганистане. Актуальная ситуация во многом абсолютно неудовлетворительная. В этом нет сомнений. И все же присутствие американских военных в этих странах создает ощущение определенной предсказуемости.

В Афганистане они выступали в качестве средства давления на трудных мирных переговорах с талибами. Если сейчас американцы скоропостижно уйдут, вновь усилятся позиции радикальных сил. На примере Ирака можно видеть, как это сыграло на руку ИГ. И Сирия является доказательством того, как образовавшийся вакуум власти заполняют другие силы, которые преследуют лишь свои собственные интересы. Это опасно для международного сообщества. И губительно для всех афганцев, которые сегодня борются за демократическое государство, в котором соблюдаются права человека.

Подрыв единства НАТО

Нескоординированный вывод американских войск - плевок в лицо союзникам США. Прежде всего, НАТО, которая после 11 сентября, чтобы поддержать США, впервые задействовала принцип коллективной самообороны, означающий оказание помощи союзнику в случае военного нападения третьей стороны. И сейчас именно президент США нарушает железное правило - вместе начинать и вместе заканчивать операцию, вместе входить в страну и вместе уходить из нее. Партнеры НАТО по миссии в Афганистане зависят от логистической поддержки США.

Я считаю правильным то, что Трамп заставил Европу и особенно Германию увеличить вклад в бюджет  Североатлантического альянса и наращивать собственные военные мощности. Но неожиданно нарушать договоренности, например, о совместной миссии в Афганистане и радикально сокращать свое участие в ней - это нечто другое. Если самая важная страна - член альянса не придерживается договоренностей, то у НАТО нет будущего.

Трудное наследство для Байдена

Трамп выводит войска вопреки советам его генералов и ведущих республиканцев. Для того, чтобы пересмотреть такое решение, Байдену потребуется много сил. А до 20 января может произойти еще многое. После заявления о выводе войск больше нет сомнений в том, что Дональд Трамп в буквальном смысле слова готов идти по трупам, чтобы угодить своим сторонникам и сохранить их привязанность и после окончания своего президентского срока. 

Автор: Инес Поль, корреспондент DW в США

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


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