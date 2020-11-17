Комментарий: Вывод войск из Афганистана и Ирака - безответственное решение Трампа

План Трампа оставить в Афганистане и Ираке к середине января только по 2500 американских военных - плевок в лицо союзникам по НАТО и решение, окрыляющее экстремистов, считает Инес Поль.
Надежды на то, что непредсказуемое и эгоистичное правление Дональда Трампа подошло к концу после однозначной победы Джо Байдена на выборах президента США, в очередной раз были развеяны. Еще 9 недель действующий президент США Трамп будет оставаться у рычагов власти. И он полон решимости использовать свою власть до последней минуты.
Это доказывает его заявление о предстоящем сокращении американского военного контингента в Афганистане с примерно 4500 человек до 2500, а в Ираке - с 3000 до 2500. И произойти это должно до 15 января. То есть, за пять дней до того, как Трамп должен будет передать управление страной Байдену. Это безответственное, поспешное решение о выводе войск имеет далекоидущие последствия. Ведь речь должна идти, прежде всего, о людях в обеих странах.
Войны развязывались в Ираке и Афганистане без продуманной стратегии. В Ираке поводом послужило ложное утверждение о наличии в стране оружия массового поражения. В Афганистан американские военнослужащие совместно с силами НАТО и другими союзниками вошли после терактов 11 сентября 2001 года. При этом войска коалиции стали одной из сторон активного конфликта, не имея четкой стратегии.
Войны, которые длились десятилетия, оставили в обеих странах глубокие раны. Стабильного государства, которое может защитить своих граждан от насилия, нет ни в Ираке, ни в Афганистане. Актуальная ситуация во многом абсолютно неудовлетворительная. В этом нет сомнений. И все же присутствие американских военных в этих странах создает ощущение определенной предсказуемости.
В Афганистане они выступали в качестве средства давления на трудных мирных переговорах с талибами. Если сейчас американцы скоропостижно уйдут, вновь усилятся позиции радикальных сил. На примере Ирака можно видеть, как это сыграло на руку ИГ. И Сирия является доказательством того, как образовавшийся вакуум власти заполняют другие силы, которые преследуют лишь свои собственные интересы. Это опасно для международного сообщества. И губительно для всех афганцев, которые сегодня борются за демократическое государство, в котором соблюдаются права человека.
Нескоординированный вывод американских войск - плевок в лицо союзникам США. Прежде всего, НАТО, которая после 11 сентября, чтобы поддержать США, впервые задействовала принцип коллективной самообороны, означающий оказание помощи союзнику в случае военного нападения третьей стороны. И сейчас именно президент США нарушает железное правило - вместе начинать и вместе заканчивать операцию, вместе входить в страну и вместе уходить из нее. Партнеры НАТО по миссии в Афганистане зависят от логистической поддержки США.
Я считаю правильным то, что Трамп заставил Европу и особенно Германию увеличить вклад в бюджет Североатлантического альянса и наращивать собственные военные мощности. Но неожиданно нарушать договоренности, например, о совместной миссии в Афганистане и радикально сокращать свое участие в ней - это нечто другое. Если самая важная страна - член альянса не придерживается договоренностей, то у НАТО нет будущего.
Трамп выводит войска вопреки советам его генералов и ведущих республиканцев. Для того, чтобы пересмотреть такое решение, Байдену потребуется много сил. А до 20 января может произойти еще многое. После заявления о выводе войск больше нет сомнений в том, что Дональд Трамп в буквальном смысле слова готов идти по трупам, чтобы угодить своим сторонникам и сохранить их привязанность и после окончания своего президентского срока.
Автор: Инес Поль, корреспондент DW в США
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