Столтенберг сообщил о росте расходов на оборону партнеров США по НАТО

Расходы европейских партнеров Североатлантического альянса и Канады на оборону в этом году возросли на 4,3 процента по отношению к показателям 2019 года. Такие предварительные цифры озвучил в среду, 21 октября, на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его заявление сделано в преддверии встречи министров обороны стран альянса, которая пройдет в дистанционном формате 22-23 октября.

По словам Столтенберга, оборонные траты этих стран увеличиваются шестой год подряд. "Надеюсь, что эта тенденция продолжится", - добавил он.

Так, соответствующие показатели Германии за указанный период возросли с 46,9 до 51,5 млрд евро. Согласно текущему прогнозу, они составляют 1,57 процента валового внутреннего продукта ФРГ. В 2019 году они равнялись 1,36 процента ВВП. Как уточняет агентство dpa, столь значительный прирост связан с экономическим спадом из-за пандемии и падением ВВП. В прогнозах, составленных до кризиса, расходы в размере 51,5 млрд евро соответствовали 1,42 процента ВВП. Между тем администрация президента США Дональда Трампа требует от стран - членов НАТО к 2024 году довести показатели до двух процентов.

Как указали в пресс-службе альянса, на встрече 22-23 октября министры обсудят проблему справедливого распределения трат между странами-членами НАТО, дальнейшее развитие концепций сдерживания и обороны, а также перспективы миссий в Афганистане и Ираке.

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