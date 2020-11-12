Отменит ли Байден соглашение Трампа с "Талибаном" по Афганистану?

Вице-президент Афганистана Мухаммад Сарвар Даниш выразил надежду, что новая администрация США тщательно оценит нынешнюю политику Вашингтона в отношении мирных переговоров по Афганистану и пересмотрит ее. Об этом, по информации различных СМИ, вице-президент заявил 9 ноября в Кабуле. В интерпретации прессы, его обращение, естественно, было адресовано Джо Байдену, которому, судя по всему, предстоит формировать новую стратегию США в регионе.

Австрийская газета Kronen Zeitung так прокомментировала это обращение: "В последнее время мирные переговоры по Афганистану забуксовали. Впрочем, с избранием демократа Джо Байдена в качестве будущего президента США они могут обрести новую динамику… Спорным моментом является соглашение, заключенное в начале этого года при посредничестве администрации Трампа".

Будет ли отменено соглашение Трампа с талибами?

Напомним, что речь идет о соглашении между США и "Талибаном", которое было подписано в Дохе и названо историческим. После этого Вашингтон фактически вынудил власти в Кабуле выполнить ряд условий, которые от их имени были утверждены в Дохе американцами. Свою же часть обязательств талибы выполнять не спешат.

Трамп приветствует американских солдат перед оглашением стратегии по Афганистану, 2017 год

Более того, уровень насилия в стране вырос, и в целом соглашение в Дохе не решило ни одной задачи, в нем прописанной, полагает сотрудник Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко: "Два главных условия - прекращение огня и прекращение контактов с "Аль Каидой" - талибы проигнорировали". Эксперт ЦИСА исходит из того, что, несмотря на это, Джо Байден вряд ли пойдет на отмену соглашения. Оно, по выражению Серенко, представляет собой политический проект, который расширяет коридор возможностей для обеих сторон.

"Для "Талибана" этот договор имеет принципиальное значение и расценивается как акт капитуляции перед ними. Но и в Вашингтоне он подан как успех и политический ресурс для решения афганской проблемы. Поэтому даже при новой администрации в США речь пойдет лишь о постановке с их стороны более жестких условий для выполнения соглашения в Дохе, но не о его отмене", - прогнозирует эксперт в интервью DW. В первую очередь, отметил он, Соединенные Штаты будут требовать от талибов прекращения сотрудничества с "Аль-Каидой" и прекращении боевых действий с их стороны.

Стратегия США и стратегия НАТО в Афганистане

Директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" в Узбекистане Бахтиёр Эргашев также исходит из того, что дохийский формат, очевидно, не дает ожидаемого эффекта. Но, продолжает Эргашев, власти США вряд ли пойдут на прекращение переговоров в Дохе: "Прежде чем ставить крест на этом формате, надо предложить другие. Пока что американская администрация (что нынешняя, что возможная будущая) не готова на сотрудничество с Россией или с Китаем в поиске новых форматов для диалога внутриафганских сил".

Андрей Серенко

Тем не менее коррекция стратегии США в Афганистане при Джо Байдене, несомненно, произойдет, убежден Андрей Серенко. Он обращает внимание на то, что в течение последних нескольких месяцев стало очевидно - позиции США и НАТО в Афганистане очень сильно отличаются. "Дональд Трамп избрал путь скорейшего вывода войск ценой сдачи завоеванных США позиций и фактической сдачи официального Кабула. Поэтому он был так любим талибами", - поясняет аналитик ЦИСА.

В пользу этого его тезиса говорит заявление "Талибана", в котором движение настаивает на приверженности соглашению, подписанному в Дохе. В свою очередь, Джо Байден ставит во главу угла восстановление прежнего сотрудничества союзников в рамках НАТО, и будет больше прислушиваться к позиции альянса, добавляет Серенко. "А это более жесткая позиция в отношении талибов, и она не предусматривает приурочивания вывода войск к каким-либо праздникам или выборам - НАТО хотела бы, чтобы вывод войск был осуществлен, если уровень насилия в Афганистане снизится", - подчеркивает собеседник DW.

Делегация властей Афганистана после переговоров с "Талибаном" в Дохе

Вопрос о сроках и масштабах вывода войск НАТО из Афганистана во многом определяет те стратегии безопасности, которые избирают политики в республиках Центральной Азии. По мнению Бахтиёра Эргашева, уже к 2008 году стало ясно, что военного решения у внитриафганского конфликта нет.

"Вывод войск из Афганистана начался при администрации Обамы, где Байден был вице-президентом. Так что при всех тактических различиях линия на то, что нужно сокращать или выводить американские войска из Афганистана, основана на двухпартийном консенсусе в США по этому вопросу", - полагает узбекский эксперт. Он исходит из того, что численность американских войск в Афганистане будет снижаться, но полного их вывода ожидать не следует.

Вывод войск НАТО из Афганистана и республики Центральной Азии

Со своей стороны, Андрей Серенко указывает на то, что для НАТО миссия в Афганистане имеет колоссальное репутационное и политическое значение. "Альянс не может себе позволить выйти из этого проекта проигравшей стороной. Дональду Трампу это было все равно, Джо Байдену - нет. Будет восстановлена трансатлантическая солидарность, и вывод войск будет приостановлен", - прогнозирует аналитик ЦИСА. При этом он ожидает, что администрация Байдена будет уделять большее внимание всему постсоветскому пространству.

"В этом контексте, а не только в связи с Афганистаном, республики Центральной Азии могут рассчитывать на новые экономические предложения со стороны США. И, одновременно, на обострение борьбы между Россией, КНР и США за влияние в регионе. Соответственно, для стран региона открываются новые возможности для маневров, которые называют многовекторностью. Распад СССР только сейчас, а не в начале 1990-х годов, вступает в свою решающую фазу", - считает Серенко.

В свою очередь, ташкентский политолог Юрий Черногаев напоминает о принятой при Дональде Трампе стратегии США для Центральной Азии, которая предусматривает участие американского бизнеса в экономике Узбекистана и других республик. По выражению политолога, "эту стратегию Джо Байден пока ни разу не упоминал, но пересматривать документ у новой администрации поводов нет" - тем более, что в Ташкенте достаточно часто учитывают пожелания США в своих решениях. Кроме того, Узбекистан в последнее время выступил с рядом международных инициатив по урегулированию ситуации в Афганистане.

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