 Нападение на университет в Кабуле: убиты более 20 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.11.2020

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Мир

Нападение на университет в Кабуле: убиты более 20 человек

Три вооруженных боевика ворвались на территорию университетского кампуса в афганской столице и открыли огонь. Они застрелили не менее 19 человек. Сами нападавшие были убиты бойцами элитного подразделения.

Полицейские окружили университетский кампус в Кабуле, куда ворвались боевики

Полицейские окружили университетский кампус в Кабуле, куда ворвались боевики

В результате вооруженного нападения на университет в Кабуле в понедельник, 2 ноября, по данным министерства внутренних дел Афганистана, не менее 19 человек были убиты, еще 22 ранены.

Нападение совершили трое мужчин. Они ворвались на территорию университета, где проходила ирано-афганская книжная выставка, на которой присутствовали несколько высокопоставленных лиц, в том числе посол Ирана в Афганистане. Открывать мероприятие должен был первый вице-президент страны Амрулла Салех, на которого уже неоднократно совершались покушения. Перестрелка нападавших с афганским элитным подразделением длилась шесть часов, в результате все три боевика были убиты.

Один из студентов университета рассказал журналистам, что видел, как мужчины, вооруженные автоматами Калашникова и пистолетами, вели огонь по старейшему в стране учебному заведению, в котором учится около 17 тысяч студентов. По его словам, нападение произошло в восточной части университета, где размещаются юридический и журналистский факультеты, передает агентство AP.

Радикальное исламистское движение "Талибан" заявило, что оно не причастно к этому нападению.

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