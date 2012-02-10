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Хамид Карзай
Бывший президент Афганистана (2004-2014 годы).
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Контекст
Талибы поместили экс-президента Карзая под домашний арест
Талибы поместили экс-президента Карзая под домашний арест
Боевики движения "Талибан" обезоружили охрану Хамида Карзая и Абдуллы Абдуллы и конфисковали их автомобили, пишет CNN.
Политика
26.08.2021
26 августа 2021 г.
Талибы в Кабуле, многие афганцы бегут
Талибы в Кабуле, многие афганцы бегут
"Талибан" взял под контроль весь Афганистан. Президент страны бежал. В аэропорту люди в панике штурмуют самолеты.
Политика
16.08.2021
16 августа 2021 г.
03:27 мин.
Брат Хамида Карзая убит террористом-смертником
Брат Хамида Карзая убит террористом-смертником
Спрятав взырвчатку в тюрбане, смертник проник в дом двоюродного брата Хамида Карзая под видом гостя.
29.07.2014
29 июля 2014 г.
На выборах президента Афганистана лидирует Абдулла Абдулла
На выборах президента Афганистана лидирует Абдулла Абдулла
Представитель оппозиции получает 44 процента голосов после подсчета половины бюллетеней.
20.04.2014
20 апреля 2014 г.
Афганистан: итоги выборов президента объявят 24 апреля
Афганистан: итоги выборов президента объявят 24 апреля
Более 7 миллионов афганцев приняли участие в президентских выборах в стране.
Политика
05.04.2014
5 апреля 2014 г.
Удар НАТО: Карзай сообщил о гибели детей
Удар НАТО: Карзай сообщил о гибели детей
В результате воздушного налета НАТО в Афганистане погибли 7 детей и 20-летний юноша, заявил Карзай.
10.02.2012
10 февраля 2012 г.
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Всего 9 публикаций (-ия, -ии) на эту тему
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