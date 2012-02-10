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Хамид Карзай

Бывший президент Афганистана (2004-2014 годы).

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Контекст

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай (в центре слева) на встрече с делегацией "Талибан" в Кабуле, 18 августа 2021 года

Талибы поместили экс-президента Карзая под домашний арест

Талибы поместили экс-президента Карзая под домашний арест

Боевики движения "Талибан" обезоружили охрану Хамида Карзая и Абдуллы Абдуллы и конфисковали их автомобили, пишет CNN.
Политика26 августа 2021 г.
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Талибы в Кабуле, многие афганцы бегут

Талибы в Кабуле, многие афганцы бегут

"Талибан" взял под контроль весь Афганистан. Президент страны бежал. В аэропорту люди в панике штурмуют самолеты.
Политика16 августа 2021 г.03:27 мин.
Ашмат Карзай

Брат Хамида Карзая убит террористом-смертником

Брат Хамида Карзая убит террористом-смертником

Спрятав взырвчатку в тюрбане, смертник проник в дом двоюродного брата Хамида Карзая под видом гостя.
29 июля 2014 г.
Абдулла Абдулла

На выборах президента Афганистана лидирует Абдулла Абдулла

На выборах президента Афганистана лидирует Абдулла Абдулла

Представитель оппозиции получает 44 процента голосов после подсчета половины бюллетеней.
20 апреля 2014 г.
Избирательный участок в Кабуле

Афганистан: итоги выборов президента объявят 24 апреля

Афганистан: итоги выборов президента объявят 24 апреля

Более 7 миллионов афганцев приняли участие в президентских выборах в стране.
Политика5 апреля 2014 г.
Французские военнослужащие в Афганистане

Удар НАТО: Карзай сообщил о гибели детей

Удар НАТО: Карзай сообщил о гибели детей

В результате воздушного налета НАТО в Афганистане погибли 7 детей и 20-летний юноша, заявил Карзай.
10 февраля 2012 г.
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