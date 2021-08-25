 Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест

Боевики движения "Талибан" обезоружили охрану Хамида Карзая и Абдуллы Абдуллы и конфисковали их автомобили, сообщает CNN.

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай (в центре слева) на встрече с делегацией Талибан в Кабуле, 18 августа 2021 года

Хамид Карзай (в центре слева) на встрече с делегацией "Талибан" в Кабуле, 18 августа 2021 года

Боевики радикального исламистского движения "Талибан", которое в середине августа захватило власть в Афганистане, поместили под домашний арест бывшего президента этой страны Хамида Карзая,  а также председателя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник.

Тремя днями ранее талибы отняли оружие у личной охраны Карзая и конфисковали его автомобили. 25 августа боевики провели обыск в доме Абдуллы, забрали его автомобили и удалили его охрану. Как рассказал источник CNN, в настоящее время Карзай и Абдулла "фактически находятся под домашним арестом в Кабуле, без телохранителей, в руках талибов". 

В отличие от свергнутого президента Афганистана Ашрафа Гани, Хамид Карзай остался в Кабуле после захвата города "Талибаном".  Так же поступил и Абдулла Абдулла. Последний изначально выражал надежду на то, что талибы формируют инклюзивное правительство. Однако сейчас он настроен менее оптимистично, отмечают журналисты.

Смотрите также:

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Пожиная войну

    Следы военных действий, практически не прекращающихся на протяжении 35 лет - начиная с ввода советских войск в Афганистан и заканчивая операцией ISAF - можно увидеть повсюду. Они заметны и в повседневной жизни афганцев. Например, этот старый советский танк стоит посреди поля, на котором крестьянин собирает свой урожай.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Удар судьбы

    Акрам потерял обе руки, собирая металлолом на мусорной свалке. В тот момент он вместе с семьей жил в пакистанском городе Пешавар, как и многие другие афганские беженцы. Мальчик случайно задел оголенный электропровод. Из-за множественных ожогов врачи были вынуждены ампутировать ему обе руки. После этого семья вернулась в Кабул. Международный Красный Крест помог Акраму получить протезы.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Жизнь без рук

    У 8-летнего Акрама нет обеих рук. По вечерам он снимает протезы и вешает их на стену. Фотограф Маджид Саиди долгое время документировал жизнь Акрама и его семьи.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Не игрушка

    6-летняя Мина и ее подруга играют с протезом Акрама. На заднем плане - руины дворца Дар-уль Аман в Кабуле.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Жизнь после войны

    Дома помнят не меньше, чем люди. Дети играют на разрушенной улице в центре Кабула. Эти руины напоминают о событиях, происходивших здесь совсем недавно.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Наркозависимые дети

    90 процентов производимого в мире опиума - из Афганистана. Проблема производства и употребления наркотиков - одна из самых острых в стране. По оценкам ООН, до 300 000 афганских детей могут находиться в наркотической зависимости. Однако точных данных на сегодняшний день нет.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Афганская полиция

    Утреннее построение в полицейской академии в Кабуле. 10 лет военнослужащие бундесвера обучали афганских полицейских - предполагалось, что к концу 2014 года, когда войска международных сил коалиции покинут Афганистан, будет сформирована полиция, ориентированная на принципы правового государства.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Две трети неграмотного населения

    35 лет войны разрушили не только города, жизни людей, но и систему образования. Летом 2011 года были опубликованы данные исследования, которое проводило правительство ФРГ: 72 процента афганских мужчин и 93 процента женщин не имеют аттестата об окончании школы. Более 70 процентов населения не умеют писать и читать.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Обязательный предмет

    Предельная концентрация и полная тишина: мальчики изучают Коран в регигиозной школе в Кандагаре.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Афганская педагогика

    Герат. Учитель наказывает ученика на уроке релиозного воспитания. Система всеобщего школьного образования в Афганистане практически отсутствует. Многие дети вообще не посещают школу или же вынуждены бросить учебу, чтобы кормить семью.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Бурка и Барби

    Афганские женщины учатся делать кукол. На курсах, которые проводит некоммерческая организация из Малайзии, 80 женщин получают профессиональные навыки, чтобы когда-нибудь обрести финансовую независимость.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Месть за Усаму

    Больница в Кандагаре. 2 мая 2011 года в Пакистане был уничтожен Усама бен Ладен. А 11 мая талибы ответили на это серией терактов, в результате которых 4 человека погибли и 36 получили ранения.

  • Leben im Krieg

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Культ тела

    Афганский атлет отдыхает после состязания. При талибах такие занятия, как бодибилдинг, были строго запрещены. Сегодня спорт в стране вновь популярен.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Бешеные псы

    Петушиные или собачьи бои проводятся по всей стране. Подобные зрелища в Афганистане традиционно посещает большое число зрителей.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Безумие за решеткой

    Люди, страдающие психическими заболеваниями, зачастую оказываются в Афганистане в унизительном положении, находясь в изоляции от общества. Пациенты психиатрической больницы в Герате прикованы друг к другу цепями. .

  • Majid Saidi

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Миссия фотографа

    Маджид Саиди на вручении международной премии Lucas Dolega Award в Париже. Фотограф видит свою миссию в том, чтобы привлечь внимание к проблемам людей, которых он снимает.

    Автор: Юлия Вишневецкая


Смотреть видео 25:30

Катастрофа в Афганистане и бегство через Турцию: как беженцы спасаются от талибов. Европа в фокусе

Контекст

Афганистан при талибах. "Аль-Каида" и ИГ возвращаются?

Риск того, что Афганистан может снова превратиться в место скопления джихадистских группировок, эксперты находят невысоким. Это связано и с тем, что "Талибан" после прихода к власти хочет признания.  

Враг моего врага - мой друг: зачем России сближение с талибами?

Активное возвращение России в афганскую политику становится все более явным. В Кабуле опасаются, что страна вновь станет ареной геополитического соперничества крупных держав.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сможет ли НАТО за неделю эвакуировать людей из Афганистана? (24.08.2021)  

Шокирующее рассказы морского пехотинца США о войне с талибами (24.08.2021)  

Также по теме

20/08/2021 Vertreter Deutschlands und Usbekistans vergleichen Listen mit Passagieren vor der Heckrampe eines Airbus A400M. Mit diesem Flug wurden weitere 66 Personen und Material nach Taschkent gebracht. Die Bundeswehr hat weitere deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte aus Kabul evakuiert. In der Nacht zu Samstag startete in der afghanischen Hauptstadt eine Militärmaschine vom Typ A400M mit 172 schutzbedürftigen Personen an Bord. +++ dpa-Bildfunk +++

Бундестаг одобрил операцию бундесвера по эвакуации из Афганистана 25.08.2021

Депутаты бундестага абсолютным большинством голосов поддержали участие около 600 военнослужащих бундесвера в эвакуации граждан ФРГ и мирного населения из Афганистана.

Taliban fighters patrol Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 19, 2021. The Taliban celebrated Afghanistan's Independence Day on Thursday by declaring they beat the United States, but challenges to their rule ranging from running a country severely short on cash and bureaucrats to potentially facing an armed opposition began to emerge. (AP Photo/Rahmat Gul)

Для сдерживания талибов Лондон обратится к Москве и Пекину 22.08.2021

Великобритании придется обратиться к РФ и Китаю, чтобы оказать "сдерживающее влияние" на "Талибан", даже если это "некомфортно" для Великобритании, заявил глава британского МИД.

In this image provided by the U.S. Marine Corps, families walk towards their flight during ongoing evacuations at Hamid Karzai International Airport, Kabul, Afghanistan, Tuesday, Aug. 24, 2021. (Sgt. Samuel Ruiz/U.S. Marine Corps via AP)

Талибы обещали разрешить выезд из Афганистана и после 31 августа 25.08.2021

Афганцы с легальными документами смогут летать коммерческими рейсами и после 31 августа, заявил представитель "Талибана" на переговорах с правительством ФРГ.

Реклама

Самые читаемые

Освобождение политзаключенных в Беларуси. Кого еще помилует Лукашенко?  

Решение суда по "Северному потоку - 2": пробуксовка на финишной прямой  

С культурой как с колхозом. Лукашенко мстит писателям за письмо?  