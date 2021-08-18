Афганистан во власти "Талибана": куда деваться беженцам?

Министры внутренних дел Евросоюза хотят провести внеочередной саммит, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане и вопрос приема беженцев. Пока что в ЕС готовы принять лишь афганцев, сотрудничавших с Западом.
Переход Афганистана под контроль талибов вынудил тысячи афганцев в поисках спасения бежать из страны. Увеличение числа беженцев из Афганистана вновь усилило дискуссию в Европе о приеме мигрантов. Министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн призвал коллег поддержать афганцев, лишившихся дома. "Нам необходимы квоты для беженцев из Афганистана, которые прибывают в Европу легальным образом, - заявил Ассельборн. - Страны Евросоюза должны наконец-то дать сигнал, что мы готовы помочь людям".
Но есть все основания предположить, что этот призыв не будет услышан. Государства ЕС действуют в первую очередь в соответствии со своими внутриполитическими интересами. Выработать общую стратегию им, возможно, удастся на внеочередном саммите. DW - о том, как правительства европейских стран на сегодняшний день относятся к возможности приема мигрантов из Афганистана.
Один из наиболее резких отказов принять афганских беженцев прозвучал от министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера. Он заявил, что в настоящее время у афганцев нет никаких причин направляться в Австрию, и выступил за создание депортационных центров в государствах, граничащих с Афганистаном. По словам Нехаммера, главным приоритетом сейчас должны стать "переговоры с соседними с Афганистаном странами для обеспечения защиты и помощи в регионе". А Евросоюзу в целом необходимо усилить защиту своих внешних границ, считает австрийский министр.
По последним расчетам правительства ФРГ, Германии, возможно, придется принять до 10 тысяч афганцев, чьей жизни угрожает опасность: местных сотрудников бундесвера и немецких благотворительных структур, членов их семей, гражданских активистов и членов НКО.
Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала страны ЕС вести координированную политику. Однако, по ее словам, прежде всего необходимо наладить контакт с граничащими с Афганистаном странами, чтобы создать гуманитарные условия для беженцев - с помощью Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет (Armin Laschet) в свою очередь заявил, что "ошибки 2015 года не должны повториться".
Между тем отдельные федеральные земли, в частности Северный Рейн - Вестфалия и Бранденбург, выразили готовность принять несколько тысяч афганцев. Однако еще в июне депутаты правящей коалиции в бундестаге отклонили предложение "зеленых" о быстрой эвакуации уязвимых групп населения из Афганистана.
Не хочет принимать афганских беженцев и Греция. Министр по делам миграции и убежища Нотис Митаракис заявил, что Греция больше не станет "воротами для нерегулируемого потока беженцев в Европу". Сегодня в стране находятся 40 тысяч афганцев: половина из них получила статус беженцев, остальные ждут ответа на прошения об убежище.
Сейчас Греция пытается вывезти семьи афганцев, сотрудничавших с греческим военным контингентом в составе миссии НАТО в Афганистане. Их - не более нескольких сотен. Стоит ли Греции опасаться нового наплыва афганских беженцев, пока неясно - ситуация в Афганистане еще слишком неопределенная.
Правительство в Мадриде согласилось, чтобы Испания выступила в качестве центра временного приема афганцев, которые работали на европейские и другие западные организации и должны быть вывезены из Афганистана по гуманитарным причинам. Других предложений от Испании пока не прозвучало.
У главы правительства Италии Марио Драги пока нет четкой позиции в вопросе о приеме беженцев из Афганистана. Приоритетом европейцев сейчас должна стать эвакуация из страны тех афганцев, которые сотрудничали с Западом или выступали за права женщин, сказал итальянский премьер. О предоставлении убежища афганским беженцам глава коалиционного правительства Италии, созданного при поддержке партий популистского или правого толка, предпочитает не высказываться. Этим летом власти Италии вновь жаловались на возросший приток мигрантов, проникающих в страну по средиземноморскому маршруту, в основном из африканских стран.
В Нидерландах к настоящему моменту обсуждают прием лишь тех беженцев, которые сотрудничали с Западом или НКО. Их общее число не превышает нескольких сотен. Первый самолет, который Нидерланды направили для эвакуации людей из Афганистана, из-за хаоса в аэропорту Кабула был вынужден улететь без пассажиров.
Правительство Франции пытается смягчить заявление президента Эмманюэля Макрона от 16 августа, вызвавшее много критики в стране. Выступая по телевидению, Макрон высказался против "нерегулируемых потоков беженцев" из Афганистана.
Самолет из Кабула, на котором эвакуировали афганцев, прибыл в аэропорт имени Шарля де Голля в Париже
Официальный представитель Елисейского дворца Габриэль Атталь 18 августа заявил, что Франция ежегодно принимает несколько тысяч афганцев, спасающихся от преследований и войны, и что готовность к приему беженцев сохраняется. В тот же день французские военные вывезли из Кабула около 180 афганцев, чьей жизни угрожала опасность.
Габриэль Атталь также заявил о необходимости международной инициативы по размещению беженцев из Афганистана. Вопрос о том, сколько мигрантов готова принять Франция, он оставил открытым. На фоне предстоящих весной выборов эта тема для президента Макрона достаточно щекотливая.
В последние месяцы Дания ужесточила миграционную политику: даже сирийцам, уже получившим статус беженцев, угрожает высылка в Дамаск. Правительство страны полностью исключило прием афганцев. Схожая ситуация и в Швеции, где позиции коалиционного правительства неустойчивы, а либеральная миграционная политика была ужесточена в результате давления правых партий.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев UNHCR, за последние годы в соседних с Афганистаном странах было размещено 90 процентов афганских мигрантов. Около 2 млн из них - в Пакистане, правительство которого построило забор на границе с Афганистаном и отказывается принимать новых беженцев.
Похоже выглядит обстановка и в Иране, где, по неофициальным данным, проживает до 3 млн афганцев, некоторые из них - десятилетиями. Сейчас правительство хочет создать буферные зоны на ирано-афганской границе, но готово разрешить беженцам находиться там только временно. Укрыться в Иране пытаются, в частности, хазарейцы - ираноязычные шииты из Афганистана, преследуемые "Талибаном". Однако, по утверждению Тегерана, неблагоприятная экономическая ситуация в стране препятствует дальнейшему приему афганцев.
Новая массовая миграция в Европу в целом считается маловероятной, поскольку большинство маршрутов сейчас блокированы. Турция строит стену на границе с Ираном, чтобы предотвратить дальнейшее передвижение афганцев. По непроверенным данным, сейчас в стране находится более полумиллиона беженцев из Афганистана. Правительство в Анкаре, похоже, намерено воспользоваться ситуацией с афганскими беженцами при перезаключении соглашения о беженцах с Евросоюзом.
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