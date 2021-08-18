Афганистан во власти "Талибана": куда деваться беженцам?

Переход Афганистана под контроль талибов вынудил тысячи афганцев в поисках спасения бежать из страны. Увеличение числа беженцев из Афганистана вновь усилило дискуссию в Европе о приеме мигрантов. Министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн призвал коллег поддержать афганцев, лишившихся дома. "Нам необходимы квоты для беженцев из Афганистана, которые прибывают в Европу легальным образом, - заявил Ассельборн. - Страны Евросоюза должны наконец-то дать сигнал, что мы готовы помочь людям".

Но есть все основания предположить, что этот призыв не будет услышан. Государства ЕС действуют в первую очередь в соответствии со своими внутриполитическими интересами. Выработать общую стратегию им, возможно, удастся на внеочередном саммите. DW - о том, как правительства европейских стран на сегодняшний день относятся к возможности приема мигрантов из Афганистана.

Австрия

Один из наиболее резких отказов принять афганских беженцев прозвучал от министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера. Он заявил, что в настоящее время у афганцев нет никаких причин направляться в Австрию, и выступил за создание депортационных центров в государствах, граничащих с Афганистаном. По словам Нехаммера, главным приоритетом сейчас должны стать "переговоры с соседними с Афганистаном странами для обеспечения защиты и помощи в регионе". А Евросоюзу в целом необходимо усилить защиту своих внешних границ, считает австрийский министр.

Демонстрация в Берлине сторонников приема афганских беженцев

Германия

По последним расчетам правительства ФРГ, Германии, возможно, придется принять до 10 тысяч афганцев, чьей жизни угрожает опасность: местных сотрудников бундесвера и немецких благотворительных структур, членов их семей, гражданских активистов и членов НКО.

Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала страны ЕС вести координированную политику. Однако, по ее словам, прежде всего необходимо наладить контакт с граничащими с Афганистаном странами, чтобы создать гуманитарные условия для беженцев - с помощью Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет (Armin Laschet) в свою очередь заявил, что "ошибки 2015 года не должны повториться".

Между тем отдельные федеральные земли, в частности Северный Рейн - Вестфалия и Бранденбург, выразили готовность принять несколько тысяч афганцев. Однако еще в июне депутаты правящей коалиции в бундестаге отклонили предложение "зеленых" о быстрой эвакуации уязвимых групп населения из Афганистана.

Греция

Не хочет принимать афганских беженцев и Греция. Министр по делам миграции и убежища Нотис Митаракис заявил, что Греция больше не станет "воротами для нерегулируемого потока беженцев в Европу". Сегодня в стране находятся 40 тысяч афганцев: половина из них получила статус беженцев, остальные ждут ответа на прошения об убежище.

Лагерь беженцев Кара Тепе на греческом острове Лесбос, март 2021 года

Сейчас Греция пытается вывезти семьи афганцев, сотрудничавших с греческим военным контингентом в составе миссии НАТО в Афганистане. Их - не более нескольких сотен. Стоит ли Греции опасаться нового наплыва афганских беженцев, пока неясно - ситуация в Афганистане еще слишком неопределенная.

Испания

Правительство в Мадриде согласилось, чтобы Испания выступила в качестве центра временного приема афганцев, которые работали на европейские и другие западные организации и должны быть вывезены из Афганистана по гуманитарным причинам. Других предложений от Испании пока не прозвучало.

Италия

У главы правительства Италии Марио Драги пока нет четкой позиции в вопросе о приеме беженцев из Афганистана. Приоритетом европейцев сейчас должна стать эвакуация из страны тех афганцев, которые сотрудничали с Западом или выступали за права женщин, сказал итальянский премьер. О предоставлении убежища афганским беженцам глава коалиционного правительства Италии, созданного при поддержке партий популистского или правого толка, предпочитает не высказываться. Этим летом власти Италии вновь жаловались на возросший приток мигрантов, проникающих в страну по средиземноморскому маршруту, в основном из африканских стран.

Нидерланды

В Нидерландах к настоящему моменту обсуждают прием лишь тех беженцев, которые сотрудничали с Западом или НКО. Их общее число не превышает нескольких сотен. Первый самолет, который Нидерланды направили для эвакуации людей из Афганистана, из-за хаоса в аэропорту Кабула был вынужден улететь без пассажиров.

Франция

Правительство Франции пытается смягчить заявление президента Эмманюэля Макрона от 16 августа, вызвавшее много критики в стране. Выступая по телевидению, Макрон высказался против "нерегулируемых потоков беженцев" из Афганистана.

Самолет из Кабула, на котором эвакуировали афганцев, прибыл в аэропорт имени Шарля де Голля в Париже

Официальный представитель Елисейского дворца Габриэль Атталь 18 августа заявил, что Франция ежегодно принимает несколько тысяч афганцев, спасающихся от преследований и войны, и что готовность к приему беженцев сохраняется. В тот же день французские военные вывезли из Кабула около 180 афганцев, чьей жизни угрожала опасность.

Габриэль Атталь также заявил о необходимости международной инициативы по размещению беженцев из Афганистана. Вопрос о том, сколько мигрантов готова принять Франция, он оставил открытым. На фоне предстоящих весной выборов эта тема для президента Макрона достаточно щекотливая.

Скандинавия

В последние месяцы Дания ужесточила миграционную политику: даже сирийцам, уже получившим статус беженцев, угрожает высылка в Дамаск. Правительство страны полностью исключило прием афганцев. Схожая ситуация и в Швеции, где позиции коалиционного правительства неустойчивы, а либеральная миграционная политика была ужесточена в результате давления правых партий.

Соседние с Афганистаном страны

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев UNHCR, за последние годы в соседних с Афганистаном странах было размещено 90 процентов афганских мигрантов. Около 2 млн из них - в Пакистане, правительство которого построило забор на границе с Афганистаном и отказывается принимать новых беженцев.

Беженцы из Афганистана в Турции, июнь 2020 года

Похоже выглядит обстановка и в Иране, где, по неофициальным данным, проживает до 3 млн афганцев, некоторые из них - десятилетиями. Сейчас правительство хочет создать буферные зоны на ирано-афганской границе, но готово разрешить беженцам находиться там только временно. Укрыться в Иране пытаются, в частности, хазарейцы - ираноязычные шииты из Афганистана, преследуемые "Талибаном". Однако, по утверждению Тегерана, неблагоприятная экономическая ситуация в стране препятствует дальнейшему приему афганцев.

Новая массовая миграция в Европу в целом считается маловероятной, поскольку большинство маршрутов сейчас блокированы. Турция строит стену на границе с Ираном, чтобы предотвратить дальнейшее передвижение афганцев. По непроверенным данным, сейчас в стране находится более полумиллиона беженцев из Афганистана. Правительство в Анкаре, похоже, намерено воспользоваться ситуацией с афганскими беженцами при перезаключении соглашения о беженцах с Евросоюзом.

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