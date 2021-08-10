Правозащитники призывают взять под защиту преследуемых талибами афганцев

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала помочь афганцам, подвергающимся преследованиям со стороны "Талибана", покинуть страну. Правительствам иностранных государств следовало бы быстро выдать визы им и их ближайшим родственникам, заявили правозащитники в Нью-Йорке вечером в пятницу, 13 августа (по местному времени).

За помощь преследуемым и приостановку депортации беженцев

Как отметили в Human Rights Watch, что в группу тех, кому в первую очередь необходимо оказать помощь, входят люди, деятельность которых связана с защитой прав человека, демократических ценностей и реализаций проектов в сфере образования, а также ученые, писатели, работники СМИ и сотрудники иностранных компаний и учреждений. В Афганистане опасность также грозит представителям этнических меньшинств и мусульманам-шиитам.

Организация также призвала приостановить принудительную высылку афганских беженцев на родину. Human Rights Watch обратилась к Совету ООН по правам человека в Женеве с призывом создать комитет для документирования нарушений прав человека всеми сторонами конфликта в Афганистане.

Обращение Союза немецких журналистов к правительству ФРГ

В свою очередь Союз немецких журналистов (DJV) обратился 13 августа в Берлине к правительству Германии с призывом об оказании помощи афганским журналистам и обеспечении для них возможности въезда в Германию. Поводом для этого обращения стали поступающие из Афганистана сведения о преследовании со стороны радикального движения "Талибан" независимых журналистов, которые сотрудничали с западными СМИ.

Согласно данным Международной федерации журналистов (IFJ), в Афганистане лишились работы 1 200 журналистов. Большое количество журналистов погибли от руки талибов либо находятся за решеткой, где их подвергают жестоким пыткам. "Германия не вправе безучастно смотреть на то, как убивают наших коллег", - заявил глава DJV Франк Ибераль (Frank Überall).

За прекращение огня в Афганистане

Между тем президент Афганистана Ашраф Гани сообщил о консультациях с международными партнерами о прекращении огня между правительственными войсками и движением "Талибан", под контролем которого в настоящее время находится уже более половины из 34 афганских провинций. Выступая 14 августа в Кабуле, он заявил, что цель этих переговоров - положить конец войне. По данным, распространенным ранее телеканалом "Аль-Хадас", спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад передал афганскому правительству и талибам "план по прекращению военной конфронтации", выработанный по итогам переговоров по афганскому урегулированию в столице Катара Дохе.

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