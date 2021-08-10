 Правозащитники призывают взять под защиту преследуемых талибами афганцев | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 14.08.2021

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Мир

Правозащитники призывают взять под защиту преследуемых талибами афганцев

Как отмечают в организации Human Rights Watch, в группе риска прежде всего правозащитники, работники сферы образования, а также ученые, писатели, журналисты и сотрудники иностранных компаний и учреждений.

Беженцы из северных провинций Афганистана в Кабуле

Беженцы из северных провинций Афганистана в Кабуле

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала помочь афганцам, подвергающимся преследованиям со стороны  "Талибана", покинуть страну. Правительствам иностранных государств следовало бы быстро выдать визы им и их ближайшим родственникам, заявили правозащитники в Нью-Йорке вечером в пятницу, 13 августа (по местному времени).

За помощь преследуемым и приостановку депортации беженцев

Как отметили в Human Rights Watch, что в группу тех, кому в первую очередь необходимо оказать помощь, входят люди, деятельность которых связана с защитой прав человека, демократических ценностей и реализаций проектов в сфере образования, а также ученые, писатели, работники СМИ и сотрудники иностранных компаний и учреждений. В Афганистане опасность также грозит представителям этнических меньшинств и мусульманам-шиитам.

Организация также призвала приостановить принудительную высылку афганских беженцев на родину. Human Rights Watch обратилась к Совету ООН по правам человека в Женеве с призывом создать комитет для документирования  нарушений прав человека всеми сторонами конфликта в Афганистане.

Обращение Союза немецких журналистов к правительству ФРГ

В свою очередь Союз немецких журналистов (DJV) обратился 13 августа в Берлине к правительству Германии с призывом об оказании помощи афганским журналистам и обеспечении для них возможности въезда в Германию. Поводом для этого обращения стали поступающие из Афганистана сведения о преследовании со стороны радикального движения "Талибан" независимых журналистов, которые сотрудничали с западными СМИ.

Согласно данным Международной федерации журналистов (IFJ), в Афганистане лишились работы 1 200 журналистов. Большое количество журналистов погибли от руки талибов либо находятся за решеткой, где их подвергают жестоким пыткам. "Германия не вправе безучастно смотреть на то, как убивают наших коллег", - заявил глава DJV Франк Ибераль (Frank Überall).

За прекращение огня в Афганистане

Между тем президент Афганистана Ашраф Гани сообщил о консультациях с международными партнерами о прекращении огня между правительственными войсками и движением "Талибан", под контролем которого в настоящее время находится уже более половины из 34 афганских провинций. Выступая 14 августа в Кабуле, он заявил, что цель этих переговоров - положить конец войне. По данным, распространенным ранее телеканалом "Аль-Хадас", спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад  передал афганскому правительству и талибам "план по прекращению военной конфронтации", выработанный по итогам переговоров по афганскому урегулированию в столице Катара Дохе.

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    Автор: Марина Барановская


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