 Талибы объявили о захвате шестой столицы провинции в Афганистане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.08.2021

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Мир

Талибы объявили о захвате шестой столицы провинции в Афганистане

Под контролем "Талибана" теперь и Айбак – административный центр провинции Саманган на севере страны. США намерены убедить талибов отказаться от наступления в стране.

Провинция Саманган

Провинция Саманган

Боевики радикального движения  "Талибан"  объявили о взятии города Айбак - административного центра провинции Саманган на севере Афганистана. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление представителя "Талибана". Информацию о том, что город теперь под контролем талибов, подтвердил заместитель губернатора провинции Сефатула Самангани.

Согласно сведениям Самангани, это уже шестая по счету столица провинции в Афганистане, полностью захваченная талибами. По его словам, боевики вошли туда без боя после того, как местные старейшины обратились к властям с призывом избавить город от боев. Губернатор провинции пошел навстречу их воззваниям и вывел войска из города, передает Al Jazeera.

Ранее талибам удалось взять города Зарандж (столицу провинции Нимроз), Шибарган (провинция Джаузджан) Талукан (провинция Тахар), Сари-Пуль (столица одноименной провинции) и Кундуз (столица одноименной провинции).

США настаивают на политическом решении конфликта

Положение в Афганистане усугубилось после того, как  США объявили о начале вывода своего воинского контингента  из страны. Именно тогда талибы стали наступать на правительственные силы. Как утверждает представитель "Талибана", в настоящее время радикальное движение контролирует около 90 процентов афганской границы.

Об ухудшении обстановки в регионе заявил накануне и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Между тем он указал на то, что афганские власти способны справиться с ситуацией. Афганская армия объявила мобилизацию, однако США настаивают на поисках политического решения конфликта в Афганистане.

Залмай Халилзад

Залмай Халилзад

Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад выехал в столицу Катара Доху, чтобы призвать талибов прекратить  военное наступление  и начать переговоры о политическом урегулировании конфликта, заявил в понедельник Госдепартамент США. В ходе переговоров, которые должны продлиться три дня, Соединенные Штаты, совместно с представителями стран региона и международных организаций, намерены настаивать на снижении уровня насилия, прекращении огня и принятии обязательства не признавать правительство, пришедшее к власти с помощью силы, сообщает внешнеполитическое ведомство.

Эскалация конфликта вызывает большое беспокойство в граничащих с Афганистаном странах. Так, к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обратился в июле за поддержкой Таджикистан. Президент РФ Владимир Путин пообещал этому государству помощь в случае обострения ситуации на границе.

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    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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