Немецкие СМИ: Запад еще заплатит за решение уйти из Афганистана

Не успели США и их союзники по НАТО, участвующие в международной миссии в Афганистане, заявить о полном выводе войск, как движение "Талибан" развернуло наступление. В течение нескольких недель талибам удалось захватить шесть административных центров на севере страны, в числе которых Кундуз, и продолжить наступление на Кабул. Западные страны, в том числе, Германия, еще поплатятся за свое несвоевременное и ошибочное решение уйти из Афганистана - в этом уверено большинство немецких СМИ.

FAZ: Военная миссия Запада в Афганистане провалилась

Взятие Кундуза талибами свидетельствует об окончательном провале военной миссии Запада, считает журналист немецкой газеты FAZ Райнер Херман (Rainer Hermann). "За два месяца после начала вывода американских, немецких и других западных военнослужащих в Афганистане было убито больше мирных жителей, чем когда-либо за последние двадцать лет. Приговор западной военной миссии не может быть более ужасным", - пишет он в комментарии "Провал в Афаганистане".

Очевидно, что у афганских сил безопасности нет никаких шансов, и даже американские бомбардировщики, которые в последние дни наносят ряд воздушных ударов, пытаясь сдержать наступление талибов на столицу страны, не могут их остановить, продолжает комментатор. "Петля вокруг Кабула затягивается все туже, талибы добиваются свержения афганского правительства и создания в стране эмирата в соответствии со своими идеями ислама каменного века. У международного сообщества больше нет возможности предотвратить это военным способом", - констатирует Херман.

Без международной поддержки у афганских правительственных сил безопасности нет никаких шансов

Последние драматические события в Афганистане доказали, насколько правильной была миссия НАТО и насколько ошибочным было решение американского президента о преждевременном выводе войск, считает Райнер Херман. По его мнению, цена, которую Европа заплатит за уход из Афганистане, будет намного выше той, что она платила за участие в этой миссии: "Достаточно лишь вспомнить, что произошло в Ираке после вывода всех иностранных войск".

Было бы иллюзией думать, что уйдя из Афганистана, Западу можно будет забыть об этой стране - последствия решения о выводе войск еще долго будет ощущать на себе и Германия, и остальной мир, предупреждает немецкий журналист: "Страна погружается в гражданскую войну. Соседние государства и Европа должны быть готовы к массовому бегству людей из Афганистана. Турция уже строит бетонную стену вдоль границы с Ираном. А десятки тысяч людей уже идут пешком через Иран к границе с Турцией".

Die Zeit: Нужно срочно вернуть войска в Афганистан

В том, что Германия и другие западные страны заплатят высокую цену за решение уйти из Афганистана, уверен и комментатор немецкого еженедельника Die Zeit Вольфганг Бауэр (Wolfgang Bauer). Ударная волна от победного шествия талибов распространится по всей Европе, предупреждает он. Однако, по его мнению, еще есть время, чтобы предотвратить худшее.

"Безо всяких угрызений совести мы бросили людей в Афганистане на произвол судьбы, оставив их жить по закону природы, когда выживает сильнейший", - пишет Бауэр. По его прогнозам, Афганистан стоит на пороге новой войны, которая "выкосит миллионы людей в стране": "У "Талибана" есть много сторонников, но есть и не меньше тех, кто боится талибов. Правительство сможет удерживать Кабул и некоторые другие крупные центры еще достаточно долго, но оно, в свою очередь, радикализируется, поправ права и свободы людей, чтобы быть в состоянии вести еще более жестокую войну".

Разрушенные здания в Кундузе после захвата города талибами

Военные действия неизбежно повлекут за собой массовое бегство из страны мирных жителей, предрекает немецкий журналист, а европейские правительства в ответ "будут платить президенту Турции еще больше, чтобы предотвратить проникновение в Европу нового поколения беженцев. Те же, кому удастся пройти через радары турок, утонут в Средиземном море - гибель афганцев там уже давно никого не волнует".

Но, по мнению Вольфганга Бауэра, еще есть время, чтобы избежать этого мрачного сценария. Для этого "западным партнерам афганского правительства необходимо срочно пересмотреть свою стратегию".

"В Кабуле, который грозит превратиться в поле боя, едва восстав из руин, как это уже однажды было в 90-е годы прошлого века, собрались около двенадцати миллионов человек - треть населения Афганистана. Чтобы избежать гуманитарной катастрофы планетарного масштаба, нельзя позволить военным действиям дойти до Кабула. Но спасти город от трагедии может только новая военная помощь. И повторное развертывание международного военного контингента", - уверен журналист.

Tagesschau: "Правительство с "умеренными" талибами - это иллюзия"

Между тем комментатор Tagesschau Петер Хорнунг (Peter Hornung) уверен, что в Афганистане уже разразилась гражданская война - хотя западные правительства, в частности, США, изо всех сил пытаются отрицать этот факт. В этой связи Хорнунг цитирует бывшего главнокомандующего американским контингентом НАТО в Афганистане, две недели назад заявившего, что он не верит, что "в Афганистане неизбежно вспыхнет гражданская война".

Журналист предлагает прояснить значение этого термина с помощью современного толкового словаря немецкого языка Duden, определяющего гражданскую войну как " вооруженный конфликт, ведущийся между различными (политическими) группами в пределах собственных границ страны".

"Примерно 75 тысяч талибов - более или менее тяжело вооруженных, хорошо организованных и, прежде всего, крайне решительно настроенных, - атакуют афганские силы безопасности численностью 300 000 человек, но по-разному вооруженных и с очень разной степенью боеготовности. По всей стране идут бои, в том числе с применением тяжелого вооружения. Мирные жители вынуждены спасаться бегством, их используют в качестве живого щита, они получают ранения, погибают… Что это, если не гражданская война?", - задает риторический вопрос автор комментария, опубликованного на сайте информационной программы первого канала немецкого телевидения ARD.

Результаты вывода международных войск из Афганистана, по мнению Петера Хорнунга, не заставят себя ждать: уже через несколько месяцев, максимум, через несколько лет, страна будет совершенно другой. "И не такой, какой ее хотели бы видеть Берлин, Лондон и Вашингтон - страной, где все сидят за столом переговоров вместе с прирученными, "умеренными" талибами. Такого правительства в Афганистане не будет. Это - иллюзия", - подводит неутешительный итог комментатор Tagesschau.

Смотрите также: