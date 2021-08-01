В Афганистане талибы захватили вторую подряд столицу провинции

Радикальное исламистское движение "Талибан" взяло под контроль стратегически важный город Шеберган - столицу провинции Джаузджан. Эту информацию агентству dpa подтвердили три независимых высокопоставленных источника в администрации провинции.

По словам официальных лиц, исламисты контролируют важнейшие правительственные здания - штаб-квартиру полиции, тюрьму и резиденцию губернатора. По данным, агентства AFP, правительственные силы отступили в район местного аэропорта.

Ворота на север

Шеберган с населением около 130 тыс человек является важными воротами в северные и северо-восточные регионы страны. Город находится примерно в 130 километрах от Мазари-Шарифа, на важной магистрали, соединяющей восток и запад Афганистана.

Шеберган стал вторым административным центром, захваченным талибами менее чем за сутки. Ранее практически без боя они установили контроль над городом Зарандж, столицей провинции Нимроз на юге Афганистана близ границы с Пакистаном. Как отмечает dpa, "Талибан" держит в осаде еще несколько из 34 административных центров страны.

Соседи обеспокоены обострением ситуации в Афганистане

В последние месяцы, на фоне вывода войск НАТО из Афганистана, талибы взяли под контроль десятки районов и погранпереходов в стране. Обострившаяся в связи с этим ситуация в Афганистане является центральной темой консультативной встречи лидеров пяти государств Центральной Азии, начавшейся в пятницу на курорте "Аваза" на каспийском побережье в Туркменистане. Особое беспокойство выражают главы Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана, которые граничат с Афганистаном и где безопасность и устойчивое развитие во многом зависят от политического урегулирования в этой стране.

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