 В Афганистане талибы впервые за пять лет захватили центр провинции | Новости политики из Германии | DW | 06.08.2021

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Политика

В Афганистане талибы впервые за пять лет захватили центр провинции

Ответственность за то, что афганский город Зарандж, столица провинции Нимроз, перешел под контроль радикальных исламистов, полиция возлагает на центральное правительство в Кабуле.

БТР на дороге

Боевики движения "Талибан" в ходе своего последнего наступления впервые с 2016 года захватили центр афганской провинции. Речь идет о городе Зарандж, столице провинции Нимроз на юге Афганистана на границе с Пакистаном, сообщила в пятницу, 6 августа, местная полиция.

Как заявил ее официальный представитель, ответственность за то, что город перешел под контроль радикальных исламистов, несет центральное правительство в Кабуле, не обеспечившее достаточного воинского подкрепления.

Спецпредставитель генсека ООН предупреждает о беспрецедентной катастрофе

В последние месяцы, на фоне вывода войск НАТО из Афганистана, талибы взяли под контроль десятки районов и погранпереходов в стране. Обострившаяся в связи с этим ситуация в Афганистане является центральной темой консультативной встречи лидеров пяти государств Центральной Азии, начавшейся в пятницу на курорте "Аваза" на каспийском побережье в Туркменистане. Особое беспокойство выражают главы Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана, которые граничат с Афганистаном и где безопасность и устойчивое развитие во многом зависят от политического урегулирования в этой стране.

"Совет Безопасности должен сделать заявление с однозначным призывом к прекращению нападений на города немедленно", - с такими словами в пятницу по видеосвязи из Кабула обратилась к Совбезу ООН спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Дебора Лайонс. В противном случае может произойти беспрецедентная катастрофа, предупредила она.

В тот же день в Кабуле убит глава пресс-центра правительства Афганистана и бывший пресс-секретарь президента Афганистана Дава Хан Минапал. Ответственность за это взяла на себя радикальная исламистская группировка "Талибан". Комментария от афганского правительства по данному поводу пока не последовало.

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