ООН: в Афганистане рекордное число жертв среди мирного населения

Потери среди мирного населения в Афганистане в первой половине 2021 года достигли рекордного уровня, следует из отчета Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), опубликованного в понедельник, 26 июля. Особенно резко количество убитых и пострадавших росло с мая, когда войска международной коалиции начали покидать Афганистан и боевые действия усилились в результате наступления исламистского радикального движения "Талибан".
Положение может ухудшиться, предостерегли в ООН. Без "значительной деэскалации насилия" ситуация в Афганистане приведет к тому, что в 2021 году в стране будет зафиксировано "самое большое количество задокументированных жертв среди гражданского населения за год" за всю историю МООНСА, предупреждают авторы отчета.
По данным ООН, за первые шесть месяцев 2021 года в Афганистане погибли 1 659 мирных жителей. Ранения получили 3 524 человека. Это на 47 процентов больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Только с мая по июнь были убиты 783 и ранены еще 1609 человек. Это самый высокий показатель за аналогичные месяцы с тех пор, как МООНСА начала документировать человеческие потери в 2009 году.
Половина жертв - женщины и дети
"Особенно шокирующим" в отчете названо то обстоятельство, что почти половина жертв - женщины и дети. За шесть месяцев были убиты 468 детей и 219 женщин, ранены - 1214 детей и 508 женщин.
Из документа также следует, что большинство мирных жителей погибли от взрывных устройств, в результате наземных операций или целенаправленных убийств. По сведениям ООН, за 39 процентов жертв несут ответственность талибы, а за 25 процентов - правительственная армия.
При этом обе стороны отвергают данные доклада ООН. Так, представитель армии Афганистана заявил, что вооруженные силы покинули многие районы страны с целью избежать жертв среди мирного населения. В свою очередь, в заявлении талибов говорится, что они за прошедшие шесть месяцев не причиняли преднамеренного вреда гражданским лицам.
Вывод войск международной коалиции из Афганистана
Вывод войск международной коалиции из Афганистана официально начался 1 мая. В конце июня последние солдаты вооруженных сил Германии вернулись домой, и почти 20-летняя миссия была завершена.
Президент США Джозеф Байден 8 июля сообщил, что американские войска будут полностью выведены из Афганистана к 31 августа. По его словам, военнослужащие выполнили все поставленные перед ними задачи, а вывод войск сейчас проходит "безопасно и организованно". Изначально планировалось, что Соединенные Штаты вернут своих солдат из Афганистана к 11 сентября.
Тем временем в мае началось наступление боевиков "Талибана". С тех пор талибы взяли под свой контроль уже более 160 из почти 400 районов страны, а также несколько пограничных переходов и участки важных магистралей. 22 июля боевики заявили, что контролируют около 90 процентов границы Афганистана.
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Автор: Юлия Вишневецкая