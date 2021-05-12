 Афганистан, Ирак, Ливия. Какие ошибки совершил Запад? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 11.07.2021

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Мир

Афганистан, Ирак, Ливия. Какие ошибки совершил Запад?

Афганистан - пример того, как Запад не добился своих целей и после интервенции. Среди других примеров - Ливия и Ирак. Но почему так произошло?

Разрушенный войной Ханабад

Разрушенный войной Ханабад

Вывод войск НАТО из Афганистана идет полным ходом. Военнослужащие бундесвера уже покинули страну. Но Афганистан еще очень далек от стабильного развивающегося демократического государства. Талибы контролируют большую часть территории. Опасаясь их расправы, в соседний Таджикистан бегут военнослужащие  национальной афганской армии, призванные обеспечивать безопасность после завершения миссии иностранных военных. Европейские политики лишь констатируют - то, что в теории выглядит очень хорошо, как, например, прогрессивная либеральная конституция, на практике почти не работает.

Завышенные ожидания Запада

Афганистан - не единственная страна, в которой Запад в результате военной операции не достиг своих целей. Не оправдались и ожидания американцев в Ираке после интервенции в 2003 году. Тогдашний президент США Джордж Буш заявлял, что "возникновение свободного Ирака в самом сердце Ближнего Востока станет переломным моментом для глобальной демократической революции". Но сегодня Ирак настолько слаб, что вынужден бороться за собственную независимость от соседнего Ирана.

Ликование ливийских повстанцев

Ликование ливийских повстанцев

Ливия - еще одно государство, в отношении которого надежды Запада не оправдались. В апреле 2011 года президенты США, Франции и премьер Великобритании в совместном коммюнике по Ливии отмечали, что процесс перехода от диктатуры к конституционным демократическим преобразованиям может быть возможен только при условии ухода Каддафи. Но после его свержения и убийства последовали 10 лет гражданской войны. Только в этом году противоборствующие стороны в Ливии договорились о проведении в декабре 2021 года конституционного референдума и парламентских выборов.

Ожидания не соответствуют реальности

В чем причина таких неудач? Прежде всего, в несоответствии ожиданий со стороны стран Запада политической реальности в этих странах. Немецкий ученый, занимающийся исследованием конфликтов и мира, Конрад Штеттер (Konrad Stetter) назвал в своей публикации "История Афганистана" основные проблемы, с которыми сталкивается Запад в этой стране. Это конфликт между городом и деревней, экстремальный партикуляризм, культурная гетерогенность.

В Кабуле женщины играют в боулинг

Женщины играют в боулинг. Для Кабула это нормально

К этому можно добавить различные представления отдельных слоев общества, перечисляет Штеттер в своей книге. "Городское население на ура принимает принципы соблюдения прав человека, демократию и равноправие мужчин и женщин, но в то же время сельские жители вообще отвергают это, считая не соответствующим исламу", - пишет Штеттер. Поэтому движение "Талибан", которое выступает против этих ценностей, имеет широкую поддержку, особенно в сельских районах на юге Афганистана.

Это мнение разделяет немецкий исламовед Штефан Вайднер (Stefan Weidner). "Равносильно поражению вести теперь переговоры с талибами после того, как в течение 20 лет, например, афганских женщин под охраной бундесвера учили равноправию полов и принципам правовой государственности", - говорит Вайднер. В целом, по его мнению, Запад ставил перед собой слишком высокие, утопические цели, причем не только в Афганистане, но в Ливии и Ираке. 

Только деньги не решат проблему

Для того, чтобы достичь поставленных задач в Афганистане, страны Запада и международные организации инвестировали огромные суммы и продолжают делать это, несмотря  на вывод войск. Во время онлайн-конференции в ноябре 2020 года, на которой речь шла о помощи в в восстановлении Афганистана, страны-доноры собрали более 10 млрд долларов. Эти деньги Кабул получит в ближайшие 4 года.

Хамид Карзай и Герхард Шрёдер на конференции по Афганистану в 2002 году

Хамид Карзай и Герхард Шрёдер на конференции по Афганистану в 2002 году

Но впечатляющие на первый взгляд суммы, которые выделяются в регионы, охваченные войнами или конфликтами, это оптический обман, говорит эксперт по странам Ближнего Востока Даниэль Герлах (Daniel Gerlach). Из этих денег лишь небольшая часть идет на помощь местным жителям и конкретные проекты по восстановлению страны, потому что необходимые для их реализации персонал, офисы, меры безопасности требуют чрезвычайно больших затрат. "Когда представители западных организаций или высокопоставленные дипломаты едут на место, чтобы ознакомиться, как реализуется проект, для их охраны приходится нанимать бронированные машины и вооруженных телохранителей, так что такие визиты обходятся в несколько тысяч евро в день", - говорит Герлах. 

Необходимые меры по обеспечению собственной безопасности приводят к тому, что часто и иностранные миротворцы только условно способны выполнять свою миссию, говорит Герлах. "Прежде всего, речь идет о ночном времени. Когда солдаты находятся в казармах и спят, талибы орудуют в селах". По ночам талибы "объясняют" сельским жителям, чего они от них ждут. И если те не выполняют их требования, они приходят снова с более "убедительными" аргументами. "Такая ситуация была несколько лет назад в Ираке. Там днем ситуацию контролировали силы безопасности, а по ночам - ИГ" - подчеркивает эксперт.  

Только лишь деньгами, которые выделяет Запад кризисным странам, их проблемы не решить, считает политолог Вольфрам Лахер (Wolfram Lacher). В своей книге о гражданской войне в Ливии он подчеркивает, что одна из проблем Запада в том, что НАТО участвует в военной операции, свергая диктатора, но не имея представления о том, как будут работать государственные структуры без него.

А ночью правит ИГ и "Талибан"

В Ираке были также совершены принципиальные ошибки. После военной интервенции в 2003 году американцами был принят целый ряд решений: приватизированы госпредприятия, ликвидирована послушная Саддаму Хусейну партия "Баас", расформирована национальная армия.

В результате тысячи иракцев оказались лишенными экономических основ своего существования. Часть озлобленных на "интервентов" иракцев примкнули к ИГ и "Аль-Каиде". Было бы гораздо лучше, если бы Запад, вместо того, чтобы говорить об "оси зла", обратился к соседям Ирака за поддержкой, считает Вайднер, а тех иракцев, которые работали с Хусейном и были как-то связаны с ним, не записывал во враги.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

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    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Угроза безопасности

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


 

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