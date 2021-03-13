Талибы назвали "исламскую систему" единственным вариантом мира в Афганистане

Радикально-исламское движение "Талибан" считает "настоящую исламскую систему" единственной возможностью положить конец военному конфликту в Афганистане. В этой системе полностью соблюдаются права всех афганцев, включая женщин, заявил заместитель лидера "Талибана" Абдулла Гани Барадар в воскресенье, 20 июня.

Одновременно он указал, что талибы по-прежнему готовы к диалогу с правительством Афганистана, несмотря на очередной виток насилия в стране. "Наше участие в переговорах свидетельствует о том, что мы верим в разрешение проблем путем взаимопонимания", - заявил Барадар, представляющий талибов на встречах с афганскими властями в Дохе.

Заместитель лидера "Талибана" также призвал молодых афганцев не уезжать за границу. "Оставайтесь и служите стране и народу. Исламский эмират предоставит вам для этого возможность", - отметил он. Кроме того, он заверил меньшинства, дипломатов и сотрудников международных и гуманитарных организаций в Афганистане в безопасности дальнейшего пребывания в стране.

Сдержанная реакция Кабула

Президент Афганистана Ашраф Гани сдержанно отреагировал на эти заверения. "Талибы должны принять решение о том, заключат ли они мир или будут и далее относиться к афганскому народу как к врагам", - заявил он, возложив на "Талибан" ответственность за военный конфликт.

Между тем за последние сутки талибам удалось взять под контроль еще не менее шести из 400 округов, приводит агентство dpa данные местных властей. На севере страны они заняли административные центры провинций Тахар и Фарьяб. В общей сложности с начала вывода войск НАТО 1 мая талибы взяли под контроль 41 округ, указывается далее.

В последних числах апреля стало известно, что США и их союзники приступили к выводу своих военнослужащих из Афганистана. Вывод иностранных войск планируется завершить к 11 сентября. 3 мая талибы начали наступление близ административного центра провинции Гильменд - города Лашкаргах. Боевикам "Талибана" сначала удалось добиться успеха, но солдаты правительственной армии перешли в контратаку, воспользовавшись поддержкой с воздуха. Согласно сообщениям, США перебросили в Афганистан еще около десятка боевых самолетов для прикрытия вывода американских и коалиционных войск с Гиндукуша.

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