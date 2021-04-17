США уходят из Афганистана. Кто станет мишенью талибов?

Житель Кабула Секандар (имя изменено) в 2019 году начал работать переводчиком на авиабазе Баграм - крупнейшей военной базе США в Афганистане. Теперь он оказался в сложном положении. "Войска НАТО и США уходят из Афганистана. Я опасаюсь за свое будущее", - рассказывает он в беседе с DW.

В 2021 году Секандар потерял свою работу из-за пандемии коронавируса. Однако число американских военных операций в Афганистане сократилось сразу после того, как представители США и радикального исламского движения "Талибан" в феврале 2020 года подписали соглашение о прекращении затяжного конфликта, поясняет он. "Я не могу никуда уехать, а оставаться в Кабуле мне небезопасно", - добавляет Секандар.

Американские солдаты после возвращения в США, декабрь 2020 года

Другой бывший сотрудник миссии НАТО, попросивший не называть его имени из соображений безопасности, также рассказывает, что талибы, "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ) считают местных жителей, сотрудничавших с войсками альянса, врагами. "Если они узнают, где я работал, они меня убьют", - уверен мужчина.

Бывшие сотрудники миссии НАТО в опасности

После того, как США вторглись в Афганистан в 2001 году и свергли режим талибов, международный контингент во многом полагался на помощь местных жителей.

Военным требовались переводчики, повара, уборщики, а также эксперты по безопасности, которые могли бы помочь разобраться в ситуации в стране. "Талибан" же, в свою очередь, считает этих людей предателями, работавшими на "иностранных оккупантов".

Спустя почти два десятилетия после начала военной операции в Афганистане в Вашинтоне приняли решение вывести войска из этой страны. Президент Джо Байден объявил, что американские военнослужащие начнут покидать Афганистан с 1 мая, а завершится этот процесс к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Джо Байден объявляет о выводе войск США из Афганистана

Вслед за США войска из Афганистана решила вывести и НАТО. В обнародованном 14 апреля заявлении альянса говорится, что силы, участвующие в операции "Решительная поддержка", начнут покидать страну с 1 мая, а весь процесс займет несколько месяцев.

После полного вывода иностранных военных из Афганистана местные жители, сотрудничавшие с силами НАТО, действительно могут оказаться в опасности. "Когда они уйдут, бывшие местные сотрудники станут для повстанцев легкой мишенью", - указывает бывший замминистра Афганистана по делам молодежи Камаль Садат.

Германия готова предоставить афганцам убежище

Многие государства-члены НАТО утверждают, что пытаются помочь своим сотрудникам в Афганистане - к примеру, предоставляя им право получить убежище на своей территории. Так, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила, что Германия готова принять афганцев, сотрудничавших с миссией бундесвера.

Солдаты бундесвера в Афганистане (фото из архива)

В Германии уже существует процедура приема афганских сотрудников миссии, нуждающихся в убежище. По данным Минобороны ФРГ, с 2013 года разрешение на проживание в ФРГ на таком основании получил 781 человек. В то же время неясно, сколько местных жителей, трудившихся на немецких объектах, до сих пор остаются в Афганистане.

Между тем не все афганцы, сотрудничавшие с силами НАТО, соответствуют критериям для подачи заявления на предоставление убежища. К примеру, некоторые из них проработали на иностранных военных объектах всего несколько месяцев, что принимающие страны считают слишком коротким сроком.

Влияние "Талибана" в Афганистане растет

Правительства западных стран утверждают, что полный вывод войск не приведет к еще большему насилию и кровопролитию, поскольку иностранный контингент оставляет после себя сильную афганскую армию. Депутат бундестага и парламентский статс-секретарь министерства обороны ФРГ Томас Зильберхорн (Thomas Silberhorn) заявил DW, что силы НАТО проделали "блестящую работу" по подготовке афганских военных для самостоятельной защиты страны.

Между тем эксперт по вопросам безопасности Мохаммад Шафик Хамдам придерживается иного мнения на этот счет. "Афганские силы безопасности в финансовом и военном смысле зависят от США, и без американской поддержки их положение будет трудным", - считает он.

Нельзя забывать и о том, что "Талибан" - далеко не единственная угроза: за годы конфликта в Афганистане укрепились и другие экстремистские формирования, например ИГ.

""Талибан" сегодня сильнее, чем когда бы то ни было. ИГ и другие террористические группировки также укрепляют свое влияние. Последствия поспешного и безответственного вывода войск могут быть опасными не только для Афганистана, но и для региона и всего мира", - подчеркнул в интервью DW депутат афганского парламента Райхана Азад.

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