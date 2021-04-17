США уходят из Афганистана. Кто станет мишенью талибов?
Местные жители, сотрудничавшие с иностранными военными в Афганистане, опасаются мести талибов после вывода войск США и НАТО из страны. "Талибан" считает этих людей предателями.
Солдаты бундесвера в Афганистане (фото из архива)
Житель Кабула Секандар (имя изменено) в 2019 году начал работать переводчиком на авиабазе Баграм - крупнейшей военной базе США в Афганистане. Теперь он оказался в сложном положении. "Войска НАТО и США уходят из Афганистана. Я опасаюсь за свое будущее", - рассказывает он в беседе с DW.
В 2021 году Секандар потерял свою работу из-за пандемии коронавируса. Однако число американских военных операций в Афганистане сократилось сразу после того, как представители США и радикального исламского движения "Талибан" в феврале 2020 года подписали соглашение о прекращении затяжного конфликта, поясняет он. "Я не могу никуда уехать, а оставаться в Кабуле мне небезопасно", - добавляет Секандар.
Американские солдаты после возвращения в США, декабрь 2020 года
Другой бывший сотрудник миссии НАТО, попросивший не называть его имени из соображений безопасности, также рассказывает, что талибы, "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ) считают местных жителей, сотрудничавших с войсками альянса, врагами. "Если они узнают, где я работал, они меня убьют", - уверен мужчина.
Бывшие сотрудники миссии НАТО в опасности
После того, как США вторглись в Афганистан в 2001 году и свергли режим талибов, международный контингент во многом полагался на помощь местных жителей.
Военным требовались переводчики, повара, уборщики, а также эксперты по безопасности, которые могли бы помочь разобраться в ситуации в стране. "Талибан" же, в свою очередь, считает этих людей предателями, работавшими на "иностранных оккупантов".
Спустя почти два десятилетия после начала военной операции в Афганистане в Вашинтоне приняли решение вывести войска из этой страны. Президент Джо Байден объявил, что американские военнослужащие начнут покидать Афганистан с 1 мая, а завершится этот процесс к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Джо Байден объявляет о выводе войск США из Афганистана
Вслед за США войска из Афганистана решила вывести и НАТО. В обнародованном 14 апреля заявлении альянса говорится, что силы, участвующие в операции "Решительная поддержка", начнут покидать страну с 1 мая, а весь процесс займет несколько месяцев.
После полного вывода иностранных военных из Афганистана местные жители, сотрудничавшие с силами НАТО, действительно могут оказаться в опасности. "Когда они уйдут, бывшие местные сотрудники станут для повстанцев легкой мишенью", - указывает бывший замминистра Афганистана по делам молодежи Камаль Садат.
Германия готова предоставить афганцам убежище
Многие государства-члены НАТО утверждают, что пытаются помочь своим сотрудникам в Афганистане - к примеру, предоставляя им право получить убежище на своей территории. Так, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила, что Германия готова принять афганцев, сотрудничавших с миссией бундесвера.
Солдаты бундесвера в Афганистане (фото из архива)
В Германии уже существует процедура приема афганских сотрудников миссии, нуждающихся в убежище. По данным Минобороны ФРГ, с 2013 года разрешение на проживание в ФРГ на таком основании получил 781 человек. В то же время неясно, сколько местных жителей, трудившихся на немецких объектах, до сих пор остаются в Афганистане.
Между тем не все афганцы, сотрудничавшие с силами НАТО, соответствуют критериям для подачи заявления на предоставление убежища. К примеру, некоторые из них проработали на иностранных военных объектах всего несколько месяцев, что принимающие страны считают слишком коротким сроком.
Влияние "Талибана" в Афганистане растет
Правительства западных стран утверждают, что полный вывод войск не приведет к еще большему насилию и кровопролитию, поскольку иностранный контингент оставляет после себя сильную афганскую армию. Депутат бундестага и парламентский статс-секретарь министерства обороны ФРГ Томас Зильберхорн (Thomas Silberhorn) заявил DW, что силы НАТО проделали "блестящую работу" по подготовке афганских военных для самостоятельной защиты страны.
Между тем эксперт по вопросам безопасности Мохаммад Шафик Хамдам придерживается иного мнения на этот счет. "Афганские силы безопасности в финансовом и военном смысле зависят от США, и без американской поддержки их положение будет трудным", - считает он.
Нельзя забывать и о том, что "Талибан" - далеко не единственная угроза: за годы конфликта в Афганистане укрепились и другие экстремистские формирования, например ИГ.
""Талибан" сегодня сильнее, чем когда бы то ни было. ИГ и другие террористические группировки также укрепляют свое влияние. Последствия поспешного и безответственного вывода войск могут быть опасными не только для Афганистана, но и для региона и всего мира", - подчеркнул в интервью DW депутат афганского парламента Райхана Азад.
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Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Первая военная миссия вне Европы
11 января 2002 года первые 70 немецких военнослужащих прибыли в Кабул. Так началась первая неевропейская боевая операция бундесвера. В самый разгар миссии ISAF в Афганистане базировались до 5350 служащих бундесвера. Германия предоставила третий по численности после США и Великобритании военный контингент в состав международных сил ISAF.
Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Первые жертвы
В результате взрыва в Кабуле 6 марта 2002 года погибли двое немецких и трое датских солдат, пытавшиеся обезвредить ракетный снаряд. За годы миссии ISAF в Афганистане жизни потеряли 55 военнослужащих бундесвера.
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"Защитить безопасность Германии на Гиндукуше"
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Ответственность за север Афганистана
Бундесвер был задействован в относительно спокойном регионе на севере страны. Тем самым удалось смягчить критику в самой Германии и одновременно исполнить ожидания в мире, связанные с участием бундесвера в миссии ISAF. С октября 2003 года немецкие солдаты базировались в провинции Кундуз. В 2006 году Германия взяла на себя главную ответственность за стабильность на севере Афганистана.
Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
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Германия первой из стран НАТО направила специалистов в региональные команды по восстановлению инфраструктуры в Афганистане (PRT). Восстановление гражданских структур и вооруженное обеспечение безопасности понимались как две стороны одной медали. Германия будет оказывать финансовую помощь в деле восстановления Афганистана и после 2014 года.
Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Подготовка сотрудников афганских сил безопасности
Германия взяла на себя ведущую роль и в подготовке сотрудников афганских сил безопасности. В четырех центрах, расположенных в разных частях Афганистана, прошли обучение более 60 тысяч полицейских и солдат. Правительство ФРГ предоставило на эти цели 380 миллионов евро.
Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Черный день
4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.
Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Неосторожные высказывания федерального президента
22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.
Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Постепенный вывод войск
До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.
Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Угроза безопасности
При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.
Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Последний оплот - военная база "Мармоль"
База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.
Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Решительная поддержка
За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.