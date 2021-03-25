Миссия бундесвера в Афганистане: успех или провал?

Стоила игра свеч? Этот вопрос задают себе не только семьи 59 немецких военнослужащих, погибших в Афганистане. Изначально миссия бундесвера в этой стране не предполагала участия в боевых действиях и должна была стать краткосрочной - помочь стабилизировать опустошенную, разрушенную войной страну, в которой самый известный террорист мира Усама бен Ладен планировал теракты 11 сентября 2001 года, и вернуться домой. Но вышло иначе.

Германия до сих пор принимает участие в созданной США международной коалиции, ведущей войну с талибами. Немецкий контингент насчитывает до 1300 военнослужащих, а мандат на его пребывание в Афганистане в четверг, 25 марта, продлен парламентом ФРГ до 31 января 2022 года.

Мира в Афганистане нет до сих пор

По данным немецкого правительства, миссия в Афганистане к концу 2018 года стоила 16,4 миллиарда евро бюджетных средств. При этом расходы на саму армию составили 12 миллиардов.

Афганские девочки теперь могут ходить в школу. Все хорошо?

Формально Афганистан считается сегодня исламской республикой, имеющей вполне демократическую конституцию. В парламенте есть депутаты-женщины. Девочки ходят в школу. Проложены новые дороги, построены больницы и университеты. В эфир выходят десятки радиостанций и телеканалов. Но мира здесь и по прошествии 20 лет после терактов 11 сентября как не было, так и нет. Конфликт в Афганистане по-прежнему один из самых кровопролитных в мире. Более половины афганцев прозябают в нищете. Без международной помощи страна нежизнеспособна, ее разъедает коррупция и властолюбие.

Талибы, свергнутые в декабре 2001 года, теперь добиваются прямых переговоров с США. Эти радикальные исламисты сегодня снова контролируют половину территории Афганистана. Политического решения конфликта не предвидится. Тем не менее новый президент США Джо Байден, как и его предшественник Дональд Трамп, намерен как можно скорее закончить самую долгую в американской истории войну. Уйдут из Афганистана американцы, уйдут и немцы. Может быть, им и не стоило в нее ввязываться?

Немецкий генерал о миссии ISAF в Афганистане: Думали, быстро справимся

"Как после землетрясения", - описывает свое первое впечатление от Кабула в 2002 году Карл-Хубертус фон Бутлер (Carl-Hubertus von Butler). Афганистан после 20 лет войны: советская оккупация, гражданская война, режим талибов. "На улицах пустынно. Разруха. Как в Берлине в мае 1945 года", - вспоминает генерал в отставке, который был первым командующим немецким контингентом в Афганистане.

Генерал Карл-Хубертус фон Бутлер (в центре) и канцлер Герхард Шрёдер в Афганистане. Снимок 2002 года

До 11 сентября 2001 года он об этой стране почти ничего не знал. Но все изменилось, когда после терактов в США, в НАТО был впервые задействован параграф договора о коллективной обороне, а уже 7 октября Соединенные Штаты нанесли первые авиаудары по Афганистану. 5 декабря того года на международной конференции в Бонне было принято решение сделать из Афганистана демократическое государство, а Совет Безопасности ООН выписал мандат на миротворческую миссию в стране - ISAF.

"Думали, быстро справимся. От силы за год - два. Афганистан станет стабильным, быть может, даже демократичным, мы уйдем, а там все будет хорошо", - рассказывает фон Бутлер. Оказалось, все заблуждались и совершенно не учитывали историю Афганистана и годы насилия: "Мы не учли, что центральное правительство было абсолютно неспособно контролировать провинции, не учли огромный авторитет, который имели в провинциях полевые командиры". Генерал имеет в виду моджахедов, которые с американской помощью воевали еще против советских оккупантов.

Миссия в Афганистане стоила больших жертв, но нельзя говорить о ее провале

В 2007 году фон Бутлер окончательно понял, что в Афганистане идет настоящая война, остановить которую миссия ISAF не могла. Обеспечивать долговременную стабильность, убежден он, могут не солдаты, а только политически и экономически стабильное государство, которого в Афганистане не было.

Военнослужащих афганской армии обучают западные инструкторы

Сегодня, по его выражению, Афганистан "висит на волоске". Миротворческая миссия НАТО превратилась в инструкторскую для афганской армии, американцы уже давно перестали говорить о строительстве там правового демократического государства. Нет больше иллюзий и у отставного немецкого генерала.

"Нам удалось, по крайней мере, достичь того, что от Афганистана в обозримом будущем не будет исходить угрозы для мирового сообщества, - подводит итог Карл-Хубертус фон Бутлер. - Это была международная миротворческая миссия, которая стоила больших жертв, но сказать, что все было зря, что все окончилось полным провалом, нельзя".

Историк: Бундесвер завяз в Афганистане, у ФРГ не было стратегического плана

"У Германии никогда не было стратегического плана для Афганистана, - указывает военный историк из Потсдама Зёнке Найтцель (Sönke Neitzel). - Речь шла все время о НАТО и внешнеполитическом весе Германии".

Он считает, что федеральный канцлер Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) отправил бундесвер в Афганистан, чтобы продемонстрировать солидарность с США после терактов 11 сентября, и рассчитывал через полгода вернуть немецких солдат домой. "О самих афганцах при этом думали в лучшем случае только во вторую очередь", - говорит Найтцель.

"Герхард Шрёдер отправил бундесвер в Афганистан, чтобы продемонстрировать солидарность с США после терактов 11 сентября"

Но краткосрочной экспедиции не получилось. Бундесвер завяз в Афганистане, ситуация в котором становилась все более опасной. Позднее - на севере страны - талибы стали напрямую атаковать немецких военнослужащих. В 2009 году произошла дальнейшая эскалация ситуации, и бундесвер впервые в своей истории оказался вовлеченным в боевые действия.

Немецкие солдаты и их командиры, отмечает историк, проанализировавший их дневники и донесения, воевать были готовы. Не готово было правительство Германии: "Не хотели этого канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), министр обороны и генеральный инспектор бундесвера". Официальный Берлин остался глух к требованиям военнослужащих немецкого контингента в Афганистане прислать подкрепление и тяжелые вооружения, напоминает Зёнке Найтцель: "Мы, мол, не вмешиваемся, это дело самих афганцев".

Солдаты бундесвера не могли оставаться в стороне

Но солдаты бундесвера, на которых нападали талибы, не могли "не вмешиваться". К тому же на них давили из ставки ISAF, требовали жестче расправляться с повстанцами. А в результате, говорит историк, немецкие военнослужащие оказались в положении "сидящих между всех стульев". Но и об их выводе из Афганистана в Берлине и слышать не хотели. "По политическим мотивам Германия хотела оставаться третьим по численности участником военной коалиции в Афганистане, чтобы иметь соответствующий вес в ЕС, в ООН, а главное - в НАТО", - говорит историк из Потсдама.

Военнослужащие бундесвера не могли оставаться в стороне

Союзники ФРГ были от такого противоречивого поведения в замешательстве и порой считали немецких солдат в Афганистане слабаками. "Но те, кто более или менее разбирался в ситуации, понимали - немецкие солдаты могут и готовы воевать, им просто не разрешают", - констатирует Найтцель. Причины немецкой сдержанности он видит в истории Германии: "События "третьего рейха" и Второй мировой войны до сих пор оказывают массивное влияние на немецкую политическую культуру. Но они используются и в качестве отговорки".

В итоге получается, что в международных миротворческих миссиях Германия "участвует чуть-чуть", и по возможности старается избегать вовлечения в боевые действия. Такое поведение, по словам историка, "разумеется, ужасно выводит из себя всех в НАТО".

Возникает вопрос: а зачем, собственно, Германия тратит по 45 миллиардов евро в год на содержание своих вооруженных сил - боевых частей, сил специального назначения и на закупку дорогостоящих боевых систем? Но от ответа на такой вопрос, критически замечает Найтцель, правительство Германии всякий раз старательно уходит, и афганский опыт его ничему не научил.

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