 США выводят войска из Афганистана. Страна окажется во власти ″Талибана″? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 17.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США выводят войска из Афганистана. Страна окажется во власти "Талибана"?

Президент Джо Байден объявил об окончательном выводе американских войск из Афганистана к 11 сентября. О том, как это решение повлияет на будущее истерзанной войной страны - DW.

Боевики Талибана

Талибы надеются на окончательный уход из Афганистана войск международной коалиции

Спустя почти два десятилетия после начала военной операции Соединенных Штатов в Афганистане, приведшей к свержению режима талибов, в Вашингтоне приняли решение вывести войска из этой страны. Президент Джо Байден объявил, что американские военнослужащие начнут покидать Афганистан с 1 мая, а завершится этот процесс к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Изменение афганской тактики США

Белый дом ясно дал понять: вывод американских войск не будет зависеть от ситуации внутри Афганистана. Многие наблюдатели опасаются, что эта позиция администрации США может существенно укрепить позиции талибов. Однако "президент счел, что если тактика США в отношении Афганистана будет и далее меняться в зависимости от конкретных условий, как это происходило на протяжении последних 20 лет, это будет означать, что американские войска останутся там навсегда", объяснил 13 апреля журналистам источник, близкий к администрации Байдена.

Вслед за США войска из Афганистана решила вывести и НАТО. В обнародованном 14 апреля заявлении альянса говорится, что силы, участвующие в операции "Решительная поддержка", начнут покидать страну с 1 мая, процесс займет несколько месяцев и будет "упорядоченным и координированным".

Джо Байден объявляет о плане вывода войск США из Афганистана

Джо Байден объявляет о плане вывода войск США из Афганистана

Ранее дату выхода американских войск из Афганистана утвердил предшественник Байдена Дональд Трамп. Только, согласно его плану, вывод должен был уже завершиться к 1 мая. План Байдена продлит этот процесс еще на пять месяцев.

Решение нынешнего хозяина Белого дома о полном и безоговорочном выводе войск стало неожиданностью для многих экспертов, которые считали, что планы Трампа укрепляли позиции исламских боевиков в Афганистане, и надеялись, что Байден изменит эту политику.

Победа "Талибана"?

В ответ на решение Трампа о выводе американских войск "Талибан" согласился участвовать в прямых мирных переговорах с правительством Афганистана, которые проходят с сентября 2020 года в Катаре. В феврале 2021 года между США и талибами было подписано соглашение о начале урегулирования вооруженного конфликта в Афганистане, которое многие наблюдатели сочли историческим. Однако с тех пор в стране резко возросло число вооруженных нападений, в том числе на мирное население. "Талибан" отрицает свою причастность к этим атакам, но отказ талибов согласиться на общенациональное перемирие дает повод усомниться в искренности их заявлений.

Американские солдаты в Афганистане

Афганские силы безопасности во многом зависят от американской поддержки

Исламистская группировка, влияние которой в стране в последнее время сильно возросло, уже заявила, что не намерена участвовать в саммите по мирному урегулированию в Афганистане, который должен пройти в Стамбуле в конце апреля, до тех пор, пока все иностранные войска не покинут страну. Впрочем, эксперты надеются, что "Талибан" все же изменит свое решение.

"Результат предстоящей мирной конференции в Турции определит, как вывод американских войск повлияет на будущее страны", - заявил DW Мохаммад Шафик Хамдам, афганский эксперт по вопросам безопасности. По его словам, если на встрече удастся сформировать состав будущего правительства Афганистана с включением в него талибов, ущерб от столь поспешного вывода зарубежных войск из страны будет не настолько разрушительным, как можно было бы ожидать. "Но если конференция провалится, а талибы по-прежнему будут препятствовать воцарению в стране мира, боюсь, что Афганистану грозит тотальная гражданская война", - опасается эксперт.

"Талибан" - далеко не единственная угроза

Решение США полностью вывести из Афганистана войска ставит под удар и избранное правительство президента Ашрафа Гани, практически оставляя его один на один с боевиками. В недавнем отчете Национальной разведки США говорится, что афганское правительство, пытаясь сохранить свое влияние, будет вести борьбу с "Талибаном" - талибы же, в свою очередь, "уверены, что могут одержать военную победу".

Ашраф Гани

Ашраф Гани

"Афганские вооруженные силы продолжают обеспечивать безопасность крупных городов и других правительственных опорных пунктов, но их действия по-прежнему ограничиваются оборонительными задачами или попытками восстановить контроль над территориями, утраченными в 2020 году", - отмечается в докладе американской разведки.

Эксперт по вопросам безопасности Мохаммад Шафик Хамдам указывает, что афганские силы безопасности "в финансовом и военном смысле зависят от США, и без американской поддержки их положение будет трудным". Нельзя забывать и о том, что "Талибан" - далеко не единственная угроза: за годы конфликта в Афганистане укрепились и другие экстремистские формирования, например "Исламское государство" (ИГ).

"Талибан" сегодня сильнее, чем когда бы то ни было. ИГ и другие террористические группировки также укрепляют свое влияние. Последствия поспешного и безответственного вывода войск могут быть опасными не только для Афганистана, но и для региона и всего мира", - подчеркнул в интервью DW депутат афганского парламента Райхана Азад.

"Нет оправдания войне"

Многие наблюдатели опасаются и того, что уход США из Афганистана может отбросить назад все успехи в области защиты прав человека, достигнутые страной за последние два десятилетия. Неизвестно, согласится ли "Талибан" соблюдать, к примеру, права женщин или свободу слова.

Представители Талибана на саммите по Афганистану в Москве, март 2021 года

Талибы отказываются участвовать в саммите по Афганистану до полного вывода иностранных войск

"США пошли на слишком большие уступки талибам. А платить за это придется афганскому народу. Люди разочарованы и чувствуют себя брошенными международным сообществом", - сетует депутат Азад.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что решение о выводе американских войск не оставило талибам выбора. "Объявив о безусловном уходе из страны, США согласились с основным требованием "Талибана". В ответ международное сообщество ожидает, что талибы присоединятся к политическому процессу урегулирования ситуации в стране. У группировки не осталось никаких оправданий для продолжения войны",  - считает военный эксперт из Кабула Ассадулла Надим.

Усиление роли Пакистана?

Вывод американских войск из Афганистана сыграет на руку и региональным игрокам, которые борются за усиление влияния в этой стране. Свои стратегические интересы в Афганистане есть, в частности, у Пакистана, Индии, Китая и России, и уход США из Афганистана пойдет им только на пользу. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши на переговорах со своим немецким коллегой Хайко Масом (Heiko Maas) в начале этой недели уже заявил, что Исламабад останется важным игроком в афганском мирном процессе.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши

"Пакистан выиграет от мира в Афганистане. Это откроет возможности для расширения торговли с Кабулом и позволит завершить многие замороженные на данный момент проекты", - пояснил он. Эксперты говорят, что соглашение между США и "Талибаном" от 2020 году было бы невозможно без поддержки Исламабада. Пакистан имеет значительное влияние на талибов и сыграл ключевую роль в том, что они согласились сесть за стол переговоров.

С начала военной операции США в Афганистане в 2001 году Пакистан опасается усиления роли в этой стране своего регионального соперника - Индии. Поэтому Исламабад будет стремиться укрепить влияние талибов в будущем правительстве Афганистана: это выгодно Пакистану и будет способствовать усилению его позиций в регионе. Однако мира в Афганистане подобное развитие событий не гарантирует.

Смотрите также:

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первая военная миссия вне Европы

    11 января 2002 года первые 70 немецких военнослужащих прибыли в Кабул. Так началась первая неевропейская боевая операция бундесвера. В самый разгар миссии ISAF в Афганистане базировались до 5350 служащих бундесвера. Германия предоставила третий по численности после США и Великобритании военный контингент в состав международных сил ISAF.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первые жертвы

    В результате взрыва в Кабуле 6 марта 2002 года погибли двое немецких и трое датских солдат, пытавшиеся обезвредить ракетный снаряд. За годы миссии ISAF в Афганистане жизни потеряли 55 военнослужащих бундесвера.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    "Защитить безопасность Германии на Гиндукуше"

    26 июля 2002 года министр обороны ФРГ Петер Штрук (Peter Struck) прилетел на базу бундесвера в Афганистане. На критику немецкого военного присутствия в этой стране политик ответил фразой, которую потом охотно цитировали журналисты: "Безопасность Федеративной Республики Германия защищают и на Гиндукуше".

  • Afghanistan Übersetzer Bundeswehr

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Ответственность за север Афганистана

    Бундесвер был задействован в относительно спокойном регионе на севере страны. Тем самым удалось смягчить критику в самой Германии и одновременно исполнить ожидания в мире, связанные с участием бундесвера в миссии ISAF. С октября 2003 года немецкие солдаты базировались в провинции Кундуз. В 2006 году Германия взяла на себя главную ответственность за стабильность на севере Афганистана.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Конкретная помощь населению

    Германия первой из стран НАТО направила специалистов в региональные команды по восстановлению инфраструктуры в Афганистане (PRT). Восстановление гражданских структур и вооруженное обеспечение безопасности понимались как две стороны одной медали. Германия будет оказывать финансовую помощь в деле восстановления Афганистана и после 2014 года.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Подготовка сотрудников афганских сил безопасности

    Германия взяла на себя ведущую роль и в подготовке сотрудников афганских сил безопасности. В четырех центрах, расположенных в разных частях Афганистана, прошли обучение более 60 тысяч полицейских и солдат. Правительство ФРГ предоставило на эти цели 380 миллионов евро.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Черный день

    4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Неосторожные высказывания федерального президента

    22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Угроза безопасности

    При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Последний оплот - военная база "Мармоль"

    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


Смотреть видео 02:03

США: непростой путь из Афганистана

Аудио- и видеофайлы по теме

Можно ли назвать планы Трампа по Афганистану новыми?  

С какими чувствами уходит бундесвер из Афганистана  

Также по теме

Präsident Joe Biden

WP написала о планах Байдена продлить до 11 сентября вывод войск из Афганистана 13.04.2021

Джо Байден объявит о продлении вывода американских войск из Афганистана, пишет The Washington Post. Заключенное с талибами соглашение называет крайним сроком 1 мая.

USA | Washington | Rede Präsident Joe Biden

Президент США объявил о выводе американских войск из Афганистана до 11 сентября 14.04.2021

Вывод американских военнослужащих из Афганистана завершится не 1 мая, как предполагало соглашение с талибами, а 11 сентября. Об этом объявил президент США Джо Байден.

Bundeswehr in Afghanistan

Министр обороны ФРГ обеспокоена ростом угроз для бундесвера в Афганистане 03.04.2021

Талибы планируют новые нападения на случай, если западные войска не уйдут к 30 апреля, заявила глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр. Она распорядилась усилить безопасность немецких солдат на Гиндукуше.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Скандал в Германии: бундесверовцы придумали, что делать с тампонами  

Зеленский предложил Макрону подписать декларацию о принятии Украины в ЕС  

Под радужным флагом против Лукашенко: ЛГБТ-сообщество и протесты  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW