WP написала о планах Байдена продлить до 11 сентября вывод войск из Афганистана

По информации газеты The Washington Post, президент США Джо Байден намеревается завершить вывод американских войск из Афганистана до 20-й годовщины терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября. Об этом Байден сообщит 14 апреля, пишет издание во вторник, 13 апреля, со ссылкой на неназванные источники, знакомые с планами Белого дома.

Таким образом, американские военные останутся на Гиндукуше на несколько месяцев дольше крайнего срока, предусмотренного в соглашении, заключенном предыдущей администрацией Дональда Трампа с талибами. Один из собеседников газеты отметил, что в случае продления вывода американских войск из Афганистана США вновь окажутся в состоянии конфликта с радикальным исламским движением "Талибан", и это не то, что Байден считает национальным интересом своей страны.

Соглашение США с талибами

Во время президентства Трампа в феврале 2020 года с радикальным движением был согласован вывод американских войск до 1 мая 2021 года. В качестве ответного шага "Талибан" согласился на участие в прямых мирных переговорах с правительством Афганистана, которые проходят с сентября в Катаре, но до сих пор без особых успехов. Кроме того, талибы обязались гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов. Договор знаменовал собой важный шаг в движении к мирному разрешению конфликта, переговоры длились более полутора лет.

Ранее Байден уже говорил о возможности продлить вывод войск из Афганистана. 25 марта во время своей первой пресс-конференции после инаугурации он подтвердил свою прежнюю оценку, что Соединенным Штатам будет трудно уложиться в сроки, названные Дональдом Трампом, и обеспечить полный вывод американского контингента из Афганистана к 1 мая. "В мои намерения не входит, чтобы (мы. - Ред.) оставались там надолго", - указал Байден. "Мы уйдем. Вопрос в том, когда мы уйдем", - добавил он.

"Талибан" и присутствие США в Афганистане

"Талибан" образовался в 1994 году во время гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, но после свержения в 2001 году вели партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года.

В итоге через Афганистан прошли 98 000 солдат США. За время войны убиты более 1900 американских военных и более 20 тысяч ранены. Потери были и у партнеров по НАТО. Стоимость операции в Афганистане с 2011 года составила 776 миллиардов долларов, заявили в Пентагоне. Некоторые исследования говорят, что эти цифры занижены. Сейчас, по оценкам главы комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Адама Смита, около 3,5 тыс. военных остаются в Афганистане.

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