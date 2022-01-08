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Теракты в США 11 сентября 2001 года

11 сентября 2001 года в США был совершен крупнейший по числу жертв теракт в истории. Помимо 19 террористов-самоубийц, погибли почти 3000 человек, еще 24 пропали без вести.

11 сентября 2001 года в США был совершен крупнейший по числу жертв теракт в истории. Четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета, два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба обрушились. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона близ Вашингтона. Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, самолет упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов-самоубийц, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.

Литва выплатила 100 тысяч евро подозреваемому в терроризме за содержание в тюрьме ЦРУ

Литва выплатила 100 тысяч евро подозреваемому в терроризме за содержание в тюрьме ЦРУ 08.01.2022

Литва выполнила решение ЕСПЧ и перевела 100 тысяч евро на счет, указанный защитниками предполагаемого террориста.

ФБР опубликовало первый рассекреченный документ о терактах 9/11

ФБР опубликовало первый рассекреченный документ о терактах 9/11 12.09.2021

В 20-ю годовщину терактов в США ФБР обнародовало первый из рассекреченных документов. В нем не содержится доказательств причастности к заговору Эр-Рияда.
Мир вспоминает жертв терактов 9/11

Мир вспоминает жертв терактов 9/11 11.09.2021

В 20-ю годовщину 11 сентября 2021 года президент США Джо Байден посетит все места терактов. Политики Германии и ЕС выразили солидарность с американцами.
Комментарий: Теракты 11 сентября - 20 лет спустя США не мировой жандарм

Комментарий: Теракты 11 сентября - 20 лет спустя США не мировой жандарм 11.09.2021

Теракты 11 сентября 2001 года ознаменовали смену эпох. Вывод войск США из Афганистана 20 лет спустя - подтверждение того, что для США превыше всего внутриполитические интересы, считает Инес Поль.
20 лет после терактов в Нью-Йорке: исламисты в Германии

20 лет после терактов в Нью-Йорке: исламисты в Германии 11.09.2021

В 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года в США над Кабулом снова развевается флаг талибов. Эксперты опасаются, что Афганистан опять станет оплотом террористов, в том числе - немецких джихадистов.

Президент США в годовщину атак 11 сентября призвал сограждан к единству

Президент США в годовщину атак 11 сентября призвал сограждан к единству 11.09.2021

Единство не означает необходимость верить в одно и то же, пояснил Джозеф Байден. В годовщину терактов 11 сентября напомнил о важности взаимного уважения и веры друг в друга.
Глава МВД Германии: С 2000 года в стране предотвращены 23 теракта

Глава МВД Германии: С 2000 года в стране предотвращены 23 теракта 11.09.2021

Угроза атак террористов существует и сейчас, заявил Хорст Зеехофер в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в США. Министр внутренних дел Германии призвал расширить полномочия Ведомства по охране конституции ФРГ.
Госсекретарь США напомнил о солидарности после терактов 11 сентября

Госсекретарь США напомнил о солидарности после терактов 11 сентября 10.09.2021

Люди во всем мире молились, пели и плакали у посольств США после атак "Аль-Каиды" на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и здание Минобороны в Вашингтоне 11 сентября 2001 года, заявил глава Госдепа.
Глава МИД ФРГ по случаю 20-летия терактов 11 сентября призвал к обновлению альянсов

Глава МИД ФРГ по случаю 20-летия терактов 11 сентября призвал к обновлению альянсов 10.09.2021

11 сентября 2001 года нападению подверглись не только США, но и все мы, подчеркнул глава МИД ФРГ. На фоне провала миссии в Афганистане он призвал к обновлению западных альянсов.

Теракты 9/11: Мохаммед Атта - студент Гамбургского университета и ... пилот-смертник (10.11.2021) 10.09.2021

Теракты 11 сентября 2001 во многом были спланированы в Гамбурге, где трое из четырех пилотов-смертников учились и жили несколько лет. DW встретилась с профессором, у которого учился террорист Мохаммед Атта.
Байден поручил рассекретить документы о терактах 11 сентября

Байден поручил рассекретить документы о терактах 11 сентября 03.09.2021

Президент США Джо Байден обязал генпрокурора Соединенных Штатов обнародовать данные о терактах 11 сентября 2001 года под грифом "секретно" в течение следующих шести месяцев.
Последние солдаты бундесвера покинули Афганистан

Последние солдаты бундесвера покинули Афганистан 30.06.2021

Служащие бундесвера возвращаются в Германию из Афганистана на четырех военных самолетах. Солдаты вооруженных сил ФРГ были направлены в Исламскую Республику после терактов в США 11 сентября 2001 года.
Правительство ФРГ решило продлить миссию бундесвера в Афганистане на год

Правительство ФРГ решило продлить миссию бундесвера в Афганистане на год 19.02.2020

Мандат бундесвера на присутствие в Афганистане должен быть продлен до 31 марта 2021 года, решило 19 февраля правительство Германии. Бундестаг рассмотрит этот вопрос 4 марта.
В ФРГ пособнику Аль-Каиды выплатили при освобождении из тюрьмы 7000 евро

В ФРГ пособнику "Аль-Каиды" выплатили при освобождении из тюрьмы 7000 евро 28.02.2019

Осужденному за причастность к терактам 11 сентября 2001 года выплатили после освобождения из немецкой тюрьмы 7000 евро, несмотря на запрет. Дело расследует прокуратура Гамбурга.
ФРГ начала процесс депортации осужденного за теракты 11 сентября

ФРГ начала процесс депортации осужденного за теракты 11 сентября 15.10.2018

Первый осужденный по делу о терактах 11 сентября 2001 года аль-Мотасадек доставлен вертолетом из тюрьмы в аэропорт Гамбурга. Оттуда его регулярным рейсом переправят в Марокко.

В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года 11.09.2018

В 17-ю годовщину терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне Дональд Трамп на траурной церемонии в боро Шанксвилл заверил в своей решимости в борьбе с терроризмом. Мемориал в Пенсильвании он назвал посланием миру.
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