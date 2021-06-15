 Глава МВД Германии: С 2000 года в стране предотвращены 23 теракта | Новости из Германии о Германии | DW | 11.09.2021

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Германия

Глава МВД Германии: С 2000 года в стране предотвращены 23 теракта

Угроза атак террористов существует и сейчас, заявил Хорст Зеехофер в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в США. Министр внутренних дел Германии призвал расширить полномочия Ведомства по охране конституции ФРГ.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер на пресс-конференции в Берлине

Хорст Зеехофер (фото из архива)

Силы безопасности Германии с 2000 года предотвратили 23 террористических акта. Такие данные министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) издания медиагруппы Funke приводят в субботу, 11 сентября, - 20-ю годовщину терактов в США. Однако террористическая угроза в стране сохраняется, указал министр.

Зеехофер вновь призвал наделить Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) полномочиями проводить "онлайн-обыски". В борьбе с терроризмом необходимо приспосабливаться к новым угрозам или техническому прогрессу, отметил он. За время деятельности нынешнего правительства обеспечить все необходимые полномочия не удалось, посетовал глава МВД ФРГ.

Спецслужба считает около 2000 исламистов в ФРГ способными на теракт

По данным издания Tagesspiegel, BfV рассматривает около 2000 исламистов на территории Германии как особо опасных и способных совершить теракт. Этот показатель выше, чем аналогичный, составляемый полицией, поскольку Федеральное ведомство по охране конституции относит того или иного человека к категории опасных еще до наступления возможной ответственности.

11 сентября исполняется ровно 20 лет со дня нападений боевиков террористической группировки "Аль-Каида" на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и министерство обороны США в Вашингтоне. В результате этих атак погибли почти 3000 человек.

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    В качестве патрульных машин в Германии используются седаны, универсалы и микроавтобусы разных производителей. Основным цветом кузова долгое время был белый, но затем стали также заказывать машины серебристой лакировки, которые после обновления автопарка легче продать. Вторым цветом в комбиации раньше был зеленый, но затем в Германии перешли на синий - рекомендуемый в качестве стандартного в ЕС.

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    В городах земли Северный Рейн - Вестфалия уже появились полицейские электромобили Renault Twizy. Предназначены они для курьерских поездок. Однако этими новинками мирового автопрома "электрификация" немецкой полиции не заканчивается.

  • Кассель

    Техника на службе немецкой полиции

    В некоторых городах Германии можно повстречать полицейских на электроскутерах - например, в гессенском Касселе.

  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

    На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

  • Дюссельдорф

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

    А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Какова роль чеченцев среди исламистов в Германии

Политически мотивированная преступность остается в ФРГ на высоком уровне. Но есть нюансы. Меньше стало нападений на беженцев, но больше антисемитских выходок и столкновений из-за конфликтов в других странах.  

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