Глава МВД Германии: С 2000 года в стране предотвращены 23 теракта

Силы безопасности Германии с 2000 года предотвратили 23 террористических акта. Такие данные министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) издания медиагруппы Funke приводят в субботу, 11 сентября, - 20-ю годовщину терактов в США. Однако террористическая угроза в стране сохраняется, указал министр.

Зеехофер вновь призвал наделить Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) полномочиями проводить "онлайн-обыски". В борьбе с терроризмом необходимо приспосабливаться к новым угрозам или техническому прогрессу, отметил он. За время деятельности нынешнего правительства обеспечить все необходимые полномочия не удалось, посетовал глава МВД ФРГ.

Спецслужба считает около 2000 исламистов в ФРГ способными на теракт

По данным издания Tagesspiegel, BfV рассматривает около 2000 исламистов на территории Германии как особо опасных и способных совершить теракт. Этот показатель выше, чем аналогичный, составляемый полицией, поскольку Федеральное ведомство по охране конституции относит того или иного человека к категории опасных еще до наступления возможной ответственности.

11 сентября исполняется ровно 20 лет со дня нападений боевиков террористической группировки "Аль-Каида" на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и министерство обороны США в Вашингтоне. В результате этих атак погибли почти 3000 человек.

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