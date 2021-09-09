20 лет после терактов в Нью-Йорке: исламисты в Германии

Свен Куренбах (Sven Kurenbach) очень хорошо помнит тот день. Тот день, когда на телеэкранах по всему миру мелькали кадры рушившихся небоскребов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Тот день, когда берлинские полицейские спонтанно собрались на минуту молчания. 11 сентября 2001 года, когда исламистские террористы захватили пассажирские самолеты и, превратив их в смертоносное оружие, убили почти 3000 человек, Куренбах еще был инспектором спецназа берлинской полиции. Сегодня он - главный охотник на джихадистов в Германии.

В то время исламистский терроризм еще не был в фокусе немецких правоохранительных органов. Это темой занимались только с десяток сотрудников управления государственной безопасности. С 2019 года Куренбах возглавляет в Федеральном ведомстве по уголовным делам (BKA) новый отдел "Исламистски мотивированный терроризм/экстремизм". Около 500 полицейских, экспертов, переводчиков, аналитиков расследуют преступления исламистов, ведут наблюдение за потенциальными террористами и стараются предотвращать теракты.

Террористический эмират Афганистан?

Куренбах встревожен тем, что спустя два десятилетия после терактов 11 сентября 2001 года талибы вновь установили свое господство в Афганистане. "Я опасаюсь, - говорит он, - что талибы будут терпимо относиться к присутствию в стране различных террористических организаций и здесь снова возникнут лагеря обучения террористов, которые раньше были в приграничных с Пакистаном районах".

Свен Куренбах

В этой связи он указывает на подзабытые организации, которые даже в своем названии имеют отношение к Германии, такие как "Немецкие талибы-моджахеды": "Они уже имели возможность снимать свои рекламные видеоролики в тех местах, которые контролировали талибы".

По наблюдениям Керстин Эпперт (Kerstin Eppert), некоторые группы в Германии уже сейчас начинают использовать события в Афганистане в пропагандистских целях. "Взятие талибами Кабула стало подарком для их сторонников в Германии", - говорит эксперт по вопросам исламизма из Билефельда. После заката ИГ в Сирии исламисты теперь говорят о новой "победе ислама".

Более 1000 потенциальных террористов и опасных персон

В настоящее время в списках BKA числятся 554 потенциальных террориста, из которых 90 находятся в заключении и 136 - за пределами Европы, в частности в Идлибе, который контролируют сирийские повстанцы. Кроме того, в списках фигурируют еще 527 опасных персон, которые, по оценке полиции, могут оказать террористам логистическую или иную поддержку.

В феврале 2016 года в Берлине был задержан один из предполагаемых потенциальных террористов

Таким образом, общее число исламистов, склонных к преступлениям, по сравнению с декабрем 2019 года уменьшилось примерно на четверть. Тогда в ответе на запрос парламентской фракции либералов правительство назвало цифру в 679 религиозных фанатиков.

Специалист по исламу Михаэль Кифер (Michael Kiefer) также отмечает, что после краха ИГ воинствующие силы стали уступать место классическим исламистским сетям. Но и Кифер подчеркивает, что тема исламистского экстремизма останется на повестке дня.

Об этом свидетельствуют и ежегодные отчеты Федерального ведомства по охране конституции. 20 лет назад тема исламизма упоминалась в разделе, в котором шла речь об опасных иностранцах и их экстремистских наклонностях. В последнем же отчете теме исламизма и исламистского терроризма посвящена отдельная глава в 70 страниц.

"Война с террором" как фактор радикализации исламистов

Рост исламистских течений по всему миру, в том числе в Германии, вызван и тем, как велась объявленная 20 лет назад тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим "война против терроризма".

Заключенные в Гуантанамо

Противоречащее международному праву вторжение в Ирак, возобновление пыток под приукрашенным названием "усиленные методы допроса" (enhanced interrogation techniques), содержание людей десятилетиями в заключении без решения суда, как, например, на базе ВМС США Гуантанамо, неадекватно жесткие действия частных военизированных формирований и воинственная риторика самого Буша о "крестовых походах" - все это использовалось исламистской пропагандой.

Политолог Юлиан Юнк (Julian Junk) из гессенского Фонда исследований мира и конфликтов (HSFK) в беседе с DW констатирует: "Мы установили, что средства ведения войны, превосходящие законные, оказали мобилизующее воздействие на салафитские и джихадистские группировки, способствовали процессам радикализации, хотя у них были и другие причины".

Интернет, пропаганда, профилактика

Юнк указывает и на другие факторы, сыгравшие свою роль в последние 20 лет, в частности, на технологические новшества: "Сегодня есть дроны, алгоритмы в Сети, возможность обмениваться зашифрованной информацией и быстро налаживать тайные транснациональные связи, распространять идеи… Все это способствует субъективному ощущению усиленной мобилизации террористов и одновременно росту страха перед ними". Но новые технологии, добавляет Юнк, открывают и новые возможности преследовать террористов, предотвращать теракты и проводить профилактическую работу.

Михаэль Кифер приводит такой пример: после 2014 года в Сирию и Ирак на территорию террористического халифата выехали из Германии более 1000 немцев, чтобы примкнуть к ИГ. Это стало сюрпризом для немецких правоохранительных органов. Затем, однако, говорит Кифер, правительство стало щедро - по 100 и более миллионов евро в год - финансировать программы профилактики, направленные в первую очередь на развенчание салафизма. Салафизм представляет собой наиболее консервативное трактование ислама и часто служит идеологической основой для воинствующих джихадистов.

Именно салафиты считают себя высшими представителями истинного ислама, стоящими над всеми прочими верующими. Для салафитов есть только черное и белое, во всех несогласных с ними они видят смертельных врагов и за людей не считают. Такое мышление, отмечает Михаэль Кифер, роднит исламистов с крайне правыми экстремистами.

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