Комментарий: Афганистан - вся власть талибам?

Талибы представили в Кабуле свое временное правительство. В списке - только сами исламисты. Превращение Афганистана в тоталитарный эмират ухудшит ситуацию в стране, считает Сандра Петерсман.
Талибы празднуют победу
Итак, Афганистан - снова репрессивный исламский эмират. Для иллюстрации хватит одного имени: назначенный министром внутренних дел мулла Сираджуддин Хаккани с 2007 года числится в ооновском списке разыскиваемых террористов. В США за его голову назначена премия в 10 миллионов долларов.
Считается, что Хакккани близок к "Аль-Каиде", что это именно он несет ответственность за организацию в Кабуле целого ряда крупных террористических актов смертников, в том числе, атаки на посольство Германии в мае 2017 года. Как скажутся кадровые назначения талибов на повседневной жизни людей?
Дамоклов меч страха
Когда пару дней назад я звонила в Катар афганской политической деятельнице Хабибе Сараби, она сказала, что чувствует себя соломинкой, отданной во власть стихии. Дрожащим голосом она рассказывала, что испытывает жуткий страх перед возвращением на родину. Потому что она - политически активная женщина, а еще потому, что относится к шиитскому меньшинству хазарейцев.
Сандра Петерсман
В преимущественно суннитском Афганистане хазарейцы часто подвергаются бытовой дискриминации, но во времена первого режима талибов (1996-2001 годы) они были жертвами систематических репрессий. В 1998 году в Мазари-Шарифе дело дошло до массовых убийств хазарейцев.
Неужели Афганистан снова станет страной, в которой женщины, меньшинства и инакомыслящие, чтобы выжить, должны будут стать невидимками? Собственное ощущение безопасности зависит не только от того, подвергается ли кто-нибудь насилию, но и от осознания того факта, что некто может в любой момент это насилие применить. Причем, имея абсолютную власть, безнаказанно. Страх нависает над всеми как Дамоклов меч.
Абсолютизм победителей
Хабиба Сараби, чувствующая себя соломинкой, была частью афганского государства, возникшего в результате западной интервенции после терактов 11 сентября 2001 года. Она была первой женщиной - губернатором одной из афганских провинций, занимала пост министра по делам женщин и баллотировалась в вице-президенты. И она была одной из тех четырех женщин, которые еще несколько недель назад были участницами оказавшихся тщетными мирных переговоров с талибами в катарской столице Дохе.
Талибы разгромили и уничтожили Исламскую Республику Афганистан, которую отстаивала Сараби. В их Исламском Эмирате женщины не занимают более политических постов. Но и мужчин - представителей прежнего правопорядка в структурах эмирата не найти: вопреки всем заверениям талибов, обещающих никого не исключать при создании исламской системы власти.
Новый режим талибов - это абсолютистское правительство победителей. Без женщин. Без представителей меньшинств. Без иных. Исламские фундаменталисты совершают такую же катастрофическую ошибку, как и мировое сообщество: в конце 2001 года США и их союзники высокомерно отказались вести переговоры с побежденными - с талибами.
Как побитые собаки
Итог известен: в Афганистане началась эскалация войны. США и НАТО привнесли ее в афганские деревни, а цену платили мирные жители. В конце концов по истечении 20 лет войска международной коалиции, как побитые собаки, улизнули с поля боя, а талибы упиваются своей победой над сверхдержавой.
Но праздновать триумф на поле боя - совсем другое, чем править в XXI веке обнищавшей, многонациональной страной с населением в 38 миллионов человек. Уже сейчас возникают очаги вооруженного сопротивления. И уличные протесты отважных женщин и мужчин. И повстанцы, и протестующие снимают свои акции на смартфоны для публики во всем мире.
Горькая нищета и голод
Афганцы переживают тяжкие лишения. Миллионы голодают, кочуют с места на место, став беженцами в собственной стране, страдают от засухи и насилия. ООН предостерегает от гуманитарной катастрофы, от нового потока беженцев из Афганистана.
Финансовая помощь мирового сообщества, от которой Афганистан полностью зависит после в общей сложности четырех десятилетий войны, заморожена с момента захвата власти талибами. Экономика в коллапсе, гуманитарная помощь буксует. Высшей обязанностью нового афганского правительства должны были бы стать помощь и защита собственного населения.
А что делают талибы? Они жестко пресекают мирные демонстрации. Они добиваются решающего боя в Панджшерской долине. Они наказывают журналистов. Запрещают музыку. Предписывают студенткам, как им одеваться. Отрицают уже доказанные факты расправы из мести.
Путь в катастрофу
Воинственные исламисты не смогут все время править страной с помощью насилия, репрессий и запретов, а также невежества, краснобайства и вранья. Таковы не в последнюю очередь уроки поражения бывшего Советского Союза и западных демократий на афганском поле боя.
Попытка сделать Афганистан демократической страной провалилась потому, что ее предпринимали односторонне, самонадеянно, непоследовательно и властолюбиво. Новый рывок талибов к превращению Афганистана снова в тоталитарный эмират неминуемо еще больше ухудшит ситуацию. Голод, несправедливость и отчаяние - это опасные противники. Даже для одержавших мнимую безраздельную победу.
Автор: Сандра Петерсман, обозреватель DW
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