Талибы обязали женщин носить никаб в вузах

Ведомство талибов по вопросам высшего образования обнародовало свод правил для женщин, желающих посещать частные университеты.
Женщины в никабе
Исламистское радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, вводит жесткие ограничения для женщин, желающих посещать вузы. В длинном своде правил, составленном ведомством талибов по вопросам высшего образования, указывается, что женщинам разрешено посещать частные университеты лишь в никабе (головном уборе, скрывающем лицо и оставляющем лишь узкую прорезь для глаз), а занятия для них должны проходить в отдельном помещении. Если это невозможно, то между женской и мужской частями аудитории должен находиться занавес, приводит выдержки из этого документа в воскресенье, 5 сентября, агентство AFP.
Предписывается, что преподавать студенткам может только женщина или, если это невозможно, "пожилой мужчина с хорошим характером".
Ограничения прав женщин при талибах
Когда талибы находились у власти в Афганистане в первый раз - с 1996 по 2001 год, - права женщин в стране были сильно ограничены. В частности, им запрещалось работать, а девочкам - посещать школу. Во время пребывания в Афганистане международных вооруженных сил, с 2001 по 2021 годы, в стране возникло множество частных высших школ и университетов, где женщины могли обучаться вместе с мужчинами.
Протест за права женщин в Кабуле, 4 сентября 2021 года
Многие в Афганистане опасаются, что после захвата власти "Талибаном" ограничения для женщин снова вступят в силу. Со 2 по 4 сентября в Кабуле шли демонстрации активисток, требующих, кроме прочего, включить женщин в состав нового правительства Афганистана.
Между тем канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в воскресенье, 5 сентября, выступая перед журналистами во время поездки по регионам ФРГ, наиболее сильно пострадавшим от наводнения в июле, повторила свою мысль о том, что ради спасения людей, желающих покинуть Афганистан, Берлину необходимо вести переговоры с талибами.
Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.
Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?
Шейла
Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.
Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?
Хиджаб
В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.
Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?
Хиджаб амира
Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".
Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?
Химар
Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.
Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?
Чадра
Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.
Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?
Никаб
Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.
Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?
Паранджа
Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане.