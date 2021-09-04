 Талибы обязали женщин носить никаб в вузах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.09.2021

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Мир

Талибы обязали женщин носить никаб в вузах

Ведомство талибов по вопросам высшего образования обнародовало свод правил для женщин, желающих посещать частные университеты.

Женщины в никабе в Германии (фото из архива)

Женщины в никабе

Исламистское радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, вводит жесткие ограничения для женщин, желающих посещать вузы. В длинном своде правил, составленном ведомством талибов по вопросам высшего образования, указывается, что женщинам разрешено посещать частные университеты лишь в никабе (головном уборе, скрывающем лицо и оставляющем лишь узкую прорезь для глаз), а занятия для них должны проходить в отдельном помещении. Если это невозможно, то между женской и мужской частями аудитории должен находиться занавес, приводит выдержки из этого документа в воскресенье, 5 сентября, агентство AFP.

Предписывается, что преподавать студенткам может только женщина или, если это невозможно, "пожилой мужчина с хорошим характером".

Ограничения прав женщин при талибах

Когда талибы находились у власти в Афганистане в первый раз - с 1996 по 2001 год, - права женщин в стране были сильно ограничены. В частности, им запрещалось работать, а девочкам - посещать школу. Во время пребывания в Афганистане международных вооруженных сил, с 2001 по 2021 годы, в стране возникло множество частных высших школ и университетов, где женщины могли обучаться вместе с мужчинами.

Протест за права женщин в Кабуле, 4 сентября 2021 года

Протест за права женщин в Кабуле, 4 сентября 2021 года

Многие в Афганистане опасаются, что после захвата власти "Талибаном" ограничения для женщин снова вступят в силу. Со 2 по 4 сентября в Кабуле шли демонстрации активисток, требующих, кроме прочего, включить женщин в состав нового правительства Афганистана.

По сообщениям местных СМИ, 4 сентября талибы применили для разгона этих протестов слезоточивый газ.

Меркель выступает за переговоры с "Талибаном"

Между тем канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в воскресенье, 5 сентября, выступая перед журналистами во время поездки по регионам ФРГ, наиболее сильно пострадавшим от наводнения в июле, повторила свою мысль о том, что ради спасения людей, желающих покинуть Афганистан, Берлину необходимо вести переговоры с талибами.

"Нам просто нужно говорить с "Талибаном" о том, как нам продолжать вывозить из страны в безопасное место людей, работавших на Германию", - указала она. Ранее подобное заявление Меркель сделала 25 августа, выступая на тему ситуации в Афганистане в бундестаге.

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    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


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