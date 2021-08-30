 Переговоры с талибами: нужны ли они Западу и на каких условиях? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 03.09.2021

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Мир

Переговоры с талибами: нужны ли они Западу и на каких условиях?

Более 40 000 сотрудничавших с бундесвером афганцев все еще ждут возможности покинуть страну, спасаясь от "Талибана". Как им может помочь Берлин? DW поговорила с немецкими экспертами.

Самолет бундесвера приземлился в Ташкенте с эвакуированными из Афганистана мирными гражданами, 17 августа

Самолет бундесвера приземлился в Ташкенте с эвакуированными из Афганистана мирными гражданами, 17 августа

С террористами переговоров не ведут - такова официальная позиция правительств многих стран. Однако в реальной жизни все выглядит иначе. В прошлом представители мировых государств уже садились за стол переговоров с организациями и группировками, пропагандирующими насилие или совершившими теракты, например с "Ирландской республиканской армией" (ИРА) или Организацией освобождения Палестины (ООП).

При этом ситуация в Афганистане - особая. Ведь заложником радикального исламистского движения "Талибан" там стало практически все население страны. И тем, кто хочет помочь этим людям, волей-неволей придется разговаривать с талибами. Теми самыми талибами, которые на протяжении пяти лет держали в страхе провозглашенный ими "Исламский эмират Афганистан": с момента вхождения "Талибана" в  Кабул в сентябре 1996 года и вплоть до введения в страну международных войск в 2001 году.

Сегодня власть в Афганистане снова в руках исламистов, и международное сообщество стремится любой ценой предотвратить самое страшное: вопиющие нарушения прав человека, возникновение потоков беженцев, голод и превращение страны в отстойник для международных террористов. Подобное развитие событий в государстве, занимающем стратегически важное положение между Центральной и Южной Азией, стало бы катастрофой.

Меркель надеется на готовность талибов к сотрудничеству

В столице Катара Дохе уже несколько месяцев представители ряда западных стран пытаются вести переговоры с политическим руководством "Талибана". Раньше речь на них шла, в первую очередь, о формировании нового правительства Афганистана. Теперь же для западных государств приоритетом стала возможность дальнейшей эвакуации из Кабула собственных граждан и мирного населения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в бундестаге на тему Афганистана, 25 августа 2021 года

Ангела Меркель считает переговоры с талибами необходимыми

При этом канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), судя по всему, делает ставку на готовность талибов к переговорам. Выступая 25 августа в бундестаге, Меркель заявила: "Мы должны поставить перед собой цель сохранить как можно больше из тех изменений, которых удалось достичь в Афганистане за последние 20 лет". "Талибы в Афганистане - это реальность", хоть это и горько, но с этим надо работать, констатировала глава правительства ФРГ.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) также считает путь переговоров с талибами безальтернативным. "Без переговоров обойтись не удастся", - отметил он 31 августа во время встречи с главой МИД Катара в Дохе. Перед этим главный немецкий дипломат посетил четыре граничащих с Афганистаном государства, чтобы получить представление о реальной картине происходящего в регионе.

И все же Мас дал понять, что о личной встрече с представителями "Талибана" речи пока не идет. На данным момент контакт с делегацией исламистов поддерживает в Дохе бывший посол Германии в Афганистане Маркус Потцель (Markus Potzel). Судя по всему, правительство ФРГ хочет любой ценой избежать впечатления, что оно официально признает власть талибов.

Диалог без завышенных ожиданий

При этом и в Дохе, и в Кабуле талибы пытаются изменить свой имидж, создавая видимость, что у населения Афганистана нет причин их бояться. Руководители "Талибана" даже соглашаются давать интервью. Тем временем общественность то и дело узнает о новых актах насилия над мирным населением в ряде провинций Афганистана, в частности о том, что девочкам и женщинам не позволяют посещать школу и работать.

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и лидер политического крыла Талибана Абдула Гани Барадар на переговорах в Дохе, 17 августа 2021 года

Глава МИД Катара (справа) и лидер политического крыла "Талибана" на переговорах в Дохе

Но и в таких условиях говорить с "Талибаном" необходимо - "чтобы получить возможность вывезти из страны последних афганцев, сотрудничавших с представителями западных государств, и тех, кому грозит опасность", подчеркивает глава Института политики безопасности в Университете Киля Йоахим Краузе (Joachim Krause). В то же время эксперт предостерегает от завышенных ожиданий от подобных переговоров.

Договариваться с талибами нужно лишь об эвакуации афганцев, помогавших западным структурам в стране, считает Краузе. По всем прочим темам, в том числе о том, как не допустить появления потоков беженцев и возвращения в Афганистан международных террористических группировок, добиться консенсуса, по его мнению, маловероятно.

"Каким образом талибы должны предотвратить появление неконтролируемых потоков беженцев или возвращение боевиков международных террористических организаций? Ведь они не контролируют всю территорию Афганистана. К тому же мы не хотим, чтобы они предотвращали появление беженцев, расстреливая людей, которые желают покинуть страну", - отмечает эксперт.

Глава Института политики безопасности в Университете Киля Йоахим Краузе

Йоахим Краузе

С точки зрения Йоахима Краузе, Германия находится сейчас в невыгодной позиции. Поскольку Берлину не удалось вывезти всех афганцев, сотрудничавших с бундесвером, его теперь можно шантажировать, указывает эксперт. Так что ФРГ даже против воли придется принять условия "Талибана", чтобы оказать помощь нуждающимся в защите афганцам. Не исключено, что эта помощь будет заключаться в поставках продовольствия или лекарств, либо будет иметь финансовый характер. До сих пор Германия вывезла из Афганистана 138 местных жителей, сотрудничавших с бундесвером. Более 40 000 человек, по оценкам МИД ФРГ, все еще ждут своей очереди.

Интересы талибов на переговорах с Западом

Между тем успех переговоров будет зависеть исключительно от готовности талибов придерживаться достигнутых соглашений. Сооснователь независимого аналитического института Afghanistan Analysts Network Томас Руттиг (Thomas Ruttig) настроен в этой связи более оптимистично, чем эксперт в области безопасности Йоахим Краузе. По оценке Руттига, сами исламисты заинтересованы в успехе диалога с представителями мирового сообщества.

"Талибы нуждаются в экономической помощи любого рода. Ведь после 40 лет войны инфраструктура Афганистана полностью разрушена. Если они начнут шантажировать правительства западных стран, им будет очень нелегко добиться притока в страну новых денег", - объясняет эксперт в интервью DW.

Германия и некоторые другие государства уже заморозили выплату финансовой помощи Афганистану. Осуществлять международные транзакции становится все труднее. Western Union и другие компании, занимающиеся международными денежными переводами, закрыли свои офисы в Кабуле. Ситуация в стране, которая и в более спокойные времена с трудом могла прокормить свое 39-миллионное население, сегодня близка к катастрофической.

Превратится ли Афганистан при талибах в центр терроризма?

Талибы прекрасно понимают, что без гуманитарной помощи из-за рубежа Афганистану не обойтись. Именно поэтому они не допустят превращения страны в центр мирового терроризма, полагает Томас Руттиг. "Ведь в противном случае талибов ожидают санкции, а они не могут себе этого позволить, - добавляет он. - Думаю, что "Талибан" - это политически мыслящая организация, а не просто бородатые мужчины из Средневековья, какими их часто себе представляют".

Сооснователь независимого аналитического института Aghanistan Analysts Network Томас Руттиг

Томас Руттиг

Руттиг считает необходимым в ближайшие месяцы сконцентрироваться на гуманитарных вопросах и наблюдать, усилятся ли репрессии со стороны "Талибана". В то же время радикальным исламистам стоит дать понять, что им необходимо придерживаться определенных международных стандартов.

В свою очередь Запад, уверен Руттиг, не должен общаться с талибами с позиции морального превосходства "после того, что он наделал или стерпел в Афганистане в плане предполагаемых военных преступлений и нарушений прав человека". Особенно потому, что времени для достижения успеха на переговорах остается все меньше.

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    Автор: Марина Барановская


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