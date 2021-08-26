 Миссия бундесвера по эвакуации из Кабула завершена. Что дальше? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 30.08.2021

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Германия

Миссия бундесвера по эвакуации из Кабула завершена. Что дальше?

Сможет ли Берлин после 31 августа помочь афганцам, пытающимся покинуть страну, и какие рычаги влияния на талибов имеются у Запада? DW собрала мнения немецких политиков.

Солдаты бундесвера во время эвакуации мирных жителей из Афганистана

Солдаты бундесвера во время эвакуации мирных жителей из Афганистана

После того, как Германия 26 августа силами бундесвера завершила операцию по эвакуации своих граждан и части нуждающихся в защите афганцев, многие начали задаваться вопросом о дальнейшей стратегии ФРГ в этом регионе. Продолжит ли Берлин вывозить людей из Афганистана и после 31 августа, когда вывод американских военных из страны будет завершен? И если да, то каким образом? DW обсудила эту тему с представителями крупных политических партий Германии.

По словам спикера фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Нильса Шмида (Nils Schmid), решающее влияние на последующий этап эвакуации из Афганистана будут иметь результаты переговоров с талибами.

Спикер фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Нильс Шмид

Нильс Шмид

При этом Берлину придется делать ставку на гражданскую авиацию, поскольку военную поддержку обеспечить уже не удастся, подчеркивает политик в интервью DW. Идеально было бы, если аэропорт Кабула снова открыли для гражданских перевозок, ведь это позволило бы вывезти из страны гораздо большее число афганцев и иностранцев на чартерных рейсах и пассажирских лайнерах авиакомпаний, считает он.

Кому позволят уехать из Афганистана 

Со своей стороны, эксперт по внешней политике партии "Союз-90/"зеленые" в бундестаге Омид Нурипур (Omid Nouripour) напоминает, что условия, на которых талибы позволят покинуть страну желающим того афганцам, пока неизвестны. "Однако они (талибы. - Ред.) потребуют высокую цену за каждого, кому разрешат выезд, ведь мы дали им возможность для шантажа, приступив к эвакуации столь поздно", - говорит Нурипур.

Политик называет легкомысленными заявления о планах вывезти людей из страны позже. "Учитывая нынешнее положение, я боюсь, что им дали ложную надежду", - констатирует он. Политик напоминает, что определенному кругу лиц, например, борцам за права женщин и журналистам, грозит в Афганистане смерть, поэтому нужно предпринять все возможное, чтобы вытащить их оттуда. Поскольку это не было сделано своевременно, найти реалистичное решение этой проблемы сейчас очень трудно, констатирует Нурипур.

В свою очередь, социал-демократ Нильс Шмид считает сложившееся положение сложным, но не безысходным. "Мы ведем напряженную работу, в том числе на переговорах в Дохе, добиваясь, чтобы талибы позволили покинуть страну афганцам, поддерживающим связь с представителями Запада", - говорит он, добавляя, что проблему эвакуации этих людей можно решить лишь дипломатическим, но не военным путем.

Рычаги влияния на талибов

По мнению Йоханна Вадефуля (Johann Wadephul), эксперта правящего блока ХДС/ХСС по внешнеполитическим и оборонным темам, у Германии имеются рычаги влияния на талибов.

Эксперт правящего блока ХДС/ХСС в бундестаге по внешнеполитическим и оборонным темам Йоханн Вадефуль (фото из архива)

Йоханн Вадефуль

Пока нельзя сказать наверняка, какое крыло исламистского движения получит в Афганистане наибольшее влияние. Однако именно от этого будет зависеть, в какой степени талибы будут уважать права человека, указывает Вадефуль. "В то же время нам не стоит строить иллюзий. У "Талибана" есть четкая идеологическая повестка, которая основана на архаическом понимании законов шариата", - отмечает политик.

И все же талибы осознают, что зависят от помощи из-за рубежа и возможности вести экономическую деятельность. По словам Вадефуля, обвал афганской валюты и скачок цен, произошедшие сразу после захвата власти талибами, - яркое подтверждение их уязвимости.

Вопрос о легитимности правительства талибов

В свою очередь, Омид Нурипур из партии "зеленых" считает возможности Запада повлиять на "Талибан" ограниченными. Именно поэтому он советует не возлагать особых надежд на переговоры с боевиками. Политик отмечает, что исламисты уже давали немало обещаний, которые впоследствии не сдержали, например, в том, что касается прекращения сотрудничества с "Аль-Каидой".

Осложняет перспективу переговоров и неопределенный статус талибов в Афганистане. "Речь идет о военизированном формировании, свергнувшем законное правительство, - напоминает Нурипур. - Это не обычное правительство, с которым можно обсуждать сферы совместной работы. Поэтому на переговорах должны быть очерчены границы, переходить которые нельзя".

Эксперт по внешней политике партии Союз 90/зеленые в бундестаге Омид Нурипур (фото из архива)

Омид Нурипур

Угрозу Германии прекратить выплату помощи на развитие страны политик считает малоэффективной: "Ведь она предполагает, что талибы заинтересованы в развитии Афганистана, а не в возвращении его в каменный век".

С этим мнением не согласен Нильс Шмид. Экономическая ситуация в стране не может быть талибам безразлична, уверен он. "Это касается гуманитарной помощи. Страна страдает от засухи и голода, многим афганцам пришлось покинуть свои дома и перебраться в другие регионы, экономическая ситуация в Афганистане драматическая", - говорит он.

По оценке Шмида, по крайней мере часть движения "Талибан" хотела бы добиться международного признания, чтобы избежать повторения ситуации, сложившейся двадцать лет назад, во время их первого периода нахождения у власти, когда весь мир относился к ним как к изгоям. С его точки зрения, согласие на эвакуацию афганцев из страны могло быть стать для талибов своего рода тестом, показывающим, насколько они готовы сотрудничать с мировым сообществом.

Возможно ли сотрудничество Запада с РФ и Китаем по Афганистану?

Ни Россия, ни Китай не стали закрывать свои посольства в Афганистане после прихода там к власти "Талибана". КНР с недавнего времени ведет с талибами переговоры. Могли бы западные страны последовать этому примеру и попытаться совместно с Пекином и Москвой оказать влияние на исламистов, оставив за скобками свои различия в отношении к соблюдению прав человека?

Для Йоханна Вадефуля определяющую роль в выработке стратегии по Афганистану играет сотрудничество стран-членов ЕС и НАТО. "Самое сильное влияние имеют отчетливые сигналы, поступающие из круга этих государств", - подчеркивает он, напоминая, что представители западных стран уже сейчас пытаются вести переговоры с "Талибаном".

Что касается дальнейшего сотрудничества, то эту тему еще предстоит согласовать, отмечает он. Как указывает Вадефуль, у стран Запада, России и Китая не совпадают мнения относительно соблюдения прав человека в Афганистане, однако у них есть определенные общие интересы. Во-первых, это долгосрочная внутренняя стабильность Афганистана, которая достижима только при сохранении баланса сил между различными этническими группировками в стране и хотя бы минимальном уровне защиты прав человека.

А во-вторых, как страны Запада, так и Россия с Китаем заинтересованы в том, чтобы Афганистан не превратился снова в гнездо международного терроризма, резюмирует Вадефуль.

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    Автор: Марина Барановская


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