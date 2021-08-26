Миссия бундесвера по эвакуации из Кабула завершена. Что дальше?

После того, как Германия 26 августа силами бундесвера завершила операцию по эвакуации своих граждан и части нуждающихся в защите афганцев, многие начали задаваться вопросом о дальнейшей стратегии ФРГ в этом регионе. Продолжит ли Берлин вывозить людей из Афганистана и после 31 августа, когда вывод американских военных из страны будет завершен? И если да, то каким образом? DW обсудила эту тему с представителями крупных политических партий Германии.

По словам спикера фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Нильса Шмида (Nils Schmid), решающее влияние на последующий этап эвакуации из Афганистана будут иметь результаты переговоров с талибами.

Нильс Шмид

При этом Берлину придется делать ставку на гражданскую авиацию, поскольку военную поддержку обеспечить уже не удастся, подчеркивает политик в интервью DW. Идеально было бы, если аэропорт Кабула снова открыли для гражданских перевозок, ведь это позволило бы вывезти из страны гораздо большее число афганцев и иностранцев на чартерных рейсах и пассажирских лайнерах авиакомпаний, считает он.

Кому позволят уехать из Афганистана

Со своей стороны, эксперт по внешней политике партии "Союз-90/"зеленые" в бундестаге Омид Нурипур (Omid Nouripour) напоминает, что условия, на которых талибы позволят покинуть страну желающим того афганцам, пока неизвестны. "Однако они (талибы. - Ред.) потребуют высокую цену за каждого, кому разрешат выезд, ведь мы дали им возможность для шантажа, приступив к эвакуации столь поздно", - говорит Нурипур.

Политик называет легкомысленными заявления о планах вывезти людей из страны позже. "Учитывая нынешнее положение, я боюсь, что им дали ложную надежду", - констатирует он. Политик напоминает, что определенному кругу лиц, например, борцам за права женщин и журналистам, грозит в Афганистане смерть, поэтому нужно предпринять все возможное, чтобы вытащить их оттуда. Поскольку это не было сделано своевременно, найти реалистичное решение этой проблемы сейчас очень трудно, констатирует Нурипур.

В свою очередь, социал-демократ Нильс Шмид считает сложившееся положение сложным, но не безысходным. "Мы ведем напряженную работу, в том числе на переговорах в Дохе, добиваясь, чтобы талибы позволили покинуть страну афганцам, поддерживающим связь с представителями Запада", - говорит он, добавляя, что проблему эвакуации этих людей можно решить лишь дипломатическим, но не военным путем.

Рычаги влияния на талибов

По мнению Йоханна Вадефуля (Johann Wadephul), эксперта правящего блока ХДС/ХСС по внешнеполитическим и оборонным темам, у Германии имеются рычаги влияния на талибов.

Йоханн Вадефуль

Пока нельзя сказать наверняка, какое крыло исламистского движения получит в Афганистане наибольшее влияние. Однако именно от этого будет зависеть, в какой степени талибы будут уважать права человека, указывает Вадефуль. "В то же время нам не стоит строить иллюзий. У "Талибана" есть четкая идеологическая повестка, которая основана на архаическом понимании законов шариата", - отмечает политик.

И все же талибы осознают, что зависят от помощи из-за рубежа и возможности вести экономическую деятельность. По словам Вадефуля, обвал афганской валюты и скачок цен, произошедшие сразу после захвата власти талибами, - яркое подтверждение их уязвимости.

Вопрос о легитимности правительства талибов

В свою очередь, Омид Нурипур из партии "зеленых" считает возможности Запада повлиять на "Талибан" ограниченными. Именно поэтому он советует не возлагать особых надежд на переговоры с боевиками. Политик отмечает, что исламисты уже давали немало обещаний, которые впоследствии не сдержали, например, в том, что касается прекращения сотрудничества с "Аль-Каидой".

Осложняет перспективу переговоров и неопределенный статус талибов в Афганистане. "Речь идет о военизированном формировании, свергнувшем законное правительство, - напоминает Нурипур. - Это не обычное правительство, с которым можно обсуждать сферы совместной работы. Поэтому на переговорах должны быть очерчены границы, переходить которые нельзя".

Омид Нурипур

Угрозу Германии прекратить выплату помощи на развитие страны политик считает малоэффективной: "Ведь она предполагает, что талибы заинтересованы в развитии Афганистана, а не в возвращении его в каменный век".

С этим мнением не согласен Нильс Шмид. Экономическая ситуация в стране не может быть талибам безразлична, уверен он. "Это касается гуманитарной помощи. Страна страдает от засухи и голода, многим афганцам пришлось покинуть свои дома и перебраться в другие регионы, экономическая ситуация в Афганистане драматическая", - говорит он.

По оценке Шмида, по крайней мере часть движения "Талибан" хотела бы добиться международного признания, чтобы избежать повторения ситуации, сложившейся двадцать лет назад, во время их первого периода нахождения у власти, когда весь мир относился к ним как к изгоям. С его точки зрения, согласие на эвакуацию афганцев из страны могло быть стать для талибов своего рода тестом, показывающим, насколько они готовы сотрудничать с мировым сообществом.

Возможно ли сотрудничество Запада с РФ и Китаем по Афганистану?

Ни Россия, ни Китай не стали закрывать свои посольства в Афганистане после прихода там к власти "Талибана". КНР с недавнего времени ведет с талибами переговоры. Могли бы западные страны последовать этому примеру и попытаться совместно с Пекином и Москвой оказать влияние на исламистов, оставив за скобками свои различия в отношении к соблюдению прав человека?

Для Йоханна Вадефуля определяющую роль в выработке стратегии по Афганистану играет сотрудничество стран-членов ЕС и НАТО. "Самое сильное влияние имеют отчетливые сигналы, поступающие из круга этих государств", - подчеркивает он, напоминая, что представители западных стран уже сейчас пытаются вести переговоры с "Талибаном".

Что касается дальнейшего сотрудничества, то эту тему еще предстоит согласовать, отмечает он. Как указывает Вадефуль, у стран Запада, России и Китая не совпадают мнения относительно соблюдения прав человека в Афганистане, однако у них есть определенные общие интересы. Во-первых, это долгосрочная внутренняя стабильность Афганистана, которая достижима только при сохранении баланса сил между различными этническими группировками в стране и хотя бы минимальном уровне защиты прав человека.

А во-вторых, как страны Запада, так и Россия с Китаем заинтересованы в том, чтобы Афганистан не превратился снова в гнездо международного терроризма, резюмирует Вадефуль.

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