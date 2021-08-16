"Талибан" захватил Афганистан: что будет с местными сотрудниками бундесвера?
В Германии опасаются за жизнь афганских сотрудников бундесвера и других немецких структур. Приход к власти в Афганистане талибов вновь всколыхнул в ФРГ дискуссию об афганских беженцах.
Демонстрация в Берлине против "Талибана"
После прихода к власти в Афганистане талибов западные государства, в том числе, Германия, начали экстренную эвакуацию из страны сотрудников своих дипломатических представительств и местный персонал дипмиссий вместе с семьями. "Сейчас мы делаем все возможное, чтобы наши граждане и афганские сотрудники наших миссий смогли покинуть Афганистан в ближайшие дни. Однако обстоятельства, при которых будет проходить эвакуация, трудно спрогнозировать", - заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) вечером в воскресенье, 15 августа.
Спустя несколько часов после заявления главы МИДа в Афганистан вылетели транспортные самолеты бундесвера. Они, по словам Маса, эвакуируют людей из Кабула в соседнюю с Афганистаном страну, а там они пересядут в гражданские самолеты, на которых их доставят в Германию.
Ранее немецкий МИД распорядился перевести всех сотрудников посольства Германии в военную часть международного аэропорта Кабула. Пост Хайко Маса в Twitter о том, что персонал немецкой дипмиссии прибыл в аэропорт, был опубликован в то время, когда талибы уже приближались к президентскому дворцу в Кабуле.
Ответственность за персонал в Афганистане
Беспокойство за безопасность граждан Германии в Афганистане стала одним из ключевых факторов экстренной эвакуации. Однако сейчас вспыхнула дискуссия и об ответственности за тех афганцев, которые сотрудничали с Германией во время длительного пребывания бундесвера в Афганистане. Последние немецкие военнослужащие покинули эту страну 29 июня, и уже тогда многие в ФРГ потребовали немедленной эвакуации и местного персонала.
Здание посольства ФРГ в Кабуле
Менее чем за неделю до полного вывода немецких войск из Афганистана депутаты бундестага после недолгой дискуссии отклонили предложение "зеленых", которые хотели добиться запуска процедуры, позволяющей "прием многочисленного афганского местного персонала". Против предложения проголосовали Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), их партнер по правящей коалиции Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ). Левая партия поддержала призыв "зеленых", либералы из Свободной демократической партии (СвДП) воздержались.
Исход голосования немецких депутатов дал повод политику из СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) обвинить Хайко Маса в том, что в ходе дебатов в бундестаге его в первую очередь "беспокоили фотографии и видео", которые появились бы в СМИ в случае эвакуации афганских сотрудников бундесвера. "МИД бездействовал, и это полный провал", - заявила Штрак-Циммерман в интервью DW.
Меркель: ФРГ возможно придется эвакуировать до 10 тысяч афганцев
Главное место в политическом дискурсе Германии с середины июля занимали катастрофа с наводнением и климатический кризис - дебаты об угрожающем положении бывших сотрудников гуманитарных организаций в Афганистане и необходимости их эвакуации были отодвинуты на задний план. Но на фоне стремительного наступления талибов отчаянные призывы к помощи со стороны местных жителей, сотрудничавших с немецкими структурами, стали раздаваться все громче. После вывода из Афганистана войск бундесвера в Германию добрались около 1800 афганцев. Тысячи других по-прежнему надеются на то, что немецкие власти предоставят им убежище и вывезут из страны.
Германия отправила в Кабул транспортные самолеты бундесвера для эвакуации немецких граждан
Последние несколько дней либералы из СвДП, левые и "зеленые" не переставали обвинять правящую коалицию в отсутствии плана по эвакуации афганцев и слишком нерешительных действиях. В понедельник, 16 августа, федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германии, возможно, придется вывезти из Афганистана до 10 тысяч человек.
В это число войдут 2500 афганских сотрудников бундесвера и других немецких структур, а также правозащитники, адвокаты и те жители страны, которым, по мнению немецкого правительства, угрожает опасность после прихода к власти "Талибана". Меркель также подчеркнула необходимость сотрудничества с граничащими с Афганистаном странами для создания гуманитарных условий для беженцев.
"После вывода международных войск, в том числе, и немецких растут опасения, что талибы будут мстить вольнонаемным работникам", - говорится в документе. В связи с этим Германии необходимо ввести программу экстренной выдачи виз афганцам, сотрудничавшим с немецкими силами безопасности.
В письме также отмечается, что с аналогичным письмом к правительствам своих стран обратились американские и британские СМИ. Документ в числе прочих подписали медиакомпания Deutsche Welle, еженедельники Die Zeit и Der Spiegel, газета Süddeutsche Zeitung и агентство новостей Deutsche Presse-Agentur.
В Германии ожидают наплыва беженцев
Еще одной темой политической и общественной дискуссии в ФРГ стала вероятность увеличения в Германии и в целом в Европе числа афганских беженцев. "Мы должны считаться с тем фактом, что начнется движение людей, в том числе, и в направлении Европы", - заявил федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в интервью газете Augsburger Allgemeine, опубликованном в воскресенье, 15 августа.
При этом, по словам Зеехофера, речь идет о беженцах не только из Афганистана, но и Пакистана, Ирана, Турции, Ливии. "Нас ожидают серьезные трудности", - предостерег он. Зеехофер убежден в том, что после терактов 11 сентября 2001 года международная военная миссия в Афганистан была оправдана. "Однако в конце концов, по прошествии 20 лет относительной стабильности, долгосрочная миссия провалилась. И то, что происходит сейчас в Афганистане, - катастрофа", - констатировал глава МВД ФРГ.
Смотрите также:
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Кабул сдался талибам без боя
Захватив один за другим все крупные города в Афганистане, боевики "Талибана" 15 августа взяли Кабул. Перед этим они заявили, что не будут штурмовать город и возьмут его "мирным путем". Глава МВД Афганистана объявил, что столица будет передана талибам мирно. Боевики группировки заняли президентский дворец в Кабуле для подготовки к смене власти.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Крупные города в руках талибов
Двумя последними городами, которые талибы захватили перед взятием Кабула, августа, стали Джалалабад и Мазари-Шариф. Джалалабад сдался "Талибану" без боя, Мазари-Шариф, где были сосредоточены ключевые силы сопротивления талибам, тоже был взят практически без боя. Его быстрый захват стал неожиданностью и для Запада, и для афганского правительства. На снимке - талибы после взятия Джалалабада.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Президент Афганистана Гани бежал из страны
Спустя несколько часов после захвата Кабула талибами президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В своем "Фейсбуке" он написал, что уехал, "чтобы избежать кровопролития". По разным данным, Гани мог отправиться в Узбекистан, Таджикистан или Оман. В афганских соцсетях его называют трусом и возлагают вину за создание нынешней ситуации в стране.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
В аэропорту Кабула люди в панике штурмуют самолеты
После захвата Кабула боевиками "Талибана" в столице воцарился хаос: сотни людей в панике устремились в аэропорт в надежде покинуть страну. На видеозаписях и фотографиях, выложенных в соцсетях в понедельник, 16 августа, и накануне, видно, как люди карабкаются по винтовым лестницам, пытаясь залезть на самолеты. Согласно сообщениям, среди них даже те, у кого нет загранпаспортов.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Бундесвер спешно эвакуирует "нуждающихся в защите"
Многие страны спешно эвакуируют сотрудников своих дипломатических представительств и нанятых на месте сотрудников дипмиссий вместе с семьями. По сообщению Минобороны ФРГ, в Кабул вылетели транспортные самолеты бундесвера, чтобы "доставить из Афганистана в безопасное место нуждающихся в защите". На снимке - самолеты перед отлетом в Афганистан с аэродрома Вунсторф близ Ганновера 15 августа.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Британцев из Афганистана эвакуируют военные
Для помощи в эвакуации британских граждан из Афганистана в страну прибыли 600 военных 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Стремительное наступление "Талибана" по всей стране
Прогноз о том, что вывод иностранных войск из Афганистана послужит толчком к попытке "Талибана" захватить власть, оказался верным. Военные столкновения между талибами и афганскими силами безопасности вспыхнули по всей стране. Бои шли в большинстве регионов, в том числе, с применением тяжелого вооружения. На снимке - талибы на КПП перед въездом в город Кундуз.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Захват Кундуза талибами - потеря для правительственных сил
"Талибан" захватил Кундуз - ключевой город на севере страны, считающийся воротами в северные провинции Афганистана, - 8 августа. Потеря Кундуза стала огромным ударом для афганских сил безопасности. Все административные здания в городе перешли под контроль талибов, в том числе - офис губернатора и штаб-квартира полиции. Большая часть городской инфраструктуры во время боев была разрушена.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Талибы оставляют за собой руины
Талибы продвигались с севера на юг страны, часто используя в качестве живого щита мирное население. На снимке - город Лашкаргах к югу от столицы страны: в результате авиаудара здесь уничтожены больница и школа.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Опасаясь мести талибов
Афганцы, сотрудничавшие с международными силами НАТО, особенно опасаются мести талибов. Наступление "Талибана" вынуждало их бежать вместе с семьями - иногда через линию фронта. Десятки стран призвали исламистов, захвативших власть в Афганистане, беспрепятственно выпустить из страны как иностранцев, так и афганцев. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Что ждет женщин после прихода к власти талибов?
"Талибан" собирается восстановить "Исламский эмират Афганистан" - так они называли находящуюся под их контролем страну с 1996 по 2001 годы. Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие опасаются, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Уход США из Афганистана - спустя почти 20 лет пребывания в стране
США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддержали уход из Афганистана.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?
Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Провал миссии США и НАТО в Афганистане
Молниеносный захват Афганистана талибами стал шоком для всего мира и свидетельством провала почти 20-летней миссии США и НАТО, целью которой было построение в стране современного прозападного государства. Какое будущее ждет страну?