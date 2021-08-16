"Талибан" захватил Афганистан: что будет с местными сотрудниками бундесвера?

После прихода к власти в Афганистане талибов западные государства, в том числе, Германия, начали экстренную эвакуацию из страны сотрудников своих дипломатических представительств и местный персонал дипмиссий вместе с семьями. "Сейчас мы делаем все возможное, чтобы наши граждане и афганские сотрудники наших миссий смогли покинуть Афганистан в ближайшие дни. Однако обстоятельства, при которых будет проходить эвакуация, трудно спрогнозировать", - заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) вечером в воскресенье, 15 августа.

Спустя несколько часов после заявления главы МИДа в Афганистан вылетели транспортные самолеты бундесвера. Они, по словам Маса, эвакуируют людей из Кабула в соседнюю с Афганистаном страну, а там они пересядут в гражданские самолеты, на которых их доставят в Германию.

Ранее немецкий МИД распорядился перевести всех сотрудников посольства Германии в военную часть международного аэропорта Кабула. Пост Хайко Маса в Twitter о том, что персонал немецкой дипмиссии прибыл в аэропорт, был опубликован в то время, когда талибы уже приближались к президентскому дворцу в Кабуле.

Ответственность за персонал в Афганистане

Беспокойство за безопасность граждан Германии в Афганистане стала одним из ключевых факторов экстренной эвакуации. Однако сейчас вспыхнула дискуссия и об ответственности за тех афганцев, которые сотрудничали с Германией во время длительного пребывания бундесвера в Афганистане. Последние немецкие военнослужащие покинули эту страну 29 июня, и уже тогда многие в ФРГ потребовали немедленной эвакуации и местного персонала.

Здание посольства ФРГ в Кабуле

Менее чем за неделю до полного вывода немецких войск из Афганистана депутаты бундестага после недолгой дискуссии отклонили предложение "зеленых", которые хотели добиться запуска процедуры, позволяющей "прием многочисленного афганского местного персонала". Против предложения проголосовали Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), их партнер по правящей коалиции Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ). Левая партия поддержала призыв "зеленых", либералы из Свободной демократической партии (СвДП) воздержались.

Исход голосования немецких депутатов дал повод политику из СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) обвинить Хайко Маса в том, что в ходе дебатов в бундестаге его в первую очередь "беспокоили фотографии и видео", которые появились бы в СМИ в случае эвакуации афганских сотрудников бундесвера. "МИД бездействовал, и это полный провал", - заявила Штрак-Циммерман в интервью DW.

Меркель: ФРГ возможно придется эвакуировать до 10 тысяч афганцев

Главное место в политическом дискурсе Германии с середины июля занимали катастрофа с наводнением и климатический кризис - дебаты об угрожающем положении бывших сотрудников гуманитарных организаций в Афганистане и необходимости их эвакуации были отодвинуты на задний план. Но на фоне стремительного наступления талибов отчаянные призывы к помощи со стороны местных жителей, сотрудничавших с немецкими структурами, стали раздаваться все громче. После вывода из Афганистана войск бундесвера в Германию добрались около 1800 афганцев. Тысячи других по-прежнему надеются на то, что немецкие власти предоставят им убежище и вывезут из страны.

Германия отправила в Кабул транспортные самолеты бундесвера для эвакуации немецких граждан

Последние несколько дней либералы из СвДП, левые и "зеленые" не переставали обвинять правящую коалицию в отсутствии плана по эвакуации афганцев и слишком нерешительных действиях. В понедельник, 16 августа, федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германии, возможно, придется вывезти из Афганистана до 10 тысяч человек.

В это число войдут 2500 афганских сотрудников бундесвера и других немецких структур, а также правозащитники, адвокаты и те жители страны, которым, по мнению немецкого правительства, угрожает опасность после прихода к власти "Талибана". Меркель также подчеркнула необходимость сотрудничества с граничащими с Афганистаном странами для создания гуманитарных условий для беженцев.

Открытое письмо немецких СМИ властям ФРГ

На этом фоне ряд немецких издательств, медиа- и телерадиовещательных компаний обратились к канцлеру ФРГ и главе германского МИДа с открытым письмом с просьбой немедленно взять под защиту местный персонал в Афганистане.

"После вывода международных войск, в том числе, и немецких растут опасения, что талибы будут мстить вольнонаемным работникам", - говорится в документе. В связи с этим Германии необходимо ввести программу экстренной выдачи виз афганцам, сотрудничавшим с немецкими силами безопасности.

В письме также отмечается, что с аналогичным письмом к правительствам своих стран обратились американские и британские СМИ. Документ в числе прочих подписали медиакомпания Deutsche Welle, еженедельники Die Zeit и Der Spiegel, газета Süddeutsche Zeitung и агентство новостей Deutsche Presse-Agentur.

В Германии ожидают наплыва беженцев

Еще одной темой политической и общественной дискуссии в ФРГ стала вероятность увеличения в Германии и в целом в Европе числа афганских беженцев. "Мы должны считаться с тем фактом, что начнется движение людей, в том числе, и в направлении Европы", - заявил федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в интервью газете Augsburger Allgemeine, опубликованном в воскресенье, 15 августа.

При этом, по словам Зеехофера, речь идет о беженцах не только из Афганистана, но и Пакистана, Ирана, Турции, Ливии. "Нас ожидают серьезные трудности", - предостерег он. Зеехофер убежден в том, что после терактов 11 сентября 2001 года международная военная миссия в Афганистан была оправдана. "Однако в конце концов, по прошествии 20 лет относительной стабильности, долгосрочная миссия провалилась. И то, что происходит сейчас в Афганистане, - катастрофа", - констатировал глава МВД ФРГ.

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