 Международное сообщество призывает талибов обеспечить желающим выезд из Афганистана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.08.2021

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Мир

Международное сообщество призывает талибов обеспечить желающим выезд из Афганистана

Десятки стран всего мира призвали исламистов, захвативших власть в Афганистане, беспрепятственно выпустить из страны как иностранцев, так и афганцев. Авторы совместного обращения заявили об ответственности властей.

Боевики Талибана возле аэропорта Кабула

Боевики "Талибана" возле аэропорта Кабула

Более 70 стран обратились к руководству Афганистана с призывом предоставить возможность покинуть страну всем желающим - как афганцам, так и иностранцам. "Учитывая ухудшающуюся обстановку в сфере безопасности, мы (…) работаем над обеспечением безопасного и упорядоченного выезда иностранцев и афганцев, желающих покинуть страну, а также призываем все стороны уважать этот процесс и содействовать ему", - отмечается в заявлении, опубликованном в понедельник, 16 августа, Европейской службы внешнеполитической деятельности.

"Дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, необходимо поддерживать спокойную обстановку", - указывается в документе. Его авторы подчеркивают, что на лицах, обладающих властью в Афганистане, лежит "ответственность за защиту человеческой жизни и имущества, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка".

"Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в условиях безопасности, защищенности и достоинства. Мы, международное сообщество, готовы оказать ему помощь", - говорится в совместном обращении.

Хаос в аэропорту Кабула

Толпы афганцев в Кабульском аэропорту

Толпы афганцев в Кабульском аэропорту

После того как боевики радикального исламистского движения "Талибан" захватили Кабул, в международном аэропорту афганской столицы воцарился хаос. Люди в панике пытаются сесть на самолеты, чтобы бежать от талибов. Американские солдаты делают предупредительные выстрелы, чтобы сдержать толпу.

Многие страны в спешном порядке эвакуируют сотрудников своих дипломатических представительств из Афганистана. По сообщению министерства обороны ФРГ, в Кабул вылетел первый транспортный самолет бундесвера, чтобы "доставить из Афганистана в безопасное место нуждающихся в защите".

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  • На летном поле аэропорта Кабула 16 августа

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

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    После захвата Кабула боевиками "Талибана" в столице воцарился хаос: сотни людей в панике устремились в аэропорт в надежде покинуть страну. На видеозаписях и фотографиях, выложенных в соцсетях в понедельник, 16 августа, и накануне, видно, как люди карабкаются по винтовым лестницам, пытаясь залезть на самолеты. Согласно сообщениям, среди них даже те, у кого нет загранпаспортов.

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    Бундесвер спешно эвакуирует "нуждающихся в защите"

    Многие страны спешно эвакуируют сотрудников своих дипломатических представительств и нанятых на месте сотрудников дипмиссий вместе с семьями. По сообщению Минобороны ФРГ, в Кабул вылетели транспортные самолеты бундесвера, чтобы "доставить из Афганистана в безопасное место нуждающихся в защите". На снимке - самолеты перед отлетом в Афганистан с аэродрома Вунсторф близ Ганновера 15 августа.

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  • Разрушенное здание в городе Лашкаргахе

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

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  • Семья афганцев спасается бегством из Герата на мотоцикле

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

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    Афганцы, сотрудничавшие с международными силами НАТО, особенно опасаются мести талибов. Наступление "Талибана" вынуждало их бежать вместе с семьями - иногда через линию фронта. Десятки стран призвали исламистов, захвативших власть в Афганистане, беспрепятственно выпустить из страны как иностранцев, так и афганцев. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.

  • Занятия в школе для девочек

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    "Талибан" собирается восстановить "Исламский эмират Афганистан" - так они называли находящуюся под их контролем страну с 1996 по 2001 годы. Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие опасаются, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.

  • Президент США Джо Байден

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  • Военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

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    Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

  • Флаг Талибана над резиденцией губернатора в городе Гани

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    Молниеносный захват Афганистана талибами стал шоком для всего мира и свидетельством провала более чем 20-летней миссии США и НАТО, целью которой было построение в стране современного прозападного государства. Какое будущее ждет страну?

    Автор: Марина Барановская


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