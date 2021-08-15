Международное сообщество призывает талибов обеспечить желающим выезд из Афганистана

Более 70 стран обратились к руководству Афганистана с призывом предоставить возможность покинуть страну всем желающим - как афганцам, так и иностранцам. "Учитывая ухудшающуюся обстановку в сфере безопасности, мы (…) работаем над обеспечением безопасного и упорядоченного выезда иностранцев и афганцев, желающих покинуть страну, а также призываем все стороны уважать этот процесс и содействовать ему", - отмечается в заявлении, опубликованном в понедельник, 16 августа, Европейской службы внешнеполитической деятельности.

"Дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, необходимо поддерживать спокойную обстановку", - указывается в документе. Его авторы подчеркивают, что на лицах, обладающих властью в Афганистане, лежит "ответственность за защиту человеческой жизни и имущества, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка".

"Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в условиях безопасности, защищенности и достоинства. Мы, международное сообщество, готовы оказать ему помощь", - говорится в совместном обращении.

Хаос в аэропорту Кабула

Толпы афганцев в Кабульском аэропорту

После того как боевики радикального исламистского движения "Талибан" захватили Кабул, в международном аэропорту афганской столицы воцарился хаос. Люди в панике пытаются сесть на самолеты, чтобы бежать от талибов. Американские солдаты делают предупредительные выстрелы, чтобы сдержать толпу.

Многие страны в спешном порядке эвакуируют сотрудников своих дипломатических представительств из Афганистана. По сообщению министерства обороны ФРГ, в Кабул вылетел первый транспортный самолет бундесвера, чтобы "доставить из Афганистана в безопасное место нуждающихся в защите".

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