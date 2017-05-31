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Фото: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance
Фото: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance
Кабул
Столица и самый крупный город Афганистана. Численность населения - более 4 млн человек.
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Новости
26.11.2024
26 ноября 2024 г.
Шойгу посетил Афганистан и провел переговоры с талибами
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Контекст
Как афганские женщины борются за свою свободу
Как афганские женщины борются за свою свободу
В августе 2021 года талибы захватили власть в Кабуле. Они особенно преследуют и нарушают права женщин.
Общество
17.08.2022
17 августа 2022 г.
До чего талибы довели Афганистан
До чего талибы довели Афганистан
Страна охвачена голодом, экономика в упадке, население - на грани гуманитарной катастрофы.
Политика
15.08.2022
15 августа 2022 г.
04:10 мин.
Выполнили ли талибы свои обещания? Фактчекинг DW
Выполнили ли талибы свои обещания? Фактчекинг DW
Год назад талибы вновь захватили Кабул, удивив мир провозглашением умеренной политики. Были ли их обещания выполнены?
Политика
15.08.2022
15 августа 2022 г.
День прав человека: в Берлине подвели неутешительный итог
День прав человека: в Берлине подвели неутешительный итог
Права человека нарушаются не только в авторитарных странах, но и в ЕС, считают участники онлайн конференции в МИД ФРГ.
Права человека
10.12.2021
10 декабря 2021 г.
Кабул при талибах: на грани выживания?
Кабул при талибах: на грани выживания?
Торговцы на рынке жалуются, что они на грани разорения, потому что экономика после захвата власти талибами встала.
Политика
20.10.2021
20 октября 2021 г.
01:57 мин.
Афганистан: как разные страны мира относятся к талибам
Афганистан: как разные страны мира относятся к талибам
Талибы выразили желание выступить с трибуны ООН. Но многие страны не торопятся признавать новую власть в Кабуле.
Политика
24.09.2021
24 сентября 2021 г.
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Афганские беженцы в Украине. Что с ними будет дальше?
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Политика
12.09.2021
12 сентября 2021 г.
Афганки о запретах талибов: "Их ценности - не наши!"
Афганские женщины выходят на акции протеста, чтобы отстоять свои права. Талибы уже запретили им спорт и учебу.
Равноправие
12.09.2021
12 сентября 2021 г.
Талибы убьют, если узнают, что я жил в ФРГ. История беженцев
Фархад хочет покинуть страну, опасаясь талибов. Джафару это удалось. DW об историях двух афганцев.
Политика
28.08.2021
28 августа 2021 г.
Кабул под контролем талибов, Москва демонстрирует оптимизм
Москва надеется, что победа "Талибана" бросит страны Центральной Азии в объятия РФ, считает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Колонка
Политика
16.08.2021
16 августа 2021 г.
Афганистан: жизнь на пороховой бочке
Корреспондент DW - о своих личных впечатлениях от афганской столицы.
Политика
31.05.2017
31 мая 2017 г.
Всего публикаций: 492