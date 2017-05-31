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Боевик "Талибана" с оружием на фоне Кабула
Фото: Ebrahim Noroozi/AP/picture allianceФото: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

Кабул

Столица и самый крупный город Афганистана. Численность населения - более 4 млн человек.

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Новости

26 ноября 2024 г.

Шойгу посетил Афганистан и провел переговоры с талибами

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Контекст

Боевики талибана разгоняют женщин и журналистов, участвовавших 13 августа в демонстрации в Кабуле.

Как афганские женщины борются за свою свободу

Как афганские женщины борются за свою свободу

В августе 2021 года талибы захватили власть в Кабуле. Они особенно преследуют и нарушают права женщин.
Общество17 августа 2022 г.
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До чего талибы довели Афганистан

До чего талибы довели Афганистан

Страна охвачена голодом, экономика в упадке, население - на грани гуманитарной катастрофы.
Политика15 августа 2022 г.04:10 мин.
Женщины в Кабуле

Выполнили ли талибы свои обещания? Фактчекинг DW

Выполнили ли талибы свои обещания? Фактчекинг DW

Год назад талибы вновь захватили Кабул, удивив мир провозглашением умеренной политики. Были ли их обещания выполнены?
Политика15 августа 2022 г.
Всеобщая декларация прав человека на немецком языке

День прав человека: в Берлине подвели неутешительный итог

День прав человека: в Берлине подвели неутешительный итог

Права человека нарушаются не только в авторитарных странах, но и в ЕС, считают участники онлайн конференции в МИД ФРГ.
Права человека10 декабря 2021 г.
external

Кабул при талибах: на грани выживания?

Кабул при талибах: на грани выживания?

Торговцы на рынке жалуются, что они на грани разорения, потому что экономика после захвата власти талибами встала.
Политика20 октября 2021 г.01:57 мин.
Люди на фоне указателя Кабул в темноте

Афганистан: как разные страны мира относятся к талибам

Афганистан: как разные страны мира относятся к талибам

Талибы выразили желание выступить с трибуны ООН. Но многие страны не торопятся признавать новую власть в Кабуле.
Политика24 сентября 2021 г.
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Политика31 мая 2017 г.
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