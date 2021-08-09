Афганистан: что говорят жители провинций, занятых талибами

Вывод солдат международной коалиции из Афганистана послужил началом военного наступления группировки "Талибан": в течение последних недель исламисты занимают все новые позиции. За минувшие три дня талибы захватили шесть административных центров в северной части страны, 9 августа взяв Кундуз, Сари-Пуль и центр провинции Тахар - город Талукан.

После ухода из страны войск НАТО правительство президента Ашрафа Гани лишилось военной поддержки, и афганским силам безопасности все сложнее сдерживать натиск боевиков. Ежедневно поступают новые сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения, превратившегося в мишень для "Талибана".

"За все расплачиваются простые люди"

"Ситуация в Кундузе стала невыносимой. Талибы захватили город и контролируют все правительственные учреждения, - рассказывает DW местный житель Мехрабуддин Хакими. - Рынки, магазины и дома разрушены в результате интенсивных боев между талибами и афганскими войсками и постоянных обстрелов. Некоторые больницы еще работают, но они переполнены ранеными. Улицы города опустели".

Талибы после захвата Кундуза

"Талибы используют местных жителей в качестве живого щита, - говорит DW Нирия Хотак из юго-западной провинции Нимроз. - Они просто заходят в дома и требуют у людей дать им еды".

По словам Халима Садафа Карими, местного политика из североафганской провинции Джаузджан, массированное наступление талибов лишает людей последней надежды. "Талибан" угрожает мирным жителям. Все ужасно испуганы. За все расплачиваются простые люди - уже в который раз", - говорит Карими в интервью DW.

Нирия Хотак утверждает, что правительственные войска не оказали сопротивления талибам, без боя сдав им город Зарандж - центр провинции Нимроз. "Местные чиновники бежали в Иран, но у жителей нет такой возможности. Они отданы в руки талибов", - с горечью говорит женщина.

Где международное сообщество?

США подверглись резкой критике за то, что они преждевременно ушли из Афганистана, не дождавшись заключения надлежащего мирного соглашения между афганским правительством и остальными сторонами конфликта. Президент Джо Байден в феврале объявил о том, что США начинают окончательный вывод войск из Афганистана. Официальный Вашингтон утверждает, что афганские правительственные войска в состоянии самостоятельно защитить страну от талибов. Между тем радикальная исламская группировка продолжает наступление.

Беженцы из Кундуза в Кабуле

"Мы месяцами призывали афганское правительство и западные страны обеспечить безопасность нашего города, но никто не обращал внимания на наши просьбы, - говорит Халим Садаф Карими из провинции Джаузджан. - Ответственность за то, что сейчас происходит в Афганистане, лежит и на международном сообществе: именно оно придало легитимность талибам, подписав с ними мирное соглашение. А теперь, когда "Талибан" совершает военные преступления в нашей стране, Запад даже не осуждает их действия".

Смогут ли афганские войска отстоять Кабул?

Асдулла Надим, военный эксперт из Кабула, в разговоре с DW прогнозирует, что если ситуация в стране не изменится, талибы смогут взять Кабул в течение нескольких месяцев. Он считает, что до поры до времени талибы сосредоточатся на захвате административных центров: "Нападение на Кабул означало бы открытую конфронтацию с иностранными войсками, все еще присутствующими там".

По сообщениям СМИ, Соединенные Штаты 7 августа направили в Афганистан бомбардировщики B-52, вертолеты AC-130 и истребители, чтобы помочь афганским силам безопасности в борьбе с "Талибаном". Исламистская группировка сочла этот шаг нарушением соглашения, заключенного с Вашингтоном в 2020 году в Дохе.

"Афганские силы переживают и политический, и управленческий кризис. Им также не хватает воздушной поддержки НАТО, - считает Надим. - Но маловероятно, что международный альянс и другие союзники Афганистана вмешаются в афганскую войну".

Эксперт не согласен с тем, что международное сообщество бросило Афганистан, поскольку Запад продолжает финансировать и поддерживать Кабул. Нынешнюю ситуацию в стране он называет "результатом ошибок афганского правительства в управлении страной".

Гул Афроз Ибтекар из министерства внутренних дел Афганистана верит в то, что афганская армия одержит победу над талибами. "Вывод международных сил негативно сказался на ситуации с безопасностью, но я уверена, что Кабул не падет", - говорит она. Нынешнюю обстановку в стране сотрудница афганского МВД сравнивает с ситуацией в начале 1990-х годов, когда моджахедам удалось захватить страну. Но тогда, по ее словам, у правительства не было поддержки международного сообщества.

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