При авиаударе ВВС США в Афганистане погибли более 200 талибов

ВВС США нанесли авиаудары по позициям исламистского радикального движения "Талибан" в афганском городе Шиберган на севере страны. В результате погибли свыше 200 талибов, сообщил представитель министерства обороны Исламской Республики в субботу, 7 августа. Кроме того, уничтожено большое количество оружия и боеприпасов, а также транспортных средств боевиков.

Талибы несколькими часами ранее взяли Шиберган под контроль. Столица провинции Джаузджан стала вторым административным центром, захваченным талибами в течение 24 часов. Ранее "Талибан" практически без боя установил контроль над городом Зарандж, столицей провинции Нимроз на юге Афганистана.

В апреле НАТО сообщила о начале вывода из Афганистана сил, участвовавших в миссии "Решительная поддержка". Своих военнослужащих из страны до 31 августа намерены вывести и США. А последние представители вооруженных сил Германии покинули Афганистан в конце июня. За последние месяцы, на фоне вывода войск НАТО из страны, талибы взяли под контроль десятки районов и погранпереходов в республике.

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