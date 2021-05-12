Бундесвер ушел из Афганистана. Как оценивают итоги миссии в ФРГ

Спустя почти два десятилетия после начала военной операции в Афганистане миссия немецких военных в этой стране подошла к концу. Вслед за решением США и НАТО вывести из Афганистана свой контингент, его территорию покинули и солдаты бундесвера.

Немецкие войска были направлены в Афганистан после терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года. В декабре того же года бундестаг выдал первый мандат на участие бундесвера в миссии под командованием НАТО на Гиндукуше. С 2013 года немецкие военные не участвовали в боевых действиях в стране, однако продолжали подготовку местных сил безопасности.

Самая дорогая миссия в истории бундесвера

Почти 20-летнее пребывание немецкого контингента в Афганистане стало самой дорогостоящей зарубежной миссией в истории бундесвера. По данным правительства ФРГ, ее общий бюджет составил 18 млрд евро.

Лагерь бундесвера в афганском городе Кундуз (фото из архива)

Решение об участии бундесвера в зарубежных операциях в Германии принимает парламент. На протяжении двух десятилетий большинство депутатов продлевали мандат бундесвера на присутствие в Афганистане, в то время как поддержка миссии среди населения ФРГ продолжало снижаться.

Кто, в итоге, оказался прав и нужно ли было изначально отправлять бундесвер в Афганистан? DW попросила немецких парламентариев, специализирующихся на вопросах внешней политики и обороны, поделиться своим мнением на эту тему.

"Бундесвер может собой гордиться"

Решение об участии бундесвера в операции в Афганистане было правильным, и немецкие военные действовали профессионально, считает эксперт по оборонной политике фракции ХДС/ХСС Хеннинг Отте (Henning Otte). "Афганистан больше не является базой международных террористов, поэтому операцию можно считать успешной. Солдаты бундесвера могут собой гордиться", - подчеркивает парламентарий.

Талибы и местные жители в Афганистане, март 2020 года

Похожего мнения придерживается и депутат бундестага Зимтье Мёллер (Siemtje Möller), которая курирует вопросы обороны в Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

"В военном отношении операция оказалась успешной. (Ее участникам. - Ред.) удалось добиться того, что из Афганистана больше не исходит угроза международного терроризма", - подчеркивает Мёллер. В то же время она признает, что строительство в Афганистане правового демократического государства оказалось куда более сложной задачей, чем предполагалось изначально. "Сопровождение Афганистана на этом пути по-прежнему остается задачей международного сообщества", - отмечает депутат.

"Основных целей достичь не удалось"

Депутат от партии "Союз-90"/"Зеленые" Тобиас Линднер (Tobias Lindner) также считает, что основные проблемы Афганистана остались нерешенными.

Тобиас Линднер

Он обвиняет правительство ФРГ в том, что оно слишком долго делало ставку лишь на военный способ разрешения конфликта.

"Вне всяких сомнений, в некоторых регионах страны сегодня ситуация лучше, чем во время правления талибов в 2001 году. В то же время необходимо признать тот факт, что основных целей - установления мира в Афганистане и создания стабильных государственных структур - таким (военным. - Ред.) способом достичь не удалось", - указывает Тобиас Линднер.

"Бессмысленная военная авантюра"

Представительница фракции Левой партии в бундестаге Севим Дагделен (Sevim Dagdelen) и вовсе считает операцию НАТО в Афганистане провальной.

Севим Дагделен

Ее партия занимает радикальную позицию и выступает за выход Германии из Североатлантического альянса. "Непростительно, что война, развязанная НАТО, стоила жизни тысячам афганских мирных жителей", - подчеркивает Дагделен.

Немецкие "левые" с самого начала голосовали против миссии бундесвера в Афганистане. Аргументы правительства ФРГ (тогда в Германии в правящую коалицию входили социал-демократы и "зеленые") в пользу военного вмешательства - в частности, угроза международного терроризма и защита прав женщин - были просто ложью, чтобы оправдать участие в операции из геополитических соображений, уверена Севим Дагделен. "59 солдат бундесвера, убитые в Афганистане, погибли во имя бессмысленной военной авантюры", - констатирует политик.

"Бундесвер не должен участвовать в подобных миссиях"

Эксперт по вопросам обороны из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Рюдигер Лукассен (Rüdiger Lucassen) также считает миссию Запада в Афганистане полным провалом.

"Страна нестабильна, небезопасна и экономически неразвита", - констатирует он и считает, что бундесверу впредь не следует участвовать в подобных операциях.

Процесс создания правового демократического государства в Афганистане может растянуться на десятилетия, подчеркивает Лукассен. У западных демократий не хватит терпения, чтобы нести ответственность за последствия военного вмешательства на протяжении поколений, резюмирует депутат.

В Афганистане растет влияние талибов

В свою очередь внешнеполитический эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) не готов дать миссии однозначную оценку. "С одной стороны, (иностранные войска. - Ред.) успешно провели операцию против террористической группировки "Аль-Каида". С другой стороны, (..) создание в Афганистане устойчивых государственных структур оказалось для стран НАТО сложной задачей, которая до сих пор не выполнена", - поясняет парламентарий.

К последнему вопросу в НАТО подходили крайне наивно и явно недооценили движение "Талибан", которое в последнее время пользуется все большей поддержкой среди сельского населения страны, резюмирует Биджан Джир-Сарай.

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