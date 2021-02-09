Уход США из Афганистана: шанс для России усилить влияние?

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО готовятся покинуть Афганистан спустя 20 лет после начала военной операции в этой стране. Отныне перспективы установления мира в Афганистане зависят от соглашения, подписанного в прошлом году между "Талибаном" и США.

Если прямые мирные переговоры "Талибана" с правительством Афганистана, о которых шла речь в соглашении, не приведут к подписанию общенационального перемирия и формированию будущего правительства страны с включением в него талибов, за выводом зарубежных войск из страны может последовать сильный всплеск насилия, и Афганистан окажется перед лицом гражданской войны.

Риск широкомасштабного конфликта в Афганистане привлекает внимание региональных игроков, стремящихся усилить свое влияние, считают политологи. Американская дипломатия по-прежнему продолжит играть важную роль в этом регионе, а Россия будет серьезно озабочена нестабильностью и вакуумом власти в Афганистане.

Стабильность в Афганистане в интересах России

Москва обеспокоена возможностью распространения исламистского терроризма из Афганистана в граничащие с ней страны Центральной Азии, говорит в беседе с DW Кэтрин Стоунер, заместитель директора института международных исследований Стэнфордского университета.

"Россия будет стремиться к достижению стабильности в Афганистане. И если для этого понадобится сотрудничество с Пакистаном и Индией, она пойдет на это", - утверждает Стоунер. Американский политолог добавляет, что Москву не особо волнует форма правления в Афганистане - до тех пор, пока это не затрагивает ее интересов.

Россия с облегчением отреагировала на уход США из Афганистана

В 2001 году, когда США начали военную операцию в Афганистане, Россия вынуждена была наблюдать за скоплением американских войск вблизи своих южных границ. Многие эксперты сходятся во мнении, что Россия с облегчением восприняла решение президента США о выводе военного контингента из Афганистана.

Американская дипломатическая миссия в Кабуле может сопровождаться "присутствием ограниченного военного контингента". "Кроме того, будет сохранена основа для передислокации некоторых многонациональных сил в том случае, если Афганистан вновь погрузится в хаос войны", - считает Стоунер.

Россия будет следить за балансом влияния в регионе

Несмотря на то что и США, и Россия заинтересованы в том, чтобы в Афганистане не вспыхнула гражданская война, Москва едва ли будет открыто поддерживать какое-либо дальнейшее присутствие НАТО в этой стране.

Джонни Уолш, старший эксперт по Афганистану Института мира США, в беседе с DW говорит, что Москва хотела бы "удержать афганское государство на плаву" и предотвратить нестабильность, которая может привести к миграционному кризису.

Для этого России придется не только прибегнуть к сотрудничеству с региональными игроками, но и следить за балансом влияния, не допуская укрепления роли США. Эксперты говорят, что эта тактика может привести к тому, что после ухода США из Афганистана Россия будет пытаться усилить свое влияние в регионе.

"Конфликт в Афганистане, по сути, является внутренним, так что пути выхода из него должны искать афганцы. Но влияние региональных держав велико", - отмечает Уолш.

США надеется, что Россия воспользуется своим влиянием на талибов

Влияние на талибов

Американский политолог Кэтрин Стоунер говорит, что США "не в восторге" от связей России с талибами, хотя Вашингтон и призывает Москву использовать свое влияние, чтобы подтолкнуть исламистскую группировку к политическому урегулированию. При этом Россию особо интересует соблюдение прав человека, и это, по словам Стоунер, делает ее привлекательным партнером для талибов.

"Россия осторожна. Она не стала вводить войска в Афганистан, когда 20 лет назад американские войска вошли в страну. Отчасти это было связано с внутриполитической ситуацией в России, но также и с прошлым российским опытом в Афганистане", - добавляет Стоунер.

"Советский Союз вторгся в Афганистан в конце 1979 года и на протяжении десяти лет вел войну с вооруженными исламскими группировками моджахедов, поддерживаемых США и Пакистаном. После вывода советских войск афганское правительство смогло оставаться у власти еще два года. Затем в стране вспыхнула гражданская война, в которую были вовлечены региональные игроки: Пакистан, Россия, Иран и Индия", - рассказывает DW преподаватель Кабульского университета Файз Мухаммад Заланд.

Политолог Кэтрин Стоунер считает, что теперь Москва будет придерживаться "делового подхода" и сделает все возможное, чтобы талибы не представляли угрозу для России.

У России и США есть общие интересы в Афганистане

Несмотря на политические разногласия, у Вашингтона и Москвы есть некоторые общие интересы в Афганистане.

В частности, обе страны хотят положить конец наркотрафику из Афганистана в Центральную Азию и Восточную Европу.

Политолог Джонни Уолш уверен, что и США, и Россия заинтересованы в установлении в Афганистане мира и стабильности и для достижения этого они готовы предпринимать совместные усилия.

Смотрите также: