 В Афганистане резко выросло количество гражданских жертв | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2021

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Мир

В Афганистане резко выросло количество гражданских жертв

Число погибших и раненых мирных жителей в Афганистане за первый квартал увеличилось на треть, сообщила ООН. Особенно заметно возросли жертвы среди детей и женщин.

Жертвы бомбардировки в Герате

Жертвы бомбардировки в Герате

В Афганистане в первом квартале 2021 года резко выросли жертвы среди гражданского населения. Количество убитых и раненых из числа мирных жителей увеличилось в годовом исчислении почти на 30 процентов, сообщила миссия ООН в Афганистане (UNAMA) в докладе, обнародованном в среду, 14 апреля.

В период с января по март в Афганистане погибли более 570 гражданских лиц, еще более 1210 - получили ранения. В докладе отмечается, что особенно заметно выросло число убитых и раненых среди женщин (плюс 37 процентов) и среди детей (плюс 23 процента).

Целевые убийства

Большинство мирных жителей в первые три месяца 2021 года стали жертвами наземных операций, самодельных взрывных устройств и целевых убийств. В докладе UNAMA подчеркивается, что целевые убийства являются нарушением норм международного права и военным преступлением.

Мирные переговоры между талибами и правительством Афганистана, начавшиеся в сентябре, породили надежды на улучшение ситуации гражданского населения на Гиндукуше. В докладе UNAMA, однако, констатируется, что произошло обратное: за период с октября по март количество жертв среди мирных жителей увеличилось в годовом исчислении на 38 процентов.

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    В ноябре 2013 года Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC) обнародовало годовой отчет, в котором пришло к неутешительным выводам. Согласно отчету, объем произведенного в Афганистане опиума по сравнению с 2012 годом вырос почти на 50 процентов, достигнув 5,5 тыс тонн.

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    Несмотря на то, что посев опийного мака в Афганистане запрещен законом, искушение для местных крестьян велико: за килограмм этой сельхозкультуры дают до 150 долларов США. Попытки зарубежных экспертов-аграриев убедить крестьян перейти к возделыванию хлопка до сих пор не принесли результата. Причина - невысокая прибыль плюс проблемы со сбытом.

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    Проблемная провинция Гильменд

    Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.

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    Безнадежное дело?

    Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.

  • Растущий на полях мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Бизнес для "Талибана"

    Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.

  • Накозависимые афганские дети

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Наркозависимые дети

    Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей.

    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


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