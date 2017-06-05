В Афганистане резко выросло количество гражданских жертв

В Афганистане в первом квартале 2021 года резко выросли жертвы среди гражданского населения. Количество убитых и раненых из числа мирных жителей увеличилось в годовом исчислении почти на 30 процентов, сообщила миссия ООН в Афганистане (UNAMA) в докладе, обнародованном в среду, 14 апреля.

В период с января по март в Афганистане погибли более 570 гражданских лиц, еще более 1210 - получили ранения. В докладе отмечается, что особенно заметно выросло число убитых и раненых среди женщин (плюс 37 процентов) и среди детей (плюс 23 процента).

Целевые убийства

Большинство мирных жителей в первые три месяца 2021 года стали жертвами наземных операций, самодельных взрывных устройств и целевых убийств. В докладе UNAMA подчеркивается, что целевые убийства являются нарушением норм международного права и военным преступлением.

Мирные переговоры между талибами и правительством Афганистана, начавшиеся в сентябре, породили надежды на улучшение ситуации гражданского населения на Гиндукуше. В докладе UNAMA, однако, констатируется, что произошло обратное: за период с октября по март количество жертв среди мирных жителей увеличилось в годовом исчислении на 38 процентов.

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