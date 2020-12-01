 НАТО вслед за США решила вывести войска из Афганистана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2021

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Мир

НАТО вслед за США решила вывести войска из Афганистана

Вывод из Афганистана сил НАТО, участвующих в операции "Решительная поддержка", начнется 1 мая и займет несколько месяцев. Альянс не оставит возможные атаки талибов без ответа, а Исламскую Республику - без поддержки.

Военнослужащие США в Афганистане идут к вертолету Boeing CH-47 Chinook

Военнослужащие США в Афганистане (фото из архива)

НАТО к 1 мая начнет вывод из Афганистана сил, участвующих в операции "Решительная поддержка". Процесс займет несколько месяцев и будет упорядоченным и координированным, говорится в заявлении Североатлантического альянса, обнародованном в среду, 14 апреля. В организации указали, что отреагируют на возможные атаки исламистского радикального движения "Талибан".

Вывод войск означает начало новой главы отношений НАТО и Афганистана, а вовсе не их окончание, подчеркивается в заявлении. Союзники по альянсу и его партнеры продолжат поддерживать Афганистан, его народ и структуры в деле продвижения безопасности и укрепления, достигнутого за последние 20 лет, указывается далее.

США продлили вывод войск до 11 сентября

Ранее президент США Джозеф Байден продлил вывод американских войск из Афганистана до 20-й годовщины терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. А незадолго до объявления главы Белого дома талибы заявили о бойкоте любых международных конференций по Афганистану до тех пор, пока его не покинут все иностранные военнослужащие.

При предшественнике Байдена Дональде Трампе с радикальным движением в феврале 2020 года был согласован вывод американских войск до 1 мая 2021 года. В ответ "Талибан" согласился участвовать в прямых мирных переговорах с правительством Афганистана, которые проходят с сентября в Катаре, но до сих пор не принесли особых успехов. Кроме того, талибы обязались гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов. Договор знаменовал собой важный шаг в движении к мирному разрешению конфликта, переговоры длились более полутора лет.

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