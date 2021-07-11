Афганистан после вывода иностранных войск. Роль НАТО сыграет Турция?

После того, как последний солдат сил международной коалиции НАТО покинет Афганистан, афганцы и правительство в Кабуле смогут полагаться только на самих себя в борьбе с талибами и в обеспечении безопасности. Чтобы не допустить этого, в ситуацию хочет вмешаться Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в кулуарах саммита НАТО в июне этого года уже заявил главе Белого дома Джо Байдену, что после вывода войск из Афганистана Турция может взять на себя роль роль защитника, которую играла НАТО. В частности, с помощью турецких военных будет обеспечиваться безопасность кабульского аэропорта имени Хамида Карзая.

Джо Байден, судя по всему, не отклонил инициативу Эрдогана. Глава Белого дома "оптимистичен" в том, что касается двухсторонних отношений с Турцией. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Турция в будущем сможет играть ключевую роль в Афганистане. Несмотря на то, что в Турции пока не приняли конкретных решений, можно исходить из того, что сейчас ведутся переговоры между Вашингтоном и Анкарой по афганскому вопросу.

Талибы не потерпят "турецких оккупантов"

Не только Запад высказывает свое мнение о возможной операции Турции, но и талибы. После вывода войск НАТО из Афганистана "Талибан" все чаще заявляет о своих намерениях править страной. Сообщения о наступлениях талибов приходят все чаще.

Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден

На днях им удалось занять стратегически важный район в афганской провинции Кандагар. Афганская армия была вынуждена отступить.

Участие Анкары в обеспечении безопасности в Афганистане приветствуется со стороны представителей НАТО, поскольку Турция - страна с преимущественно мусульманским населением - хочет играть посредническую роль. Но для талибов это не имеет большого значения. Как заявляют их представители, со всеми иностранными солдатами, которые не уйдут из Афганистана до сентября, будут "обращаться как с оккупантами". Талибы требуют, чтобы все до одного иностранные военные, инструкторы, консультанты покинули Афганистан.

Возможна ли военная операция Турции в Афганистане

Экcперты, с которыми побеседовала DW, предупреждают о том, что военная операция Турции в Афганистане может быть связана с огромными рисками. Ильхан Узгель - эксперт по международным отношениям из Университета Анкары, напоминает о том, что 60 000 талибов будут противостоять 300 000 военных афганской армии, которую 20 лет готовили инструкторы НАТО. Тем не менее, как отмечает эксперт, армия, которая сильна на бумаге, на поле боя не особенно себя проявляет. Поэтому талибы берут под свой контроль все новые афганские города.

Реджеп Тайип Эрдоган

Сезин Эней, эксперт, специализирующийся на вопросах международных отношений, также исходит из того, что победное наступление талибов неизбежно. "Но они должны будут терпеть присутствие иностранных солдат в стране", - говорит он. Фарук Логоглу бывший дипломат, указывает на то, что "Талибан" в последнее время укрепил свою доминирующую роль. "Если Турция будет игнорировать угрозы, исходящие от "Талибана", это будет иметь ужасные последствия, как моральные, так и финансовые", - говорит он. Анкара должна просчитать все риски и, может быть, отказаться от этого, прежде чем будет слишком поздно, полагает экс-дипломат.

Турция посылает сигнал Западу

В последнее время между Анкарой и Вашингтоном существуют напряженные отношения, в частности потому, что Турция решила защищать свое воздушное пространство российскими системами ПВО С-400. США в ответ на это вычеркнули Турцию из числа тех стран, которые получат истребители-бомбардировщики F35. Кроме того, после вступления в должность президента Джон Байден отреагировал на демарш Турции тем, что признал геноцид армян 1915 года.

Эксперты исходят из того, что Эрдоган попытается наладить отношения с США, чтобы обойти санкции. Чтобы смягчить позицию Запада, Анкара постарается использовать операцию в Кабуле, полагает Ильхан Узгель. Таким образом Турция посылает Западу сигнал, о том, что хочет сотрудничать по вопросам безопасности: "Он, Эрдоган, хочет показать, что повернулся к Западу". Но миссия в Кабуле, по его мнению, не что иное как символ несостоятельности Анкары в проведении последовательной внешней политики. Из-за покупки российских систем ПВО, несмотря на членство в НАТО, возникло очень много противоречий: "Это нельзя назвать разумной внешней политикой. Турция все еще не смогла привести в порядок свои отношения с Западом".

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