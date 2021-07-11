Афганистан после вывода иностранных войск. Роль НАТО сыграет Турция?
Почти все военнослужащие НАТО уже покинули Афганистан. Обеспечивать безопасность в стране после их ухода намерена Турция. Но удастся ли ей самостоятельно противостоять талибам, и зачем это Эрдогану?
Солдаты афганской армии
После того, как последний солдат сил международной коалиции НАТО покинет Афганистан, афганцы и правительство в Кабуле смогут полагаться только на самих себя в борьбе с талибами и в обеспечении безопасности. Чтобы не допустить этого, в ситуацию хочет вмешаться Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в кулуарах саммита НАТО в июне этого года уже заявил главе Белого дома Джо Байдену, что после вывода войск из Афганистана Турция может взять на себя роль роль защитника, которую играла НАТО. В частности, с помощью турецких военных будет обеспечиваться безопасность кабульского аэропорта имени Хамида Карзая.
Джо Байден, судя по всему, не отклонил инициативу Эрдогана. Глава Белого дома "оптимистичен" в том, что касается двухсторонних отношений с Турцией. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Турция в будущем сможет играть ключевую роль в Афганистане. Несмотря на то, что в Турции пока не приняли конкретных решений, можно исходить из того, что сейчас ведутся переговоры между Вашингтоном и Анкарой по афганскому вопросу.
Талибы не потерпят "турецких оккупантов"
Не только Запад высказывает свое мнение о возможной операции Турции, но и талибы. После вывода войск НАТО из Афганистана "Талибан" все чаще заявляет о своих намерениях править страной. Сообщения о наступлениях талибов приходят все чаще.
Участие Анкары в обеспечении безопасности в Афганистане приветствуется со стороны представителей НАТО, поскольку Турция - страна с преимущественно мусульманским населением - хочет играть посредническую роль. Но для талибов это не имеет большого значения. Как заявляют их представители, со всеми иностранными солдатами, которые не уйдут из Афганистана до сентября, будут "обращаться как с оккупантами". Талибы требуют, чтобы все до одного иностранные военные, инструкторы, консультанты покинули Афганистан.
Возможна ли военная операция Турции в Афганистане
Экcперты, с которыми побеседовала DW, предупреждают о том, что военная операция Турции в Афганистане может быть связана с огромными рисками. Ильхан Узгель - эксперт по международным отношениям из Университета Анкары, напоминает о том, что 60 000 талибов будут противостоять 300 000 военных афганской армии, которую 20 лет готовили инструкторы НАТО. Тем не менее, как отмечает эксперт, армия, которая сильна на бумаге, на поле боя не особенно себя проявляет. Поэтому талибы берут под свой контроль все новые афганские города.
Реджеп Тайип Эрдоган
Сезин Эней, эксперт, специализирующийся на вопросах международных отношений, также исходит из того, что победное наступление талибов неизбежно. "Но они должны будут терпеть присутствие иностранных солдат в стране", - говорит он. Фарук Логоглу бывший дипломат, указывает на то, что "Талибан" в последнее время укрепил свою доминирующую роль. "Если Турция будет игнорировать угрозы, исходящие от "Талибана", это будет иметь ужасные последствия, как моральные, так и финансовые", - говорит он. Анкара должна просчитать все риски и, может быть, отказаться от этого, прежде чем будет слишком поздно, полагает экс-дипломат.
Турция посылает сигнал Западу
В последнее время между Анкарой и Вашингтоном существуют напряженные отношения, в частности потому, что Турция решила защищать свое воздушное пространство российскими системами ПВО С-400. США в ответ на это вычеркнули Турцию из числа тех стран, которые получат истребители-бомбардировщики F35. Кроме того, после вступления в должность президента Джон Байден отреагировал на демарш Турции тем, что признал геноцид армян 1915 года.
Эксперты исходят из того, что Эрдоган попытается наладить отношения с США, чтобы обойти санкции. Чтобы смягчить позицию Запада, Анкара постарается использовать операцию в Кабуле, полагает Ильхан Узгель. Таким образом Турция посылает Западу сигнал, о том, что хочет сотрудничать по вопросам безопасности: "Он, Эрдоган, хочет показать, что повернулся к Западу". Но миссия в Кабуле, по его мнению, не что иное как символ несостоятельности Анкары в проведении последовательной внешней политики. Из-за покупки российских систем ПВО, несмотря на членство в НАТО, возникло очень много противоречий: "Это нельзя назвать разумной внешней политикой. Турция все еще не смогла привести в порядок свои отношения с Западом".
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11 января 2002 года первые 70 немецких военнослужащих прибыли в Кабул. Так началась первая неевропейская боевая операция бундесвера. В самый разгар миссии ISAF в Афганистане базировались до 5350 служащих бундесвера. Германия предоставила третий по численности после США и Великобритании военный контингент в состав международных сил ISAF.
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Первые жертвы
В результате взрыва в Кабуле 6 марта 2002 года погибли двое немецких и трое датских солдат, пытавшиеся обезвредить ракетный снаряд. За годы миссии ISAF в Афганистане жизни потеряли 55 военнослужащих бундесвера.
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Ответственность за север Афганистана
Бундесвер был задействован в относительно спокойном регионе на севере страны. Тем самым удалось смягчить критику в самой Германии и одновременно исполнить ожидания в мире, связанные с участием бундесвера в миссии ISAF. С октября 2003 года немецкие солдаты базировались в провинции Кундуз. В 2006 году Германия взяла на себя главную ответственность за стабильность на севере Афганистана.
Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Конкретная помощь населению
Германия первой из стран НАТО направила специалистов в региональные команды по восстановлению инфраструктуры в Афганистане (PRT). Восстановление гражданских структур и вооруженное обеспечение безопасности понимались как две стороны одной медали. Германия будет оказывать финансовую помощь в деле восстановления Афганистана и после 2014 года.
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Подготовка сотрудников афганских сил безопасности
Германия взяла на себя ведущую роль и в подготовке сотрудников афганских сил безопасности. В четырех центрах, расположенных в разных частях Афганистана, прошли обучение более 60 тысяч полицейских и солдат. Правительство ФРГ предоставило на эти цели 380 миллионов евро.
Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Черный день
4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.
Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Неосторожные высказывания федерального президента
22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.
Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Постепенный вывод войск
До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.
Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Угроза безопасности
При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.
Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Последний оплот - военная база "Мармоль"
База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.
Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Решительная поддержка
За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.