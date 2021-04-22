Байден признал резню армян в Османской империи геноцидом

Президент США Джо Байден назвал геноцидом массовое уничтожение армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны. "Мы помним всех тех, кто погиб во время геноцида армян в османский период", - заявил он в субботу, 24 апреля.

По словам главы Белого дома, речь идет не о том, чтобы "обвинять" Турцию, а о подтверждении исторического факта. Байден стал первым американским президентом, признавшим резню армян 1915 года геноцидом. Ожидается, что это испортит отношения США с союзником по НАТО Турцией. Накануне в ходе телефонного разговора он призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с пониманием отнестись к этому шагу.

До этого времени руководство США избегало такого определения, чтобы не портить отношения с Анкарой. Сам Байден во время своей предвыборной кампании пообещал, что будет добиваться определения трагедии 1915 года как геноцида. "Молчание означает пособничество", - заявил он в ходе президентской гонки.

В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако официально США еще не признавали геноцид.

Пашинян приветствовал решение Байдена

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида армян в 106-ю годовщину массовых убийств. В своем посте в Facebook он поблагодарил американского президента за "решительный шаг на пути к справедливости и бесценную поддержку потомков жертв геноцида армян".

Турция осудила шаг президента США

Реакция Анкары последовала незамедлительно: Турция "никому не позволит учить нас нашей истории", заявил министр иностранных дел Мевлют Чавошуглу.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем высказывания президента США, которые лишь повторяют обвинения тех, кто испытывают только враждебность по отношению к нашей стране", - написал пресс-секретарь турецкого президента Ибрахим Калин в Twitter. Он посоветовал президенту США "взглянуть на прошлое и настоящее" своей собственной страны.

Анкара неоднократно предостерегала Вашингтон, что подобное признание приведет к ухудшению отношений двух стран. Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина "геноцид" и считает завышенным число жертв (до полутора миллионов человек), на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.

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