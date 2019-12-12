 СМИ сообщили о планах Байдена признать геноцид армян | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.04.2021

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Мир

СМИ сообщили о планах Байдена признать геноцид армян

По информации The Wall Street Journal и Reuters, Джо Байден 24 апреля заявит об официальном признании геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915-1923 годах.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден планирует официально признать геноцидом массовое убийство армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили ряд СМИ, в том числе газета The Wall Street Journal и агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации Байдена.

По всей видимости, американский президент объявит об этом 24 апреля, в день памяти жертв геноцида армян в 1915-1922 годах. "Насколько мне известно, он принял решение и будет использовать слово "геноцид", выступая с заявлением в субботу", - отметил собеседник Reuters.

В Белом доме и Госдепартаменте отказались давать комментарии в этой связи. Год назад, будучи кандидатом в президенты США, Байден почтил память 1,5 миллиона армян, погибших в последние годы существования Османской империи, и заявил в Twitter, что в случае своего избрания поддержит резолюцию о признании данных убийств геноцидом.

Парламент США проголосовал за признание геноцида армян в 2019 году

В конце 2019 года Палата представителей, а затем Сенат США проголосовали за официальное признание геноцида армян, приняв соответствующую резолюцию. Этот документ с юридической точки зрения не имеет обязывающего характера, но обладает значительной символической силой, прежде всего, в отношениях Вашингтона с Турцией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал тогда "ничего не стоящим" одобрение резолюции. "Этот шаг не имеет никакой ценности, в любом случае мы его не признаем", - заявил он, назвав данное решение "клеветой", на которую конгрессмены пошли "только из внутриполитических соображений".

Позиция Турции

Турция признает, что многие армяне, проживавшие на территории Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими вооруженными силами во время Первой мировой войны и после нее. Но Анкара оспаривает число погибших и не соглашается с тем, что убийства армян были систематически организованы и являлись геноцидом.

Конгресс США долгое время медлил с признанием резни армян геноцидом из-за опасений ухудшения отношений с союзником по НАТО. Однако в последнее время на ситуацию, кроме военной операции Анкары в Сирии, повлияло также решение Турции купить российские ЗРК С-400 вопреки позиции США.

В 2016 году германский бундестаг также признал массовое убийство армян в Османской империи геноцидом, что существенно осложнило отношения ФРГ с Турцией. Кроме того, это сделали Уругвай, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург и ЕС. В 1995 году Госдума РФ приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годах на его исторической родине - в Западной Армении".

Смотрите также:

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  • Глава кабинета министров Ахмет Давутоглу

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    "Мы разделяем боль детей и внуков"

    Турецкие власти по-прежнему категорически отрицают факт геноцида армян 100 лет назад. Однако не так давно Анкара сделала шаг навстречу потомкам жертв. Глава кабинета министров Ахмет Давутоглу выразил сочувствие такими словами: "Мы разделяем боль детей и внуков армян, погибших во время депортаций 1915 года". Слово "геноцид" не прозвучало.

  • Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

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    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил Турции и Армении свои посреднические услуги. О событиях столетней давности он говорил как о "зверствах" и "преступлениях против человечности". Турция и Армения, по его словам, должны продолжить диалог с ясной целью - предотвратить в будущем такие "трагические события".

  • Франк-Вальтер Штайнмайер и Эдвард Налбандян

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Германия: не мешать примирению

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель согласилась с теми, кто называет убийства армян "геноцидом". А вот ее коллега по коалиции, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер был осторожнее, слово "геноцид" он использовать не стал. Хотя позиция у них согласованная: не мешать примирению Турции и Армении. В октябре 2014 года Штайнмайер был с визитом в Ереване, на фото - с коллегой Эдвардом Налбандяном.

  • На заседании Европарламента

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    "Речь идет не о перекладывании вины"

    Не обошел стороной годовщину трагических событий и Европарламент. После минуты молчания парламентарии выступили с заявлением. В нем они призвали Турцию признать геноцид армян. Один из депутатов, Кнут Флекенштайн, объяснил суть заявления: "Речь идет не о перекладывании вины на сегодняшнее политическое руководство, но о взятии ответственности на себя".

  • Армянская группа Genealogy

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Армения на "Евровидении" споет: "Не отрицай"

    "Евровидение" - шоу вообще-то не политическое. Но в этом году Армения отправит на конкурс группу, в тексте песни которой вполне чувствуется подтекст. "Don't deny" ("Не отрицай") - так звучит основное послание песни "Face the Shadow". В общем, балладу армянской группы Genealogy, в которую входят 6 музыкантов, будут судить не только с музыкальной точки зрения.

  • Глава общества арамейцев Даниэль Демир

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Признание геноцида откроет дверь в ЕС?

    "Если бы Турция не так упрямо вела себя в вопросе признания геноцида армян, она могла бы ускорить вопрос вступления в Евросоюз", - считает Даниэль Демир, глава общества арамейцев (айсоров) в Германии. Но и Германия слишком долго, по его мнению, медлит с признанием того, что тогда произошел геноцид. По словам Демира, "жертвам должно казаться, что в управлении Германией участвует Эрдоган".

  • Владимир Путин

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Визит Путина вызвал интерес

    Президент России на тему армянской трагедии пока не высказался - хотя и сумел попасть в заголовки СМИ. Путин, по словам его помощника Юрия Ушакова, примет участие в поминальной церемонии, которая пройдет в Ереване 24 апреля. В ней будет участвовать и глава Франции Франсуа Олланд. Там же, в столице Армении, должна состояться встреча между двумя президентами - Путиным и Олландом.

    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:58

Как французские армяне борются за признание геноцида (24.04.2019)

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