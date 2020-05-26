Кабул примет участие в мирных переговорах с талибами в РФ и Турции

Официальный Кабул примет участие в переговорах по мирному урегулированию в Афганистане, которые в ближайшие недели пройдут в России и Турции. Об этом в субботу, 13 марта, объявил советник по безопасности правительства Афганистана. При этом он уточнил, что состав афганской делегации будет зависеть от перечня участников саммита из других стран.

В свою очередь, представитель исламского радикального движения "Талибан" сообщил немецкому информагентству dpa, что окончательное решение об участии в переговорах с их стороны пока не принято.

12 марта МИД РФ объявил, что 18 марта Москва станет площадкой для мирных переговоров по Афганистану с участием представителей движения "Талибан", правительства Афганистана, а также делегаций США, Китая и Пакистана. Почетным гостем на этой встрече, по данным министерства иностранных дел России, должен стать Катар, взявший на себя роль посредника в афганском конфликте.

В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция также намерена стать организатором переговоров по мирному урегулированию в Афганистане. Ожидается, что они состоятся в апреле, отмечает агентство dpa. Ранее, 10 марта, российское агентство РИА "Новости" сообщило со ссылкой на источники, что встреча в Турции по Афганистану пройдет уже 27 марта.

Соглашение между США и движением "Талибан" по Афганистану

В феврале 2020 года США подписали соглашение с исламским радикальным движением "Талибан" о выводе американских войск из страны, который должен завершиться в 2021 году. Со своей стороны, талибы обязались вступить в мирные переговоры с афганским правительством и гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов.

Переговоры между официальным Кабулом и талибами стартовали в сентябре 2020 года в столице Катара Дохе, однако к сегодняшнему дню они зашли в тупик. Между тем в администрации нового президента США Джо Байдена уже заявили, что США намерены пересмотреть соглашение с талибами.

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