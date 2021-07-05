Душанбе просит у ОДКБ помощи в защите границы с Афганистаном

В связи с захватом радикальной исламистской группировкой "Талибан" областей в Афганистане, граничащих с Таджикистаном, Душанбе обратилось к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь в охране южной границы страны. Об этом в среду, 7 июля, заявил постоянный и полномочный представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов.

Указав в ходе онлайн-заседания постоянного совета ОДКБ, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, он подчеркнул, что "в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным".

В то же время, по словам Султонова, власти в Душанбе готовятся по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона направить на границу с Афганистаном дополнительные войска, мобилизовав для ее укрепления еще 20 тысяч резервистов.

Представитель Таджикистана при ОДКБ проинформировал, что в начале текущей недели талибы взяли под свой контроль участки вдоль границы с Таджикистаном протяженностью 910 км. В связи с наступлением "Талибана" за последние две недели на территорию Таджикистана перешли около 1500 военнослужащих правительственных войск Афганистана.

Войска США и НАТО должны выйти из Афганистана к 11 сентября этого года.

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