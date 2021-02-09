Для чего Россия создает систему ПВО в Таджикистане

Глава минобороны РФ объявил в Душанбе о создании совместной системы ПВО на границе с Афганистаном. Но от кого она будет защищать?
Поездка министра обороны РФ Сергея Шойгу в Таджикистан и Узбекистан в последние дни апреля, объявление о создании Москвой и Душанбе совместной системы ПВО и заявление главного российского военного о деградации обстановки в Афганистане последовали сразу вслед за сообщениями в СМИ о неожиданном визите в Афганистан главы ЦРУ. Напомним, что глава американской спецслужбы Уильям Бернс на днях неожиданно побывал в Кабуле, где передал под командование афганской стороны два управления безопасности, которые до сих пор тренировали специалисты из США.
По информации афганского журналиста Ахмеда Дурани, помимо этого американский визитер заверил руководство силовых структур Афганистана, что американцы продолжат помогать афганцам, даже когда выведут из страны свои войска.
А этот вывод уже начался. Как прокомментировал для DW это событие немецкий эксперт по Центральной Азии Гюнтер Кнабе (Guenter Knabe), теперь государствам, которые граничат с Афганистаном, а также России и Китаю надо исходить из обострения ситуации в ДРА. "В самих США после объявления Джо Байденом о том, что он встал фактически на позицию Дональда Трампа и хочет завершить вывод американских войск ко Дню независимости 4 июля, военные специалисты попытались хотя бы отложить этот процесс. Теперь речь идет об 11 сентября. Но июль или сентябрь, а американцы уйдут - и тогда "Талибан" придет в Кабул, такая перспектива достаточно очевидна", - уверен он. Это, продолжает эксперт, понимают и в Германии, и поэтому торопятся вывести из Афганистана свой контингент .
Таким образом, оценка грядущей ситуации в Афганистане, данная в Душанбе Сергеем Шойгу, в целом мало отличается от той оценки, которую дают американские эксперты, включая главу центрального командования США Фрэнка Маккензи, который на днях выразил сомнение в готовности афганских сил безопасности самостоятельно удержать контроль за ситуацией в стране. Но и это еще не объясняет, зачем России и Таджикистану создавать объединенную систему ПВО для повышения надежности охраны таджикской государственной границы с Афганистаном - а именно такое обоснование было дано соглашению, подписанному министрами обороны Таджикистана и РФ. Ведь ни движение "Талибан", ни другие вооруженные группировки на территории Афганистана не имеют авиации, чтобы угрожать с неба соседним странам.
Правда, по данным Ахмеда Дурани, афганские силовики исходят из того, что в руках антиправительственных сил находятся беспилотные летательные аппараты. Так, 27 апреля талибы именно с помощью беспилотника атаковали блокпост афганских пограничников в районе Дашти-Кала провинции Тахар, на границе с Таджикистаном. Имеются у талибов и других вооруженных формирований и ракеты типа "земля-земля". Наконец, таджикские источники Ахмеда Дурани в силовых структурах этой республики также говорят о том, что совместная система ПВО, в первую очередь, будет прикрывать таджикскую границу от возможных разведывательных действий, провокаций и атак неприятельских беспилотников.
Впрочем, есть и иная версия. В стратегическом отношении Россия допускает сценарий, при котором "Талибан" получит значительное влияние во власти в Кабуле. И тогда нельзя исключить того, что под его контролем может оказаться и авиация, имеющаяся в распоряжении афганской армии. Однако Гюнтер Кнабе скептически смотрит на то, что "техническая подготовка талибов позволит им эффективно использовать боевые вертолеты и самолеты в зоне боевых действий".
Российский военный эксперт Лев Корольков также исходит из того, что совместная российско-таджикская система ПВО строится не в расчете на "Талибан" как вероятного противника. Он говорит об этой совместной системе как части будущего пояса ПВО во всех центрально-азиатских членах ОДКБ - и о том, что ситуация в Афганистане не имеет к этому прямого отношения. "Вывод войск НАТО был ожидаем, и для нынешнего российско-таджикского соглашения - это только дополнительный повод. А суть в том, чтобы завязать эту систему ПВО в единую скоординированную систему обороны южного фланга России. Талибы, конечно, могут получить авиацию, но дело не в них. Это направление у России фактически не прикрыто, а республики Центральной Азии для России с точки зрения театра военных действий - приполье, необходимое для увеличения времени упреждения ракетной атаки", - поясняет собеседник DW.
По его словам, речь идет о зоне латентных и потенциальных конфликтов между Индией и Пакистаном, Китаем и Индией. "Это страны с ядерным оружием и с обычными ракетами средней и большой дальности. Ситуация там даже без учета угроз со стороны стран, относимых Россией к главным вероятным противникам, слабо предсказуемая, даже с точки зрения "заблудившейся" ракеты, которая может "пойти" в сторону России и ее союзников", - говорит Лев Корольков.
Кроме того, он отмечает, что Таджикистан на данный момент не располагает ресурсами для обеспечения собственной современной системы ПВО (ххх Могут ли США потеснить РФ с рынка вооружений в Центральной Азии), поэтому предложение России о совместных действиях там находит отклик. Тем более, что создание такой системы осуществляется за счет Москвы. "База этой системы - российские С-300. Это стандартные, опробованные армейские системы, защищающие небо от всех нынешних распространенных типов ракет и авиации. И поставки вооружений в Таджикистан - это безвозвратный долг. Но они важны и для самой России", комментирует Лев Корольков.
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