 Для чего Россия создает систему ПВО в Таджикистане | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 30.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Для чего Россия создает систему ПВО в Таджикистане

Глава минобороны РФ объявил в Душанбе о создании совместной системы ПВО на границе с Афганистаном. Но от кого она будет защищать?

Пока еще военнослужащие стран НАТО остаются в Афганистане (фото из архива)

Пока еще военнослужащие стран НАТО остаются в Афганистане (фото из архива)

Поездка министра обороны РФ Сергея Шойгу в Таджикистан и Узбекистан в последние дни апреля, объявление о создании Москвой и Душанбе совместной системы ПВО и заявление главного российского военного о деградации обстановки в Афганистане последовали сразу вслед за сообщениями в СМИ о неожиданном визите в Афганистан главы ЦРУ. Напомним, что глава американской спецслужбы Уильям Бернс на днях неожиданно побывал в Кабуле, где передал под командование афганской стороны два управления безопасности, которые до сих пор тренировали специалисты из США.

Вывод войск США из Афганистана и беспилотники талибов

По информации афганского журналиста Ахмеда Дурани, помимо этого американский визитер заверил руководство силовых структур Афганистана, что американцы продолжат помогать афганцам, даже когда выведут из страны свои войска.

А этот вывод уже начался. Как прокомментировал для DW это событие немецкий эксперт по Центральной Азии Гюнтер Кнабе (Guenter Knabe), теперь государствам, которые граничат с Афганистаном, а также России и Китаю надо исходить из обострения ситуации в ДРА. "В самих США после объявления Джо Байденом о том, что он встал фактически на позицию Дональда Трампа и хочет завершить вывод американских войск ко Дню независимости 4 июля, военные специалисты попытались хотя бы отложить этот процесс. Теперь речь идет об 11 сентября. Но июль или сентябрь, а американцы уйдут - и тогда "Талибан" придет в Кабул, такая перспектива достаточно очевидна", - уверен он. Это, продолжает эксперт, понимают и в Германии, и поэтому торопятся вывести из Афганистана свой контингент .

Гюнтер Кнабе

Гюнтер Кнабе

Таким образом, оценка грядущей ситуации в Афганистане, данная в Душанбе Сергеем Шойгу, в целом мало отличается от той оценки, которую дают американские эксперты, включая главу центрального командования США Фрэнка Маккензи, который на днях выразил сомнение в готовности афганских сил безопасности самостоятельно удержать контроль за ситуацией в стране. Но и это еще не объясняет, зачем России и Таджикистану создавать объединенную систему ПВО для повышения надежности охраны таджикской государственной границы с Афганистаном - а именно такое обоснование было дано соглашению, подписанному министрами обороны Таджикистана и РФ. Ведь ни движение "Талибан", ни другие вооруженные группировки на территории Афганистана не имеют авиации, чтобы угрожать с неба соседним странам.

Правда, по данным Ахмеда Дурани, афганские силовики исходят из того, что в руках антиправительственных сил находятся беспилотные летательные аппараты. Так, 27 апреля талибы именно с помощью беспилотника атаковали блокпост афганских пограничников в районе Дашти-Кала провинции Тахар, на границе с Таджикистаном. Имеются у талибов и других вооруженных формирований и ракеты типа "земля-земля".  Наконец, таджикские источники Ахмеда Дурани в силовых структурах этой республики также говорят о том, что совместная система ПВО, в первую очередь, будет прикрывать таджикскую границу от возможных разведывательных действий, провокаций и атак неприятельских беспилотников.

От кого должна защищать российско-таджикская ПВО

Впрочем, есть и иная версия. В стратегическом отношении Россия допускает сценарий, при котором "Талибан" получит значительное влияние во власти в Кабуле. И тогда нельзя исключить того, что под его контролем может оказаться и авиация, имеющаяся в распоряжении афганской армии. Однако Гюнтер Кнабе скептически смотрит на то, что "техническая подготовка талибов позволит им эффективно использовать боевые вертолеты и самолеты в зоне боевых действий".

Российский военный эксперт Лев Корольков также исходит из того, что совместная российско-таджикская система ПВО строится не в расчете на "Талибан" как вероятного противника. Он говорит об этой совместной системе как части будущего пояса ПВО во всех центрально-азиатских членах ОДКБ - и о том, что ситуация в Афганистане не имеет к этому прямого отношения. "Вывод войск НАТО был ожидаем, и для нынешнего российско-таджикского соглашения - это только дополнительный повод. А суть в том, чтобы завязать эту систему ПВО в единую скоординированную систему обороны южного фланга России. Талибы, конечно, могут получить авиацию, но дело не в них. Это направление у России фактически не прикрыто, а республики Центральной Азии для России с точки зрения театра военных действий - приполье, необходимое для увеличения времени упреждения ракетной атаки", - поясняет собеседник DW.

"Заблудившаяся ракета" в сторону России

По его словам, речь идет о зоне латентных и потенциальных конфликтов между Индией и Пакистаном, Китаем и Индией. "Это страны с ядерным оружием и с обычными ракетами средней и большой дальности. Ситуация там даже без учета угроз со стороны стран, относимых Россией к главным вероятным противникам, слабо предсказуемая, даже с точки зрения "заблудившейся" ракеты, которая может "пойти" в сторону России и ее союзников", - говорит Лев Корольков.

Кроме того, он отмечает, что Таджикистан на данный момент не располагает ресурсами для обеспечения собственной современной системы ПВО (ххх Могут ли США потеснить РФ с рынка вооружений в Центральной Азии), поэтому предложение России о совместных действиях там находит отклик. Тем более, что создание такой системы осуществляется за счет Москвы. "База этой системы - российские С-300. Это стандартные, опробованные армейские системы, защищающие небо от всех нынешних распространенных типов ракет и авиации. И поставки вооружений в Таджикистан - это безвозвратный долг. Но они важны и для самой России", комментирует Лев Корольков.

Смотрите также:

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Пожиная войну

    Следы военных действий, практически не прекращающихся на протяжении 35 лет - начиная с ввода советских войск в Афганистан и заканчивая операцией ISAF - можно увидеть повсюду. Они заметны и в повседневной жизни афганцев. Например, этот старый советский танк стоит посреди поля, на котором крестьянин собирает свой урожай.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Удар судьбы

    Акрам потерял обе руки, собирая металлолом на мусорной свалке. В тот момент он вместе с семьей жил в пакистанском городе Пешавар, как и многие другие афганские беженцы. Мальчик случайно задел оголенный электропровод. Из-за множественных ожогов врачи были вынуждены ампутировать ему обе руки. После этого семья вернулась в Кабул. Международный Красный Крест помог Акраму получить протезы.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Жизнь без рук

    У 8-летнего Акрама нет обеих рук. По вечерам он снимает протезы и вешает их на стену. Фотограф Маджид Саиди долгое время документировал жизнь Акрама и его семьи.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Не игрушка

    6-летняя Мина и ее подруга играют с протезом Акрама. На заднем плане - руины дворца Дар-уль Аман в Кабуле.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Жизнь после войны

    Дома помнят не меньше, чем люди. Дети играют на разрушенной улице в центре Кабула. Эти руины напоминают о событиях, происходивших здесь совсем недавно.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Наркозависимые дети

    90 процентов производимого в мире опиума - из Афганистана. Проблема производства и употребления наркотиков - одна из самых острых в стране. По оценкам ООН, до 300 000 афганских детей могут находиться в наркотической зависимости. Однако точных данных на сегодняшний день нет.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Афганская полиция

    Утреннее построение в полицейской академии в Кабуле. 10 лет военнослужащие бундесвера обучали афганских полицейских - предполагалось, что к концу 2014 года, когда войска международных сил коалиции покинут Афганистан, будет сформирована полиция, ориентированная на принципы правового государства.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Две трети неграмотного населения

    35 лет войны разрушили не только города, жизни людей, но и систему образования. Летом 2011 года были опубликованы данные исследования, которое проводило правительство ФРГ: 72 процента афганских мужчин и 93 процента женщин не имеют аттестата об окончании школы. Более 70 процентов населения не умеют писать и читать.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Обязательный предмет

    Предельная концентрация и полная тишина: мальчики изучают Коран в регигиозной школе в Кандагаре.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Афганская педагогика

    Герат. Учитель наказывает ученика на уроке релиозного воспитания. Система всеобщего школьного образования в Афганистане практически отсутствует. Многие дети вообще не посещают школу или же вынуждены бросить учебу, чтобы кормить семью.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Бурка и Барби

    Афганские женщины учатся делать кукол. На курсах, которые проводит некоммерческая организация из Малайзии, 80 женщин получают профессиональные навыки, чтобы когда-нибудь обрести финансовую независимость.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Месть за Усаму

    Больница в Кандагаре. 2 мая 2011 года в Пакистане был уничтожен Усама бен Ладен. А 11 мая талибы ответили на это серией терактов, в результате которых 4 человека погибли и 36 получили ранения.

  • Leben im Krieg

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Культ тела

    Афганский атлет отдыхает после состязания. При талибах такие занятия, как бодибилдинг, были строго запрещены. Сегодня спорт в стране вновь популярен.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Бешеные псы

    Петушиные или собачьи бои проводятся по всей стране. Подобные зрелища в Афганистане традиционно посещает большое число зрителей.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Безумие за решеткой

    Люди, страдающие психическими заболеваниями, зачастую оказываются в Афганистане в унизительном положении, находясь в изоляции от общества. Пациенты психиатрической больницы в Герате прикованы друг к другу цепями. .

  • Majid Saidi

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Миссия фотографа

    Маджид Саиди на вручении международной премии Lucas Dolega Award в Париже. Фотограф видит свою миссию в том, чтобы привлечь внимание к проблемам людей, которых он снимает.

    Автор: Юлия Вишневецкая


Смотреть видео 01:36

Россия наращивает военное присутствие в Сирии (05.03.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Путин в тайге. Враги России и Путина. Приключения политиков-супергероев – "Заповедник", выпуск 163, 28.03.21  

Совет НАТО-Россия: Украина, талибы и учения "Запад-2017" - DW Новости (26.10.2017)  

Также по теме

USA I Joe Biden unterzeichnet Executive Order

Новая стратегия НАТО в Афганистане: риск или шанс для Центральной Азии? 09.02.2021

После прихода к власти в США администрации Джо Байдена НАТО меняет свою стратегию в Афганистане. Как эта перемена отразится на проекте ТАПИ, республиках Центральной Азии, и при чем здесь Пакистан?

Реклама