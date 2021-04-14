 СМИ сообщили о начале вывода войск НАТО из Афганистана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.04.2021

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Мир

СМИ сообщили о начале вывода войск НАТО из Афганистана

Вывод из Афганистана сил НАТО, задействованных в операции "Решительная поддержка" будет упорядоченным и скоординированным, заявил представитель альянса агентству AFP. Подтверждения информации о начале вывода нет.

Военнослужащие США в Афганистане

Военнослужащие США в Афганистане (фото из архива)

НАТО начала вывод из Афганистана сил, участвующих в операции "Решительная поддержка", заявил представитель Североатлантического альянса информагентству AFP в четверг, 29 апреля. Процесс будет упорядоченным и скоординированным, добавил он. Официального подтверждения этой информации пока нет. К настоящему времени в Афганистане находятся около 9600 военнослужащих стран НАТО, в том числе порядка 1100 служащих Вооруженных сил Германии.

О решении НАТО вывести силы из Исламской республики стало известно в середине апреля. Ожидается, что на это уйдет несколько месяцев. Альянс заверил, что продолжит поддерживать Афганистан, его народ и структуры в деле продвижения безопасности и укрепления, достигнутого за последние 20 лет.

США продлили вывод войск до 11 сентября

Президент США Джозеф Байден в середине апреля продлил вывод американских войск из Афганистана до 20-й годовщины терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. А незадолго до объявления главы Белого дома исламистское радикальное движение "Талибан" заявило о бойкоте любых международных конференций по Афганистану до тех пор, пока его не покинут все иностранные военнослужащие.

При предшественнике Байдена Дональде Трампе с талибами в феврале 2020 года был согласован вывод американских войск до 1 мая 2021 года. В ответ "Талибан" согласился участвовать в прямых мирных переговорах с правительством Афганистана, которые проходят с сентября в Катаре, но до сих пор не принесли особых успехов. Кроме того, талибы обязались гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов. Договор знаменовал собой важный шаг в движении к мирному разрешению конфликта, переговоры длились более полутора лет.

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    Несмотря на то, что посев опийного мака в Афганистане запрещен законом, искушение для местных крестьян велико: за килограмм этой сельхозкультуры дают до 150 долларов США. Попытки зарубежных экспертов-аграриев убедить крестьян перейти к возделыванию хлопка до сих пор не принесли результата. Причина - невысокая прибыль плюс проблемы со сбытом.

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    Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.

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    Безнадежное дело?

    Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.

  • Растущий на полях мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Бизнес для "Талибана"

    Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.

  • Накозависимые афганские дети

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Наркозависимые дети

    Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей.

    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


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