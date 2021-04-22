 В Афганистане завершилась миссия немецкой полиции | Новости из Германии о Германии | DW | 28.04.2021

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Германия

В Афганистане завершилась миссия немецкой полиции

Афганистан покинули последние немецкие полицейские, с 2002 года участвовавшие в обучении афганских стражей порядка.

Эмблема миссии немецкой полиции в Афганистане

За два месяца до запланированного окончания международной военной операции в Афганистане в этой стране завершилась миссия немецкой полиции. В среду, 28 апреля, эту страну покинули последние полицейские из Германии, участвовавшие в подготовке местных сотрудников правоохранительных органов, сообщило министерство внутренних дел ФРГ.

Глава ведомства Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) поблагодарил участников завершенной миссии. "Обучение афганских полицейских - не патрульная поездка, а требующая смелости служба в условиях больших личных лишений",

Официально миссия немецкой полиции "German Police Project Team" (GPPT) завершается 30 апреля. В рамках продолжавшегося с 2002 года проекта проведены обучение и переподготовка 80 тысяч афганских полицейских.

США продлили вывод войск из Афганистана

В феврале 2020 года США и талибы согласовали вывод американских войск до 1 мая 2021 года. В ответ "Талибан" согласился участвовать в прямых мирных переговорах с правительством Афганистана, которые проходят с сентября в Катаре, но до сих пор не принесли особых успехов. Кроме того, талибы обязались гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов. Договор знаменовал собой важный шаг в движении к мирному разрешению конфликта, переговоры длились более полутора лет.

Однако новый президент США Джо Байден в апреле продлил вывод американских войск до 20-й годовщины терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, 11 сентября 2001 года. Незадолго до объявления главы Белого дома талибы заявили о бойкоте любых международных конференций по Афганистану до тех пор, пока его не покинут все иностранные военнослужащие.

В Берлине заявляют об усилении рисков в Афганистане

В начале апреля министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила о росте угрозы для немецких солдат, дислоцированных в этой стране. По ее словам, исламское радикальное движение "Талибан" планирует новые нападения на тот случай, если западные войска, вопреки заключенной договоренности, останутся в Афганистане и после 30 апреля. Поэтому она распорядилась усилить меры по обеспечению безопасности немецких солдат на Гиндукуше. На недавнем саммите НАТО союзники США договорились о совместном с американцами выводе войск из Афганистан. 

Ранее Германский бундестаг продлил миссию немецких солдат в Афганистане до конца января 2022 года. В общей сложности в Афганистане сейчас находятся около 9600 военнослужащих из 36 стран НАТО, среди них 1100 представителей бундесвера.

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    11 января 2002 года первые 70 немецких военнослужащих прибыли в Кабул. Так началась первая неевропейская боевая операция бундесвера. В самый разгар миссии ISAF в Афганистане базировались до 5350 служащих бундесвера. Германия предоставила третий по численности после США и Великобритании военный контингент в состав международных сил ISAF.

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    В результате взрыва в Кабуле 6 марта 2002 года погибли двое немецких и трое датских солдат, пытавшиеся обезвредить ракетный снаряд. За годы миссии ISAF в Афганистане жизни потеряли 55 военнослужащих бундесвера.

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    "Защитить безопасность Германии на Гиндукуше"

    26 июля 2002 года министр обороны ФРГ Петер Штрук (Peter Struck) прилетел на базу бундесвера в Афганистане. На критику немецкого военного присутствия в этой стране политик ответил фразой, которую потом охотно цитировали журналисты: "Безопасность Федеративной Республики Германия защищают и на Гиндукуше".

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    Бундесвер был задействован в относительно спокойном регионе на севере страны. Тем самым удалось смягчить критику в самой Германии и одновременно исполнить ожидания в мире, связанные с участием бундесвера в миссии ISAF. С октября 2003 года немецкие солдаты базировались в провинции Кундуз. В 2006 году Германия взяла на себя главную ответственность за стабильность на севере Афганистана.

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    Конкретная помощь населению

    Германия первой из стран НАТО направила специалистов в региональные команды по восстановлению инфраструктуры в Афганистане (PRT). Восстановление гражданских структур и вооруженное обеспечение безопасности понимались как две стороны одной медали. Германия будет оказывать финансовую помощь в деле восстановления Афганистана и после 2014 года.

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    Подготовка сотрудников афганских сил безопасности

    Германия взяла на себя ведущую роль и в подготовке сотрудников афганских сил безопасности. В четырех центрах, расположенных в разных частях Афганистана, прошли обучение более 60 тысяч полицейских и солдат. Правительство ФРГ предоставило на эти цели 380 миллионов евро.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Черный день

    4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Неосторожные высказывания федерального президента

    22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Угроза безопасности

    При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Последний оплот - военная база "Мармоль"

    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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