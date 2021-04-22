В Афганистане завершилась миссия немецкой полиции

За два месяца до запланированного окончания международной военной операции в Афганистане в этой стране завершилась миссия немецкой полиции. В среду, 28 апреля, эту страну покинули последние полицейские из Германии, участвовавшие в подготовке местных сотрудников правоохранительных органов, сообщило министерство внутренних дел ФРГ.

Глава ведомства Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) поблагодарил участников завершенной миссии. "Обучение афганских полицейских - не патрульная поездка, а требующая смелости служба в условиях больших личных лишений",

Официально миссия немецкой полиции "German Police Project Team" (GPPT) завершается 30 апреля. В рамках продолжавшегося с 2002 года проекта проведены обучение и переподготовка 80 тысяч афганских полицейских.

США продлили вывод войск из Афганистана

В феврале 2020 года США и талибы согласовали вывод американских войск до 1 мая 2021 года. В ответ "Талибан" согласился участвовать в прямых мирных переговорах с правительством Афганистана, которые проходят с сентября в Катаре, но до сих пор не принесли особых успехов. Кроме того, талибы обязались гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов. Договор знаменовал собой важный шаг в движении к мирному разрешению конфликта, переговоры длились более полутора лет.

Однако новый президент США Джо Байден в апреле продлил вывод американских войск до 20-й годовщины терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, 11 сентября 2001 года. Незадолго до объявления главы Белого дома талибы заявили о бойкоте любых международных конференций по Афганистану до тех пор, пока его не покинут все иностранные военнослужащие.

В Берлине заявляют об усилении рисков в Афганистане

В начале апреля министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила о росте угрозы для немецких солдат, дислоцированных в этой стране. По ее словам, исламское радикальное движение "Талибан" планирует новые нападения на тот случай, если западные войска, вопреки заключенной договоренности, останутся в Афганистане и после 30 апреля. Поэтому она распорядилась усилить меры по обеспечению безопасности немецких солдат на Гиндукуше. На недавнем саммите НАТО союзники США договорились о совместном с американцами выводе войск из Афганистан.

Ранее Германский бундестаг продлил миссию немецких солдат в Афганистане до конца января 2022 года. В общей сложности в Афганистане сейчас находятся около 9600 военнослужащих из 36 стран НАТО, среди них 1100 представителей бундесвера.

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