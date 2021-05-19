Россия поможет Таджикистану укрепить границу с Афганистаном

Россия поможет Таджикистану в укреплении границы с Афганистаном на фоне завершения вывода войск США из этой центральноазиатской страны. Как было объявлено в среду, 19 мая, в Душанбе на брифинге по итогам встречи глав МИД России и Таджикистана Сергея Лаврова и Сироджиддина Мухриддина, в ближайшее время будет подписано межправительственное соглашение на этот счет.

"Мы уже рассчитываем подписать межправительственное соглашение, в соответствии с которым мы окажем финансовое содействие в сооружении современной погранзаставы на одном из участков таджикско-афганской границы", - подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД РФ, Россию беспокоит активизация террористов на севере Афганистана.

Москва и Душанбе провели обзор выполнения договоренностей в военной, военно-технической сферах, включая содействие РФ в модернизации вооруженных сил Таджикистана.

"Талибан" требует полного вывода войск

В середине апреля президент США Джозеф Байден объявил, что американские войска вернутся домой к 11 сентября. После этого решение вывести войска из Афганистана принял также и Североатлантический альянс.

Между тем 3 мая талибы начали наступление близ административного центра провинции Гильменд - города Лашкаргах. Боевикам "Талибана" сначала удалось добиться успеха, но солдаты правительственной армии перешли в контратаку, воспользовавшись поддержкой с воздуха. Согласно сообщениям СМИ, США перебросили в Афганистане еще около десятка боевых самолетов для прикрытия вывода американских и коалиционных войск с Гиндукуша.

Радикальное исламское движение "Талибан" заявило, что не будет участвовать в мирных конференциях по Афганистану до тех пор, пока все иностранные силы не будут выведены из страны.

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