 В Госдепе США подтвердили санкции в отношении Анкары за С-400 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.04.2021

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Мир

В Госдепе США подтвердили санкции в отношении Анкары за С-400

Под санкции за закупку российских ЗРК подпали Управление оборонной промышленности Турции и четыре турецких физических лица.

С-400 Триумф

С-400 "Триумф" (фото из архива)

Госдепартамент США подтвердил введение санкций в отношении Управления оборонной промышленности Турции (SSB) и четырех турецких физических лиц в ответ на решение Анкары не отказываться от закупок у Москвы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф". Соответствующее уведомление от лица заместителя помощника госсекретаря США по политике в области нераспространения - Энн Гэнзер - обнародовано в понедельник, 5 апреля, американским внешнеполитическим ведомством.

Госсекретарь США Энтони Блинкен установил в соответствии с законом CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" от 2017 года, что Управление оборонной промышленности Турции, начиная со 2 августа 2017 года или позднее, "умышленно было вовлечено в существенные операции с лицом, которое является частью или осуществляет деятельность в интересах или от имени оборонного или разведывательного секторов правительства РФ", следует из документа.

Суть санкций

В этой связи под ограничительные меры подпали не только SSB, но и его глава Исмаил Демир, вице-президент Фарук Йигит, начальник Управления воздушной обороны и космоса SSB Серхат Генчоглу, а также руководитель программы SSB в рамках регионального управления систем ПВО Мустафа Альпер Дениз.

Для SSB санкции означают запрет на ввоз технологий из США и на кредиты свыше 10 млн долларов (8,4 млн евро). Четыре турецких физических лица лишаются возможности въезда в США. Их активы в американской юрисдикции замораживаются, а гражданам США запрещены любые операции с ними.

Уведомление о санкциях будет опубликовано 7 апреля в федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Контракт с РФ и реакция Вашингтона

С-400 "Триумф" - зенитно-ракетные комплексы с максимальной дальностью до 400 километров, принятые на вооружение в 2007 году. Они мобильны и состоят среди прочего из пункта управления с локатором обнаружения и нескольких зенитных ракетных комплексов, у каждого из которых - до 12 пусковых установок.

Турция и Россия заключили контракт на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов в 2017 году. В июле 2019 года были совершены первые поставки в Турцию компонентов ЗРК, доставка компонентов второй батареи началась 27 августа того же года. В середине сентября 2019 года стало известно о поставке последних компонентов второй батареи. Вашингтон в ответ на покупку Анкарой четырех дивизионов С-400 исключил Турцию из числа партнеров программы производства новейшего истребителя F-35, а также отозвал предложение о поставках ракетных комплексов Patriot.

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